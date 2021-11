Poppenspel was geen bewuste keuze

In

‘Het is niet zo dat ik heel bewust voor dit vak heb gekozen, ik ben er geleidelijk in gerold. Tijdens mijn studie sociologie was ik vrijwilliger in een buurthuis en gebruikte ik poppenspel tijdens een zomerkamp. Ik volgde vervolgens een workshop bij een beroemde poppenspeler en die adviseerde me stage in Bulgarije te gaan lopen. Daar, toen nog aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, had ik mijn eerste kennismaking met het professionele poppentheater, nu zo’n 35 jaar geleden. Ik dacht: dit is veelzijdiger dan maatschappijleer geven.

„Inmiddels geef ik zelf voorstellingen en workshops op verschillende locaties – van theaters tot in huiskamers, zorgcentra en tbs-klinieken – en reis ik als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel de hele wereld over. Zo ben ik al in Australië, Cuba, Iran en China geweest. Overal ter wereld wordt poppenspel vooral gezien als geschikt voor kinderen, maar in sommige landen wordt poppenspel voor volwassenen soms ook gebruikt om indirect commentaar te geven op de samenleving.

„Ik krijg vaak de vraag of ik hier wel van kan leven en ik moet eerlijk toegeven dat het geen vetpot is. Naast maatschappijleer geven en het poppenspel heb ik tien jaar parttime in een callcenter gewerkt om rond te kunnen komen. Maar na een val van de trap en door corona wordt mijn inkomen nu aangevuld met bijstand. Ik vind het niet erg, over veertien maanden ga ik met pensioen en dan ontvang ik naast mijn AOW ongeveer 300 euro per maand extra.”

Uit

‘Dat rondreizen als vertegenwoordiger van de Nederlandse poppenspelers vind ik zeer inspirerend, maar het kost ook veel geld, want die reizen moet ik zelf betalen. Zo was ik in 2018 naar China 900 euro kwijt aan ticket, visum en extra kosten voor het vervoer van mijn poppen. Sinds corona zijn alle congressen en workshops online, dus dat scheelt geld.

„Ik geef niks uit aan sport; laden en lossen rondom de voorstellingen is al genoeg fitness voor me. En ik doe aan tai chi – ik heb in het verleden lessen gevolgd en die herhaal ik nu zelf. Daarbij werk ik veel in de tuin en ik fiets vaak. Dus ik krijg beweging genoeg. Als ik soms wat meer verdien, koop ik wel graag boeken, bezoek meer voorstellingen of ga wat meer uit eten. Daar mag ik mezelf graag mee verwennen.

„Ik woon met vijftien huishoudens in een centraalwonenproject: ieder heeft een eigen woning en we delen gemeenschappelijke ruimtes. Zo hebben we samen een woonkamer en keuken, een hobbyruimte, kippen en een moestuin. Iedereen betaalt 50 euro per maand voor het gebruik. Een wasbeurt in de gemeenschappelijke wasmachine kost 1 euro, dat teken je gewoon af op een lijst. Het is een minisamenleving, ik tref mensen met wie ik anders niet zo snel in contact zou komen.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.000 euro Gezamenlijke lasten: wonen 400 euro; mobiel/internet/tv 120 euro; verzekeringen 200 euro; auto 100 euro; boodschappen 150 euro; abonnementen 50 euro; goede doelen 10 euro; kleding 40 euro; horeca 40 euro Sparen: niets Laatste grote aankoop: tien dagen fietsvakantie door Nederland, 730 euro