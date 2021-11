Sjamanen en genderfluïde heiligen – hoe kijken andere culturen naar gender?

„Ja inderdaad. Dat gebeurde weleens in ons dorp, dat een man zei dat hij vrouw wilde worden, of een vrouw die man wilde zijn. Dan kwam iedereen erop af en dan werd zo’n persoon hard en lang geslagen.” Dit antwoordde onlangs een vriend uit West-Afrika, toen ik hem vroeg naar gender-flexibiliteit in zijn cultuur van herkomst, waar de genderrollen voor mannen en vrouwen nogal strak lijken te zijn geregeld. „En als zo iemand dan toch volhield in die wens, was het goed. Dan mocht hij of zij leven zoals-ie wilde”, vertelde hij.

Antropoloog Pamela L. Geller schiet in de lach als ik haar dit rauwe verhaal vertel. Ze doceert gender- en vrouwenstudies aan de Universiteit van Miami en schreef onder meer het boek The Bioarchaeology of Social-Sexual Lives (2017). „Zie je wel, het is er gewoon”, zegt ze over deze nogal hardhandige acceptatie van genderflexibiliteit in Benin. „Er kunnen in iedere cultuur veel normen naast elkaar bestaan: zelfs als iets volgens de grote ideologieën niet zou bestaan, kan het toch geaccepteerd worden. In het gewone leven is niets absoluut”, zegt ze per Zoom vanuit Miami.

Cross-cultureel verschijnsel

De traditionele westerse opvatting dat er maar twee genders (culturele geslachtsrollen) bestaan die ook nog eens precies zouden passen op de biologische geslachten, lijkt wereldwijd een uitzondering. Geller: „Er zijn nu stevige etnografische en historische aanwijzingen dat genderflexibiliteit een algemeen en cross-cultureel verschijnsel is.” En de centrale kwestie, die ook buiten West-Afrika speelt, is altijd: „Wat is normaal? Gelden de mensen in deze tussencategorieën als sociaal acceptabel of niet? In onze cultuur lijkt er een soort stigma op deze mensen te rusten, maar dat is dus absoluut niet altijd zo.”

Het gaat hier om twee verschillende fenomenen, legt Geller uit. „Je hebt allereerst intersekse als biologisch en anatomisch fenomeen, dat in allerlei vormen bij ongeveer 2 procent van de mensen voorkomt, ongeveer evenveel als er roodharigen zijn. Dat komt van nature voor, maar vervolgens is er de vraag of je het normaal moet vinden. Dat is de tweede, culturele kant.”

Ook Jezus werd als genderfluïde beschreven, dan weer als vrouw, dan weer als man, soms zelfs als hermafrodiet Alicia Spencer-Hall historicus

En precies die culturele omgang bepaalt de mate van genderfluïdititeit, hoeveel variatie er wordt toegelaten in het brede continuüm tussen mannen aan de ene kant, en vrouwen aan de andere kant. „Dan gaat het niet alleen om de betekenis die wordt toegekend aan die biologische verschillen, maar ook om de betekenis van al die ervaringen en interacties die niet precies passen bij een van die uiterste polen van mannelijk of vrouwelijk. Hoeveel ruimte is er om die enorme variatie een eigen betekenis te geven?”

Vanuit Londen somt de historicus Alicia Spencer-Hall een klassiek rijtje genderflexibele culturen op. „Kijk naar de Hijra in India, de Bakla op de Filippijnen, de two-spirit bij de Native Americans, of de Kathoey in Thailand, ze zijn overal te vinden.” Allemaal zijn het voorbeelden van mannen die vrouwen worden, of andersom, of die een soort tussengenderrol innemen, waarvoor allerlei min of meer normale maatschappelijke mogelijkheden en instituties bestaan. Bij de Boeginezen op Sulawesi bestaan zelfs vijf genders: voor cismannen en -vrouwen, voor transmannen en -vrouwen, en voor een intersekse: een tussengender, waartoe meestal de sjamanen en de priesters behoren.

Vijftiende-eeuwse Spaanse heilige

Zelf publiceerde Spencer-Hall, verbonden aan de Queen Mary University in Londen, eerder dit jaar samen met de Amerikaan Blake Gutt een baanbrekend boek over genderflexibiliteit in middeleeuwse heiligenverhalen: Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography (Amsterdam University Press). Het lijkt erop dat in de Middeleeuwen heiligheid het sommige mensen mogelijk maakte om een soort derde gender aan te nemen, die bepaald werd door spiritualiteit en nabijheid tot het goddelijke. En dat in een samenleving die, zoals Spencer-Hall zegt, óók gedomineerd werd „door vrouwenhaat en patriarchale macht, verschrikkelijk gewoon”. Altijd zijn die middeleeuwse verhalen gelezen vanuit „een soort verkalkt binair man-vrouwdenken”, aldus Spencer-Hall, maar als je er anders naar kijkt zie je soms heel andere dingen.

Zoals in het twaalfde-eeuwse heiligenleven van broeder Joseph, die leefde als man maar als vrouw geboren was. Voorheen werd dat verhaal door historici gezien als bizarre travestie en vermomming, maar als je de bronnen goed leest wordt die mannelijke identiteit wel degelijk beschreven als een échte identiteit: Joseph was een transman, ook toen. Of neem de vijftiende-eeuwse Spaanse heilige Johanna van het Kruis, die naar eigen zeggen door God al in de baarmoeder van gender was veranderd, en dan wees ze op haar adamsappel als bewijs.

Spencer-Hall: „Het lijkt wel of heiligheid in de Middeleeuwen als een soort derde gender functioneerde. Ook Jezus zelf werd als genderfluïde beschreven, dan weer als vrouw, dan weer als man, soms zelfs als hermafrodiet. Door heiligheid kon je ontsnappen aan de binaire patriarchale schema’s. Neem die monniken die heel vaak mediteerden op het Hooglied en daarmee vrouwelijke bruiden werden van de sterkste bruidegom van de hele christenheid, Jezus.”

Het middeleeuwse wereldbeeld

Natuurlijk, de meeste middeleeuwers waren niet heilig, dit is maar een beperkte blik in een klein deel van de middeleeuwse samenleving, legt Spencer-Hall uit. „De gelééfde werkelijkheid van die tijd is voorgoed verloren gegaan, maar wij laten wel zien dat je de bronnen ook heel anders kunt lezen. Genderflexibiliteit is er altijd geweest, dat is wel duidelijk.”

Spencer-Hall en Gutt beschrijven ook hoe het middeleeuwse wereldbeeld die flexibiliteit toeliet. Want in tegenstelling tot de moderne genetische en anatomische determinatie werd het bestaan van mannen en vrouwen verklaard uit een menging van twee van de vier basiselementen, die in het lichaam als ‘lichaamssappen’ bestonden. Vrouwelijkheid werd bepaald door een mengsel van aarde en water (zwarte gal en flegma) en mannelijkheid door vuur en lucht (gele gal en bloed). Maar die mengeling was nooit gelijk, variatie en afwijkingen waren in dat wereldbeeld acceptabel en normaal.