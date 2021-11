Online coaches laten je tenen krom staan. Maar verdienen ze ook een digitale schandpaal?

Een jonge man die oogt alsof hij gedoopt is in haargel verzekert zijn publiek dat het ‘fucking rijk’ gaat worden. Een yogacoach geeft een oratie over de betekenis van tantra in het Sanskriet. Een motivatiecoach in een wit overhemd vertelt vanuit zijn badkamer dat zijn volgers hun imperfecties moeten omarmen. Het Instagram-account Onpersoonlijkegroei plukt filmpjes als deze van de accounts van anderen en plaats deze door. Met daarbij telkens de vraag: is dit nu coach of kitsch?

Het account heeft in zes dagen ruim 38.000 volgers en miljoenen views verzameld. En ja, het is moeilijk om de tenen recht te houden in deze wirwar van goed bedoelde adviezen. Je móet wel lachen om lucht te geven aan het ongemak dat al deze filmpjes veroorzaken. Maar nadat ik was bekomen van mijn eerste lachstuip dacht ik: is dit niet gewoon pesten?

Pesterige reacties

Sanne Wijbenga, gids ‘intuïtieve systemische bewustzijn’, is één van de door ‘Onpersoonlijke Groei’ geëtaleerde personen. Aan de telefoon vertelt ze dat ze wel even schrok toen ze van haar broertje hoorde dat ze op het account stond. In het door geplaatste filmpje heeft Wijbenga het over haar ‘godvergeten gruweldag’. „Is er iets met de maan of een poort?” vraagt ze zich af. Onder het filmpje lees je de negatieve, pesterige reacties. Iemand verklaart haar voor gek: „De regering moet echt meer geld in de GGZ gaan stoppen.”

Hoe onpersoonlijk internet ook kan voelen, dit voorval deed wel iets met Wijbenga: „Het raakte mij, omdat dit zonder mij te taggen of aan mij te vragen is gebeurd. En door de commentaren die erbij staan.”

De eigenaar van het account, die net als zijn account anoniem wil blijven, vertelt aan de telefoon dat hij alleen content van pagina’s deelt die „open en bloot staan en veel volgers hebben”. Ze zetten het zelf online en zeggen daarmee te willen dat zo veel mogelijk mensen het zien, vindt hij.

Wijbenga vindt het account maar een ‘Wall of Shame’. „In eerste instantie is het ook wel grappig. Het zijn vaak hysterische, over the top mensen”, geeft ze toe. Maar dat mensen haar anoniem zitten uit te lachen, dat zit haar dwars.

Hoe blijf je staande?

Elke dag komen er paar nieuwe coaches ongevraagd in de online etalage gezet. Eén van hen is een jongen in een kappersstoel die een kapsel krijgt aangemeten dat zó strak is dat Cristiano Ronaldo er jaloers op zou zijn. Zijn motiverende toon zou een voetbalklas naar Manchester United toe kunnen dragen, als zijn boodschap tenminste enigszins coherent was. „Weekends are for god. Doordeweeks gewoon on the grind. Ik heb geen weekenden gehad voor 3 jaar lang”, zegt hij. Zijn account heeft meer dan 37.000 volgers en hij biedt een dienst aan waarbij je een ‘coaching business’ leert opzetten. Ook hem valt een flinke portie online spot ten deel.

Toch kent die humor ook grenzen, de beheerder bezweert dat hij niet alles doorplaatst wat hem wordt toegestuurd. Want aan de Wall of Shame komen uiteindelijk toch echt mensen van vlees en bloed te hangen.

De bespotte Wijbenga besloot te reageren op de gemene reacties, zodat de mensen die deze plaatsten zich niet meer anoniem waanden. ‘Onpersoonlijke groei’ benadrukt desgevraagd dat het account er niet is om mensen kapot te maken: „Als iemand vraagt of ik zijn filmpje weg wil halen omdat diegene er slecht op gaat, dan haal ik het weg.”

Coach Wijbenga heeft dat niet gevraagd. Ze beschouwt het maar als een les die zij als ‘gids’ - een coach wil ze pertinent niet genoemd worden - op haar pad meeneemt. „Ik vond het wel een interessant proces. Hoe blijf je staande ondanks alles wat mensen over je zeggen? Hoe blijf je bij je zelf?.”

Coach of kitsch? Deze gids slaat terug met haar eigen levenswijsheden.