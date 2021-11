Restembryo’s en spannend vastgoed: anders formeren met de partijen van Rutte IV

Het is níet oud-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 die opeens uithaalt naar Bina Chirino, voorzitter van de ChristenUnie-jongeren. Ze zitten samen met oud-VVD-minister Sybilla Dekker (79) en Eerste Kamerlid Theo Rietkerk (59) van het CDA in een bovenzaaltje van het Haagse café Schlemmer, om op verzoek van NRC na te gaan of er opnieuw een kabinet kan komen van hun vier partijen. Het gaat over medische ethiek, waar D66 en ChristenUnie fel over van mening verschillen, maar voordat die twee partijen een kans hebben gekregen zegt CDA’er Rietkerk dat zijn partij „terughoudend” is over kwesties als de voltooid-levenwet of embryo-onderzoek. „Maar anders dan de ChristenUnie willen wij niet alleen normeren vanuit de getuigenis. Bij embryo-onderzoek merk ik dat wij daar barmhartiger in staan dan de ChristenUnie. Daar zijn wij niet zomaar tegenstander van.”

Rietkerk, van 1998 tot 2003 ook al eens Tweede Kamerlid en in Overijssel een prominente CDA’er, zegt het met een vriendelijk gezicht, op een vriendelijke toon. Maar je weet meteen: als het CDA hetzelfde zegt aan de échte onderhandelingstafel, zo’n honderd meter verderop in Het Logement op het Plein, heeft de ChristenUnie bij medische ethiek misschien wel heel weinig aan het CDA. En dan ben je als ChristenUnie ook nog eens onbarmhartig.

Bina Chirino (27), die oud-Grieks studeert in Utrecht en van deze vier het minst ervaren is in de politiek, reageert alsof ze al heel lang weet dat je óók scherp kunt zijn als je op zo’n moment juist rustig en vriendelijk blijft. „Normeren vanuit de getuigenis, zo zou ik het niet noemen. Ik wilde net trouwens óók over barmhartigheid beginnen.”

Je ziet het hè. Ik zit hier te formeren als een tierelier

In de bijna drie uur dat ze met z’n vieren nadenken over een ‘Schlemmerakkoord’ zal Bina Chirino het minste zeggen. Maar ze wordt er door de anderen niet minder serieus om genomen: wát ze zegt, heeft effect. Theo Rietkerk (CDA) geniet zichtbaar van de thema’s, hij heeft zich stevig voorbereid en lijkt vast van plan er samen uit te komen. Sybilla Dekker (VVD) ook. Ze speelt haar rol als oud-minister van de grootste partij van Nederland met rust en weinig neiging tot dominantie. Kees Verhoeven (45), nog maar net weg als D66-Kamerlid, praat het meest en lijkt te vinden dat een goeie clash aan tafel ook z’n nut heeft.

De ochtend begint met koffie en thee. Verhoeven is acht weken geleden voor de vierde keer vader geworden en vertelt dat hij alweer iets beter slaapt. Hij gaat energiek rond met de kannen. En de koekjes, vraagt Sybilla Dekker. Ze was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten-Balkenende II en III en vervult sinds 2018 de prestigieuze erefunctie ‘minister van staat’. Even later staan er twee koektrommels op tafel. De schaduwformatie kan beginnen.

Welke titel krijgt het regeerakkoord? Je had kabinetten die aan de slag gingen met motto’s als ‘Bruggen slaan’, ‘Samen werken, samen leven’, ‘Vertrouwen in de toekomst’. Waar moet je mee komen als je een ‘oud’ kabinet bent – Rutte III was ook al VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – en toch weer samen verder wil gaan? ‘Alles wordt nieuw’? „Alles wordt nieuw én beter”, zegt Theo Rietkerk. Hij lacht.

