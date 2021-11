De wereld rondzeilen, op zoek naar oplossingen voor de klimaatcrisis

Eén van de grote lessen van hun baan opzeggen en de wereld over zeilen, vinden Ivar Smits (47) en Floris van Hees (43), is dat oplossingen voor de klimaatcrisis voor het oprapen liggen. Als je maar goed genoeg kijkt.

„Duurzamer leven zit niet alleen in slimme landbouwtechnieken, energie besparen en minder spullen gebruiken, maar ook in andere manieren van kijken naar de wereld, naar jouw eigen plek in de natuur”, zegt Ivar Smits via een wat wiebelige videoverbinding, zittend naast zijn levenspartner Floris. Innerlijke duurzaamheid, noemt hij dat. „En natuurlijk moet die innerlijke duurzaamheid vervolgens leiden tot wezenlijk ander gedrag.”

De potjes en pannetjes in hun kajuit staan net in beeld. Zelf zitten ze er zongebruind en ontspannen bij. Na vijf jaar lang zeilen langs de kusten van West-Europa, de Middellandse Zee, de Kaapverdische Eilanden, even oversteken naar Brazilië, Chili, Paaseiland en de Stille Zuidzee, zijn ze nu alweer een paar maanden aangemeerd in Nieuw-Zeeland, waar ze vanwege Covid tijdelijk niet weg kunnen. Ze maken van hun extra tijd daar gebruik door veel te praten met mensen van de oorspronkelijke Maori-bevolking. „Je hebt hier Te ao Maori: het wereldbeeld van de Maori. Dat is opgebouwd vanuit de gedachte dat alles met elkaar verbonden is, alles één oorsprong uit één bron heeft. En daarmee zijn alle natuur en alle mensen en dieren met elkaar verbonden.”

Nu ze zich in die cultuur onderdompelen, valt het extra op hoe anders ze daar met de natuur omgaan. „In Nieuw-Zeeland is het niet: de natuur en het land kan ik gewoon pakken, ik kan bomen kappen en ermee doen wat ik wil. Nee, het idee is: wij behoren toe aan het land. Het land is er al wanneer wij geboren worden, als wij fruit plukken verzorgt het land ons. En het land is er nog steeds als wij dood zijn, dus hebben we een verantwoordelijkheid om er voor volgende generaties voor te zorgen. Wij zijn kai tiaki: verzorgers, beschermers, guardians, niet de eigenaren van de natuur.”

In Nieuw-Zeeland kregen de laatste jaren een groot natuurgebied, een rivier en een berg rechtspersoonlijkheid, om ze op die manier een stem te geven, en ze te beschermen tegen exploitatie en vernietiging. Dat komt voort uit dat wereldbeeld.

Kortetermijnagenda’s

Vijf jaar geleden zegden ze hun werk in corporate Amsterdam op om deze reis te maken. Ivar werkte op de duurzaamheidsafdeling van chemiereus AkzoNobel, Floris als advocaat bij het internationale kantoor Clifford Chance. Ivar: „Wat ik heel mooi vond bij mijn laatste baan was dat je je met grote en belangrijke thema’s mocht bezighouden, in hoog tempo, met professionele collega’s, en met een goed inkomen.” Dat had mooie kanten, maar het bedrijfsleven was ook beperkt, zegt hij: de agenda wordt gedreven door groei en wat op korte termijn geld oplevert voor de aandeelhouders. „Bijna alles wat daar niet bij past, wordt niet gedaan. Daarom kwam ik tot de conclusie dat de grote problemen van nu niet binnen het systeem kunnen worden opgelost. Wij wilden op zoek naar goede voorbeelden, een soort varend kenniscentrum worden van oplossingen voor het klimaatprobleem die concreet toepasbaar zijn. Iets inbrengen tegen al die berichten over hoe slecht het met de wereld gaat. Daar kun je erg machteloos, depressief en cynisch van worden.”

Je hebt, zegt hij, echt minder spullen nodig dan het systeem aan jou wil verkopen. „Zonder er eerst uit te stappen kom je niet van de groei-mindset af – en juist die andere mindset is zo nodig nu.”

Ivar en Floris zegden hun baan ruim voor corona op, maar de pandemie heeft meer mensen op die optie geattendeerd. In de VS is inmiddels The Great Resignation gaande: meer dan 11 miljoen mensen zegden daar in de eerste helft van dit jaar hun baan op. Blijkbaar dachten ze toen ze na al dat thuiswerken terugkwamen op kantoor: mooi niet. Deze trend is (nog) niet zichtbaar in Nederland, mensen worden hier tijdens crises vaak juist voorzichtiger. Maar volgens onderzoek van Microsoft onder 30.000 mensen in 31 verschillende landen, overweegt bijna 40 procent van de werknemers hun baan nog dit jaar op te zeggen, een record.

Overal naartoe zeilen

Floris ontmoette Ivar toen die al in Nederland op zijn zeilboot woonde. „Ivar wilde de hele tijd overal naartoe zeilen: naar Venetië, zelfs naar mijn zus in Sidney. Waanzin, dacht ik, maar het werd steeds concreter, ik moest alleen wel in mijn hoofd een knop omzetten. Ik had een drukke en fijne baan, met slimme collega’s. Maar aan het einde van de dag ben je als advocaat toch bezig met geld verdienen voor cliënten. Ik wilde meer voor de maatschappij betekenen.”

