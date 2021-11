Sluiting dreigt voor Russische mensenrechtenorganisatie Memorial

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial, die zich tevens bezighoudt met documentatie van de Sovjet-repressie, wordt gedreigd met sluiting, bleek donderdag uit een brief die ze ontving van het Russische Hooggerechtshof. Dit wegens „systematische schendingen van de wet op buitenlandse agenten”. De Moskouse en Petersburgse afdelingen kregen dat etiket al in 2013 opgeplakt, wegens de buitenlandse financiële steun die de organisatie ontvangt. De aanduiding werd in 2016 bekrachtigd.

In een verklaring op de website noemt de organisatie de vervolging een „politiek besluit” gericht op het vernietigen van Memorial: „We hebben herhaaldelijk verklaard dat de wet in kwestie is ingevoerd met het oog op de uitroeiing van onafhankelijke organisaties en hebben aangedrongen op intrekking ervan”. Een hoorzitting staat gepland op 25 november.

Oudste burgerrechtenorganisatie

Memorial is de oudste burgerrechtenorganisatie van Rusland en werd eind jaren tachtig opgericht door een groep Sovjet-dissidenten. Onder hen de beroemde natuurkundige en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov en de onlangs overleden mensenrechtenactivist Sergej Kovaljov. De ngo, waarvan veel prominente activisten deel uitmaken, spreekt zich uit tegen mensenrechtenschendingen en houdt een lijst met politieke gevangenen bij. Daarnaast documenteert en onderzoekt Memorial als een van de weinige onafhankelijke organisaties in Rusland de Sovjet-repressie.

Juist door dat werk heeft de organisatie het al jaren aan de stok met de autoriteiten, worden medewerkers in het hele land vervolgd en wordt het kantoor in Moskou geplaagd door gewelddadige aanvallen. Vorige maand nog stormde een groep gemaskerde mannen het gebouw binnen om een filmvertoning te verstoren over de Holodomor, de Oekraïense hongersnood in de jaren dertig. Toen de politie verscheen, ging die niet achter de daders aan, maar vergrendelde de deur met handboeien en hield de Memorial-medewerkers urenlang opgesloten. Een opgetrommelde advocaat moest het gebouw via een raam binnenkomen.

Memorial-bestuurslid Oleg Orlov zei geschokt te zijn door de beslissing, die evenwel niet onverwacht komt. „De afgelopen jaren zijn er zulke wilde dingen gebeurd in Rusland, dat dit niet echt verbazing wekt. Dit is duidelijk een politieke beslissing van ergens van boven om ons te liquideren. Dit is een klap voor het hele maatschappelijk middenveld en een harde alarmbel”, zei Orlov tegen persbureau Reuters.

De afgelopen maanden worden voortdurend maatschappelijke organisaties, journalistieke media en ook Russische individuen tot buitenlands agent verklaard. Daarop aangesproken door Novaja Gazeta-hoofdredacteur en recent Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov, zei president Poetin vorige maand dat de wet organisaties het werk niet verhindert, maar slechts transparantie biedt over geldstromen. De president ontkende dat er sprake was van juridische willekeur en beloofde „nogmaals en nogmaals” naar de criteria in de wet te zullen kijken.