„Oog voor elkaar”, vindt Kees Verhoeven. Dat kan, denkt hij, slaan op de ándere omgang die politici beloven aan mensen in het land. En ook op de onderlinge omgang in het kabinet. Om de tafel wordt zuinigjes geknikt, maar voordat ook deze formatie al meteen in een impasse raakt, zegt Rietkerk: „Kunnen we dit niet beter aan het eind doen?”

Onderhandeling 1

Wantrouwen tegenover de burger

In de echte formatie ging het eerst zes maanden over de vraag wie met wie aan tafel zou gaan zitten. In Schlemmer gaat het al na vijf minuten over een echt thema: de relatie burger-overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders onterecht als fraudeurs werden behandeld, is het in de Tweede Kamer en ook in het Logement een van de belangrijkste onderwerpen geworden. En dus ook in Schlemmer. „Absoluut”, zegt Verhoeven (D66). „Het wantrouwen tegenover de burger heeft de overheid dubbel en dwars teruggekregen.”

Rietkerk (CDA): „Het is een eerste stap dat je mensen opzoekt, zoals het aanstaande kabinet nu heeft gedaan in Groningen. Maar het zal tijd kosten om het vertrouwen te herstellen.”

Chirino (CU): „Dat is vooral moeilijk als de problemen zelf nog niet zijn gefixt.”

De vraag is: wat komt er in het Schlemmerakkoord? Rietkerk: „Het moet weer draaien om de mensen zelf, daar moet vooral oog voor zijn.”

Dekker (VVD): „Precies dat, en je moet het beleid heel goed uitvoeren. De Tweede Kamer moet ook de hand in eigen boezem steken.”

Verhoeven: „Al die amendementen over details. Vijfduizend moties die, wordt er dan gezegd, mótten worden uitgevoerd.”

Dekker: „We moeten af van de incidentenpolitiek, van het idee dat een minister meteen moet reageren op individuele misstanden. Soms moet je als minister kunnen zeggen: we onderzoeken het en dat is het voorlopig wel.”

Verhoeven: „Soms moet je durven vertragen, ja. Het punt is wel: aan de ene kant willen we graag gelijkheid en eerlijkheid, en aan de andere kant maatwerk. Maar die staan op gespannen voet.”

Sybilla Dekker Foto David van Dam

Chirino: „Er is genoeg wat we juist níet moeten vertragen: de afhandeling van schade in Groningen of de Toeslagenaffaire. Ik vraag me ook af of er niet al veel eerder gekeken moet worden of wetten wel uit te voeren zijn, dus al als ze bedacht worden.”

„In de Eerste en Tweede Kamer ontstaan omwille van het compromis gedrochten van wetten”, vindt Rietkerk. „Ik zou tegen de parlementariërs willen zeggen: stel het doel, ga niet op de bagagedrager zitten van iedereen die het daarna moet waarmaken.”

Moet er een minister of staatssecretaris komen die waakt over dit eensgezind verlangen naar een ándere politieke cultuur? „Ik vind,” zegt Rietkerk, „dat er een regeringscommissaris moet komen, net als voor de dijken toen bleek dat die breder en hoger moesten worden. Een regeringscommissaris houdt toezicht op de uitvoering en is niet politiek.”

Tegenover hem kijkt Kees Verhoeven bedenkelijk. Bina Chirino is resoluut: „Je lost het echt niet op met één persoon. Dat is dan net zoiets als incidentenpolitiek.”

Rietkerk houdt vol: „Zo’n regeringscommissaris moet je als kabinet aandurven, bewindslieden moeten de uitvoering dan loslaten. En je geeft de tienduizenden mensen in de uitvoeringsorganisaties weer ruimte. Bij hen zit veel angst.”

De belastingdienst en bijvoorbeeld ook het UWV en het CBR kregen de afgelopen jaren te maken met onwerkbare wetten, waar ze niets tegenin konden brengen.

Verhoeven: „We hadden ook een keer een digicommissaris, en dat werd een echte flop. Dit moet de topprioriteit zijn van het héle kabinet.”

Dekker knikt. „Dat is mooi ja.”

Verhoeven: „Ik vond het ook heel krachtig klinken.”