Foto's Aaron Mclean

Daardoor kwamen ze erop: ze wilden niet alleen klimaatneutraal reizen, maar ook iets nuttigs en relevants doen. „Toen bedachten we: overal waar je komt, kun je leren van mensen.”

Is het niet ook af en toe heel moeilijk om zo ver weg te zijn van je land, vrienden en familie? Ivar: „Ja, die mis ik heel erg. Je bent niet bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboortes en overlijdens, dat is soms echt wel pijnlijk.”

Floris: „We hebben wel wat achtergelaten, maar het voelt alsof we meer in de wereld zijn dan daarvoor. We zaten best wel in een bubbel van het oude systeem: high performance-banen waarin je geleefd wordt. Nu zijn we veel meer bezig met ontmoetingen met andere mensen.”

Ivar gooit er een zeilmetafoor in: als je nieuwe kusten wilt verkennen, zul je oude achter moeten laten. „Dat doen we letterlijk de hele tijd. En het is ook een reis naar binnen. Op een gegeven moment merk je: ik heb niet zoveel spullen of geld nodig voor een fijn leven.”

Maar ook op een zeilboot moet je eten, de schoorsteen moet toch ergens van roken? Ze leven nu van hun spaargeld, overwaarde van een huis, maken video’s voor hun website waar ze wat geld mee verdienen via crowdfunding, doen klusjes op afstand als jurist of duurzaamheidsadviseur, schrijven artikelen voor een Nederlandse bank en het tijdschrift Zeilen. Nee, zo’n reis is niet voor iedereen weggelegd, realiseren ze zich.

Koraal transplanteren

Al hun klimaatoplossingen, inmiddels zijn dat er 54, bundelen ze op hun website Sailorsforsustainability.nl. Zo kwamen ze in Argentinië een volledig zelfvoorzienend huis tegen, met minimale uitstoot bij de bouw en het gebruik. Door bijvoorbeeld oude autobanden te verwerken in een innovatief materiaal voor de muren, door natuurlijke ventilatiemethodes te gebruiken in plaats van airco. Op de Kaapverdische eilanden bezochten ze een bouwproject waar ze plastic flessen samenpersen tot goedkope en duurzame vloertegels.

Of neem een oplossing voor de koraalsterfte die ze tegenkwamen in Frans Polynesië. Op het eiland Moorea werkt een groep van vijftien jonge eilandbewoners aan ‘koraaltuinen’, waar mensen aangespoelde stukjes gezond koraal in ondergrondse tuintjes laten groeien en op een gegeven moment transplanteren naar grotere riffen. Dat werkt om het rif in stand te houden.

Foto's Aaron Mclean

En dan Paaseiland, zegt Ivar: „Dat ken je wel, van die standbeelden die er nog staan van de oude beschaving die in de problemen kwam door grootschalige ontbossing. Maar de mensen wisten zich aan te passen en veel eilanders kijken trots naar hun Polynesische wortels. Voor hen staan de beelden symbool voor de tijd dat hun voorouders in harmonie leefden met elkaar en de natuur. Ze zijn met die gedachte heel actief bezig om het eiland te vergroenen, de natuur te beschermen, stranden schoon te houden, hun erfgoed te herstellen, harmonieus samen te leven. Dat is terug te voeren op respect voor voorouders, en doordat zij zichzelf ook als voorouder zien. Het draait er om herstel van de mana: de kracht van de voorouders. Er is een speciale school die de waarden van de voorouders onderwijst. Het schoolgebouw is helemaal van gerecycled materiaal, zelfvoorzienend, met zonne-energie en regenwateropvang, en het eten komt er uit een duurzame groentetuin. Die ideeën geven de mensen een soort langetermijnbalans, daar kunnen wij misschien ook wat van leren.”

Floris: „In plaats van bezig te zijn met wie de grootste auto heeft, zijn mensen daar vooral bezig met de gemeenschap. Een oude man verwoordde het mooi: grote boot, grote problemen; kleine boot, kleine problemen.”

Idealiseren ze dat soort culturele verschillen niet een beetje? Zijn dit soort ideeën toepasbaar in Nederland? Floris: „Dan kom je toch uit op die innerlijke duurzaamheid, denk ik. Volgens mij draaien veel van de huidige problemen om de vraag: hoe verander je je gedrag? En wat dat betreft kunnen we zeker wat leren van die culturen.”

Wanneer komen ze terug? Kómen ze terug? „Jazeker. Wij vinden Nederland een heel fijn land, en we missen het ook wel, de cultuur, de architectuur, vrienden, familie. Maar we weten nog niet precies wanneer. Het is mogelijk om de terugreis in veertien maanden te doen, maar dan zie je vooral heel veel blauw. En de pandemie blijft ook voor beperkingen zorgen.”

Jammer, maar daar bedenken ze wel wat op, zeggen ze. Nieuw-Zeeland is een mooi en vriendelijk land, vindt Floris. En ook dat is één van de lessen van uit het systeem stappen en de wereld overvaren: je kunt moeilijke omstandigheden zoals een pandemie niet controleren, maar je reactie erop wél. Je kunt misschien niet het hele systeem veranderen, maar jouw rol daarin wel, zegt Ivar: „You can’t control the wind but you can adjust your sails.”