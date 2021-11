Op één punt heeft Loekasjenko al gewonnen

De Wit-Russische president Loekasjenko speelt een cynisch spel. Hij bedreigt de Europese Unie met dat waar zij het meest bang voor is: oncontroleerbare migrantenstromen. Loekasjenko importeert speciaal voor dit doel mensen uit Noord-Irak en andere delen van de wereld, met een pakketreis en een toeristenvisum, naar Minsk.

Europa komt op vertrouwde wijze in het geweer; de leiders steken direct de koppen bij elkaar om te overleggen of de brandweer moet worden gestuurd en zo ja, wanneer. Deze ad-hocreactie is kenmerkend voor de manier waarop Europa de afgelopen zevenentwintig jaar met de buurdictatuur is omgegaan. De Europese omgang met Wit-Rusland hangt van incidenten aan elkaar.

Franka Hummels is freelance journalist en schreef De generatorgeneratie; leven na Tsjernobyl.

Dat maakt Europa kwetsbaar. Het is niet de eerste keer dat Loekasjenko echte mensen inzet om de EU te manipuleren. Sterker nog, het is standaardpraktijk. Zodra er over sancties dreigde te worden gesproken, liet hij een handjevol politiek gevangenen vrij. In Brussel werd dat als een verbetering van de mensenrechtensituatie opgevat. Dat die mensen nooit vast hadden mogen zitten, en dat er nog steeds andere politiek gevangenen achter tralies zaten, deed dan niet meer ter zake. Het is waarschijnlijk dat hij zelfs mensen heeft laten vastzetten met als enige doel hen als wisselgeld weer vrij te kunnen laten.

Europa, op zijn beurt, heeft zich in de afgelopen zevenentwintig jaar niet erg principieel getoond. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de momenten waarop nieuwe sancties worden aangenomen. Ja, de opeenvolgende vervalste verkiezingen en het geweld bij de protesten die volgden zijn steeds veroordeeld. Ja, bij grote mensenrechtenschendingen kwam steeds een ferm foei uit Brussel, soms gevolgd door enkele sancties tegen personen.

Maar de grote ophef over de misdaden van het regime in Minsk ontstaat pas wanneer die misdaden ook de EU treffen. Wanneer een vliegtuig van een Ierse maatschappij dat tussen twee lidstaten vliegt in Minsk aan de grond wordt gezet, bijvoorbeeld. Of wanneer Loekasjenko de EU confronteert met een nieuwe vluchtelingenstroom.

Het is de vraag of de huidige sancties werken. Sommige mensen denken dat deze cynische im- en export van migranten geen onderdeel is van een grotere strategie om de EU te destabiliseren, maar een directe wraakactie vanwege de Europese sancties.

Grote effecten blijven vooralsnog uit. En de sancties tegen personen zijn op dit moment grotendeels hypothetisch, omdat het Wit-Russische regime niet wordt geaccepteerd en dus niet als gesprekspartner wordt uitgenodigd. Tot een verbetering van Loekasjenko’s beleid hebben de sancties zeker niet geleid. Zolang hij rugdekking krijgt uit Moskou, kan hij veel verduren.

Geen sancties is geen optie

Desalniettemin zijn sancties onontkoombaar. In de eerste plaats vanwege de signaalfunctie. De EU laat aan het regime in Minsk (en andere regimes in de wereld) zien deze schendingen van de mensenrechten ontoelaatbaar te vinden. Ze laat bovendien aan de bevolking weten te zien met welke repressie het land kampt. Sancties gaan ook om schone handen. De EU wil de misdaden van het regime niet faciliteren, en er zeker geen winst op maken. Zo bezien is de vraag of sancties effectief zijn misschien niet eens de meest relevante. Geen sancties is geen optie.

Maar we houden onszelf in Europa vaak voor de gek. We pretenderen dat sancties naleven gelijk staat aan ‘iets doen’. Dat is niet het geval. Sancties betekenen immers juist dat je iets niet doet. Er wordt geen handel gedreven, de mensen wier daden je afkeurt, worden niet op het grondgebied toegelaten. Wees daar transparant over. Wees er ook transparant over dat de EU op dit moment erg weinig diplomatieke middelen in handen heeft om de situatie aan de grens te stoppen. Pas als we onszelf geen zand in de ogen strooien, lukt het om de hele situatie te overzien.

Het is belangrijk om te beseffen dat er nog duizenden geïmporteerde ‘toeristen’ in verschillende Wit-Russische steden verblijven. Er zijn geen voorzieningen, ze hebben geen eten, drinken of medische zorg. De bevolking ziet hen liever gaan dan komen. Wit-Russen die wél begaan zijn met hun lot, hebben nauwelijks mogelijkheden om te helpen – ze hebben het zelf al moeilijk genoeg.

Humanitaire ramp

In Wit-Rusland zien we het begin van een humanitaire ramp. De EU-reflex om ‘grenzen te sluiten’ is begrijpelijk, daarmee slaat ze immers Loekasjenko zijn wapen uit handen, maar is ook een keuze om mensen te laten creperen. Een hermetisch gesloten grens houdt bovendien niet alleen geïmporteerde migranten tegen, maar ook Wit-Russen die voor hun veiligheid genoodzaakt zijn het land te verlaten. Er zijn sinds de verkiezingen in augustus 2020 al duizenden mensen vertrokken. Een muur om het land sluit de mensen die zich tegen het regime verzetten in – en levert hen tegelijk aan dat regime over.

Op één onderdeel van zijn spel heeft Loekasjenko al gewonnen. Alle Europese aandacht gaat naar de penibele situatie aan de grens van het land; de repressie in Wit-Rusland zelf is buiten beeld geraakt. Die neemt nog altijd toe. Het dragen van rood met witte sokken, het plaatsen van een drol-emoji onder een foto van een politie-agent of condoleances uiten over iemand die door een politiekogel is gestorven, het kan allemaal als een provocatie worden opgevat en leiden tot arrestatie – met een jarenlange straf in het verschiet. Op dit moment zijn er ruim achthonderd politiek gevangenen, en dat zijn alleen de mensen die als zodanig geregistreerd zijn.

Dat mogen we niet uit het oog verliezen. De EU moet zich niet door incidenten om de tuin laten leiden.