Dekker: „Iemand moet de leiding nemen, het moet Chefsache worden.”

Verhoeven: „Dat je zo’n regeringscommissaris onder de premier zet? Want dát hebben we nog nooit gehad in Nederland.”

Rietkerk: „Dat zou prima zijn.”

Dus het wordt iemand net onder Rutte, op het ministerie van Algemene Zaken?

Verhoeven: „Als dat zo is, denk ik: vooruit dan maar weer. Dan zet ik mijn twijfels opzij. Dus ik dacht: Kim Putters?”

De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft net laten weten dat hij volgend jaar vertrekt. In café Schlemmer wordt instemmend geknikt: deal.

Onderhandeling 2

Halvering van de veestapel

Wat gebeurt er met landbouw? Wordt de veestapel gehalveerd? Wie is ervoor, wie is tegen? CDA’er Rietkerk kijkt ernstig, hij begint over schoon water, schone lucht, over plannen en doelen voor 2030 of 2040, die dan ook nog eens elk half jaar worden aangescherpt. „Volgens mij snappen de meeste mensen dat we ons gedrag moeten veranderen, dat van alles anders moet in de industrie, de landbouw. Ook de mbo’ers waar ik door mijn werk vaak tussen zit, en die soms de neiging hebben om populistisch te denken, snappen het, als ik met hen praat over democratie en hun toekomst.” Hij stopt even, lijkt te aarzelen. „Ik vlieg het bewust hoog aan…”

Verhoeven (D66): „Ik vind het wel een beetje abstract, ja.”

Rietkerk doet een nieuwe poging. „Ik walg van een discussie over de uitkomst, zoals bij de veestapel. Je moet als overheid zeggen wat je doel is qua CO 2 -vermindering en dan in de regio zelf met de boeren tot een oplossing zien te komen. En ja, dat kan ook betekenen dat er minder koeien komen.”

Kees Verhoeven Foto David van Dam

Sybilla Dekker (VVD): „Wij moeten in Den Haag ook niet gaan bepalen hoe het voer in elkaar zit, zoals laatst.” Het was even de bedoeling van het ministerie om boeren te verplichten het veevoer eiwitarm te maken, waardoor dieren minder stikstof uitstoten. „Dan denk ik: jongens toch.”

„Ik stel vast,” zegt Verhoeven (D66), „dat er in de tijd dat jullie in het kabinet en in de Tweede Kamer zaten, rond 2002 en 2003, allerlei trucjes zijn bedacht om de uitstoot van stikstof te kunnen laten oplopen. Dat was wegkijken, struisvogelpolitiek. Dus dat je het aan de agrarische sector zélf overlaat? Daar geloof ik niet meer in. Je hebt druk nodig. Kijk naar Rutte. Op de klimaattop in Glasgow riep hij ‘actie, actie, actie’, maar het was actie tot de taxi. In Nederland wilde hij toch nog wachten met het stopzetten van fossiele projecten. Ik vind: dóé het nou gewoon.”

Dekker (VVD): „Eens!”

Verhoeven praat door: „Vliegen? Veel te goedkoop. Fossiele brandstof? Daar wordt nog veel te veel van gebruikt. Iedereen die flink vervuilt moet flink inleveren. Niet alleen de boeren.”

Bina Chirino (CU): „Klinkt mooi.” En tegen Theo Rietkerk: „En wat jij zei over de lange termijn, 2040, dat is voor jongeren helemaal niet ver weg. Denk twee generaties vooruit en je schrikt je dood hoe de toekomst er dan uitziet. Met de landbouw kun je niet doorgaan zoals nu. Dat kán niet. Het gaat pijn doen, daar moet je eerlijk over zijn.”

Rietkerk kijkt op zijn beurt naar Verhoeven, en klinkt dankbaar: „Ik vind het mooi, Kees, dat jij het verbreedt naar het vliegen en de industrie. Daar gebeurt ook veel te weinig.”

