Paul de Leeuw (wie?) wist zijn vernedering zo bekwaam uit te spelen dat zijn cameraman de slappe lach kreeg

Wie weet wie ik ben, wilde Paul de Leeuw weten. De helft van de schoolklas stak een hand op. Braafheidsvingers, dat vermoedde de televisiemaker ook wel. Zullen we „Neem me mee naar de regenboog zingen” riep De Leeuw, wat een hard „Nee!” opleverde. Even deed hij alsof hij de vertolker is van de zomerhit ‘Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon’.

Hij was bij juffrouw Mieke in de klas beland met oud-judoka Henk Grol, de wegens baardkeligheid ‘gepensioneerde’ kindermusicalster Tim Klumpers (13) en acteur Hans Kesting, die De Leeuw als meewandelende ‘voice-over’ terzijde staat in diens nieuwe programma Busje komt zo. De kinderen bevroegen het bezoek over hun werk, maar bij die merkwaardige drukke kerel kwamen ze niet verder dan de moeder aller schoolkrantvragen: „Wat is uw lievelingseten?” De Leeuw wist zijn vernedering zo bekwaam uit te spelen dat zijn cameraman de slappe lach kreeg.

Televisie maken is een hels karwei, heeft Paul de Leeuw (59) weleens gezegd en de last van het vak was hem de laatste jaren aan te zien. De man die een kwart eeuw geleden als incarnatie van de chaostheorie de Nederlandse tv opschudde, worstelde. Hij vertrok bij BNNVARA om onbekommerd amusement te kunnen maken, keerde terug en zat een paar maanden als presentator achter de Op1-tafel om de vrijdagavond van die talkshow meer ontspannen te maken. Het zag er niet erg ontspannen uit. Voor Busje komt zo moest hij eerst een proefaflevering maken, vertelde hij in de Vara Gids.

Je begrijpt dat Busje komt zo door de ballotage is gekomen. De formule voor deze snelkookpan van meligheden is eenvoudig: De Leeuw rijdt kriskras door Nederland langs mensen die hem hebben uitgenodigd, maar die geen idee hebben wat hun boven het hoofd hangt. Zo had Tim vast niet verwacht dat zijn bericht aan De Leeuw erin zou resulteren dat de tv-presentator (met een koddig pruikje) en Grol om half zes ’s ochtends zijn trap op zouden stommelen – in een poging om de jongen een originele Home alone-schrik te bezorgen.

Onderweg werd nog gestopt bij Mart en Michiel in De Rijp van wie De Leeuw een wintertrui toegezonden had gekregen. Het bleken niet, zoals hij veronderstelde, twee „breihomo’s” te zijn, maar een alpacaduo op een kinderboerderij. De jonge zanger Tim kreeg een geitje naar zich vernoemd. Het busje koerste af op een climax, waarbij Tim, de fanfare en de harmonie van Helmond (het was niet live, dus de kans dat De Leeuw een elfde-van-de-elfde-superspreader heeft georganiseerd is klein), een vlaggenstok en het Wilhelmus een cruciale rol speelden.

Het meest memorabele deel van de uitzending zat in het midden. De Leeuw haalde de veertienjarige leukemiepatiënte Maxime op voor haar voorlopig laatste chemokuur. Voor hij bij haar aanbelde had hij het pruikje weer opgezet, maar toen Maxime – die door de behandelingen haar haar heeft verloren – open deed toonde De Leeuws lichaamstaal het besef dat dit niet grappig was. Hij zei er iets over, deed het ding af en nam het meisje mee naar de bus. Daar stelde hij schijnbaar uit het niets een goede vraag: „Ben je ook nog boos geweest?” Maxime had veel voorbeelden.

Daarna werd het busje verder volgeladen met drie vrienden van Maxime, zodat zij de chemosessie niet in haar eentje hoefde te doorstaan. Eenmaal in het ziekenhuis vroeg De Leeuw of hij een foto van Maxime mocht zien waarop ze nog haar had. Hij keek en raakte meer van slag dan hij zelf leek te verwachten. „Ik zit met open mond naar je te kijken.” Het tekent de overgave waarmee Busje komt zo wordt gemaakt: Paul de Leeuw brengt niet alleen zijn gasten en zijn kijkers uit hun evenwicht, maar schroomt ook niet om zichzelf te laten wankelen.