VVD’er Dekker: „Je zult elk jaar moeten controleren of de doelen worden gehaald. Lukt dat niet, dan moet dat alsnog gebeuren.”

Verhoeven: „Heel goed idee, je stelt doelen en daar mogen bedrijven zelf invulling aan geven, maar als ze achterblijven moet er een tandje bij. Je ziet het hè. Ik zit hier te formeren als een tierelier.”

Onderhandeling 3

Begin en einde van het leven

Lunchtijd. Qua menukeuze houden VVD en CDA elkaar stevig vast. Dekker en Rietkerk gaan beiden voor een uitsmijter, zonder kaas of ham. Verhoeven kiest een broodje tonijnsalade, Chirino de geitenkaas. Scheiden de wegen zich hier alsnog? Nog voor de politieke analyse hierover goed en wel heeft kunnen rijpen, liggen de kaarten alweer anders. Als begeleidende drank kiezen CDA, CU en D66 een cola zero. De VVD wil een glas melk.

De schaduwformatie gaat verder met misschien wel het grootste probleem: medische ethiek. D66 vindt al heel lang dat er een voltooidlevenwet moet komen. Die regelt dat ouderen die niet ziek zijn, toch kunnen beslissen dat er een eind komt aan hun leven. Is het een idee dat de Tweede Kamerleden erover kunnen stemmen zoals ze willen, zonder afspraken vooraf in de coalitie? Bina Chirino (CU) ontwijkt de blik van Kees Verhoeven (D66) en zegt: „Wat mij betreft komt die wet er niet. Volgens mij is er breder in Nederland en in de Tweede Kamer ook geen draagvlak voor.”

Verhoeven vertelt dat hij tien jaar lang geregeld in de trein tussen Den Haag en Amersfoort zat met ChristenUnie-leider en stadsgenoot Gert-Jan Segers. Hoeveel respect er tussen hen was. Dan, tegen Chirino: „Ik weet dat jij totaal anders denkt over dit onderwerp en dat ik dat nu niet ga veranderen. Dus het enige wat ik kan zeggen: laten we een dun regeerakkoord doen. Als we over een nieuwe bestuurscultuur praten en we zeggen nu al dat de Tweede Kamer een bepaalde wet niet mag indienen? Dat kan niet.”

Dekker (VVD): „Ik vind ook dat het aan de Tweede Kamer is. Ik hoop alleen dat er een waardige discussie komt over dit gevoelige thema. Ik vind dat de Tweede Kamer nogal steggelt, en dit is geen onderwerp waarover je steggelt.”

Bina Chirino Foto David van Dam

Rietkerk (CDA): „Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze overbodig zijn.”

Verhoeven windt zich op. „Dat is echt het laatste wat bedoeld wordt met die wet. Dat is totáál niet aan de orde!”

Rietkerk: „Ik heb in de aanloop naar de verkiezingen veel debat hierover gehoord en dat deed mij pijn. Dat vond ik niet barmhartig of waardig. Het CDA zal tegen deze wet zijn en we vertrouwen erop dat er geen meerderheid voor is.”

En de embryowet? Rietkerk: „Wij zijn tegen het kweken van embryo’s, maar als het gaat om restembryo’s bieden wij wel wat ruimte voor onderzoek.”

Dekker: „Restembryo, wat een naar woord.”

Chirino: „Voor ons is dit fundamenteel anders. Bij de voltooid-levenwet kun je nog zeggen: iemand kan zelf een keuze maken. Een embryo kan niet voor zichzelf opkomen.”

Verhoeven: „Ik ken mensen met verschrikkelijke ziektes en ik zou graag willen dat daar op basis van embryo-onderzoek medicijnen voor kunnen worden ontwikkeld. Dat is óók barmhartigheid.”

De schaduwformatie hapert. Dekker: „Dit vraagt om een nadere verkenning. Ik denk dat je dit niet zomaar even oplost.”

Verhoeven: „We hebben vier jaar lang een commissie over het voltooid leven gehad. Misschien moeten we dit ook onderzoeken? Dan blijf je in ieder geval nadenken over de toekomst.”

Chirino: „Het zal ons standpunt niet veranderen. Maar ik kan leven met de formulering: voorlopig zeggen we nee, en we gaan meer onderzoek doen.”

Een soortgelijk compromis is er even later over de abortuswet. D66 wil dat de verplichte bedenktijd van vijf dagen wordt afgeschaft. In het café vinden Verhoeven (D66) én Rietkerk (CDA) dat de formerende partijen daar niets over moeten afspreken: laat dat ook maar aan de Tweede Kamerleden.

Chirino is er niet tegen. Voor haar partij, zegt ze, is het vooral belangrijk dat het afschaffen van de bedenktijd niet in het regeerakkoord komt te staan. „Als het daarna aan de orde komt, zien we wel verder. Het zal wringen, maar ik durf niet te zeggen of het kabinet erover valt. Wat ik belangrijk vind: veel meer aandacht voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Seksuele voorlichting, anti-conceptie breed beschikbaar maken.”

Verhoeven: „Daar ben ik voor! Ik ben niet van de school ‘feestje gehad, condoom vergeten, abortusje doen’. Helemaal niet.”

Onderhandeling 4

Een eerlijke woningmarkt

De echte formatie duurt al zeven maanden, voor deze hebben we één ochtend. En al zijn er contouren van een Schlemmerakkoord, lang niet alles past erin. Na twee uur is de vraag: wat doen we eerst, wonen of Europa? „Alsjeblieft eerst wonen”, zegt de pro-Europeaan Verhoeven (D66) meteen. „Dat raakt zó veel mensen. Het is de grote ongelijkmaker.”

Het blijkt een lastig onderwerp. CDA’er Rietkerk en Dekker van de VVD praten vooral over de noodzaak om meer huizen te bouwen. D66’er Verhoeven wil dat er een eind komt aan het extreme voortrekken van huizenkopers ten opzichte van huurders: „Mensen met geld kunnen via woningen meer geld maken en dat is oneerlijk. Ik ken te veel mensen die dertig zijn, een baan hebben en moeten huren voor 1.100 euro, en ik woon voor hetzelfde bedrag in een koophuis op een prachtige plek in Amersfoort. Dat slaat nergens op.”

Dekker: „Voor veel mensen is de hypotheekrenteaftrek een manier geweest om tot eigendom te komen. Dat is ook belangrijk. Als je iets bezit, zorg je er beter voor. Ik zeg niet dat de aftrek meteen weg moet, maar je kunt zeggen: hoe maken we daar een redelijk instrument van? Het is in ieder geval geen heilig huisje meer. Voor mij is de vraag vooral: waar gaan we bouwen? Je kunt wel roepen bouwen bouwen bouwen, maar dan moet je als Rijk beginnen met de regie naar je toe halen.”

Theo Rietkerk Foto David van Dam

Voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening moet weer een minister komen: daarover is iedereen het eens. Maar wat doe je met de woningbouwcorporaties? Nog niet zo lang geleden werd besloten die kort te houden, onder meer met een verhuurdersheffing (2 miljard euro per jaar) nadat gebleken was dat bestuurders van corporaties op te grote voet leefden. Maar die heffing leidde tot de verkoop van sociale woningen. Dekker (VVD): „We hebben bezit naar de markt geduwd waardoor het niet meer toegankelijk is voor de groep voor wie het bedoeld was. Helaas heeft mijn partij daaraan meegedaan.”

Rietkerk: „Van mij mogen woningbouwcorporaties weer meer maatschappelijk ondernemen. Ze moeten meer doen dan sociale huur alleen, maar ook huurhuizen verzorgen voor middenkomens.”

Verhoeven: „Met het woord ‘ondernemen’ heb ik moeite. Doet me toch iets te veel denken aan Maserati’s en spannend vastgoed.”

Dekker: „Je zou kunnen afspreken met corporaties wat de bedoeling is. En dan moeten de gemeenten voor de grond zorgen. Binnenstedelijk bouwen is te moeilijk en duurt te lang, dus het moet ook daarbuiten.”

Verhoeven: „Mijn partij zegt altijd: het moet binnenstedelijk en hoog. Maar van mij mag je ook buitenstedelijk bouwen. We hoeven dan niet meteen het Groene Hart op te offeren, er zijn plekken genoeg waar je nog prima terecht kan. Dat durf ik aan.”

Chirino: „Dan moet de infrastructuur wel beter. Je moet er wel kunnen komen.”

Verhoeven: „Akkoord!”

EINDRESULTAAT Het Schlemmerakkoord

Alles wordt nieuw én beter? Oog voor elkaar? Ook Dekker heeft een motto bedacht: ‘Verbinden naar de toekomst!’ „Te ouderwets? Dan geef ik hem meteen weer op.” Het wordt toch Verhoevens ‘Oog voor elkaar’. Alle vier vinden ze het mooi.

En dan nog: wie moet premier worden? Chirino slaakt spontaan een „oh”. Het waren haar ChristenUnie-jongeren die afgelopen voorjaar fel tegen een terugkeer waren van Mark Rutte als premier. „Ik denk niet dat hij het vertrouwen nog kan herstellen, dus als je mij vraagt of hij het moet worden? Nee. Maar dénk ik dat hij het gaat worden? Ja.”

De anderen knikken. Het wordt Rutte.

Foto’s David van Dam.

De echte formatie: Meestal goede sfeer De échte kabinetsformatie lijkt tot nu toe redelijk voorspoedig te verlopen. Of in elk geval: in stilte, wat er in Den Haag meestal op duidt dat er nog geen onoplosbare conflicten zijn. VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die ook al samen in het demissionaire kabinet-Rutte III zitten, zijn nu zes weken aan het onderhandelen. Volgens betrokkenen is de sfeer aan de onderhandelingstafel meestal goed, al zijn de gesprekken vaak intens. De verwachting is nu dat het nieuwe kabinet half december wordt beëdigd, op basis van een coalitieakkoord. De vier partijen willen heel graag dat dat nog in 2021 lukt, het jaar van de verkiezingen. Het idee is dat de ministers en staatssecretarissen daarna nog een zogenoemd ‘regeerprogramma’ schrijven. Dat kan dan nog een paar weken duren. Meestal onderhandelen de partijen in Het Logement op Het Plein in Den Haag, waar tot 1984 het ministerie van Buitenlandse Zaken was gevestigd.

Bina Chirino (27) is voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, en geldt in die partij als aanstormend talent. Ze studeert Taal- en Cultuurstudies in Utrecht, met als specialisatie Oud-Griekse cultuur, en wil in Utrecht de gemeenteraad in. Haar wortels liggen in Curaçao. Chirino is rooms-katholiek. Theo Rietkerk (59) is Eerste Kamerlid voor het CDA en bestuursvoorzitter van onderwijsorganisatie Landstede. Van 1998 tot 2003 zat hij in de Tweede Kamer. Hij hield zich bezig met thema’s als politie en veiligheid. Van 2003 tot 2014 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, belast met onder andere ruimte en milieu. Sybilla Dekker (79) is sinds 2018 minister van staat, een erefunctie waarmee ze Nederland soms vertegenwoordigt in het buitenland. Ze is ook voorzitter van het Noordzeeoverleg, een overlegorgaan van alle (Nederlandse) spelers op de Noordzee. Van 2003 tot 2006 was ze minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VVD). Kees Verhoeven (45) zat elf jaar lang, van 2010 tot 2021, in de Tweede Kamer voor D66. Hij hield zich daar onder meer bezig met Europa en cyberveiligheid. Hij heeft nu een eigen adviesbureau, Bureau Digitale Zaken. De D66’er was bij verschillende verkiezingen de campagneleider voor zijn partij.