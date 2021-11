Ongevaccineerde zus tegen broer en zus: ‘Jullie vinden toch alles wat ik zeg belachelijk’

Broer Piet is dinsdag jarig en hij heeft broer Henk en zijn vijf zussen uitgenodigd voor een feestje bij hem thuis, met de partners. Gezellig, Piet. We komen. Maar wacht, appt zus Anna. Vier van ons zijn niet gevaccineerd. Met z’n tienen bij elkaar gaan zitten? Alleen als de ongevaccineerden een zelftest doen. Doen we niet, zeggen de ongevaccineerden. Als het zo moet, komen we niet. Oké, zegt broer Piet. Dan geen verjaarsfeestje. Nou, nou, zegt broer Henk, de oudste van het stel. Moet het echt zo? Als we afstand houden, dan kan het toch? Nee, zegt Anna. Het kan niet. Je kunt zelf besmet raken. Je kunt anderen besmetten. Nu is ze de enige die niet naar de verjaardag van broer Piet gaat. Dat voelt, zegt ze, wel een beetje oneerlijk.

Het is afgelopen maandag en we zijn bij Anna Paans (79) thuis in haar appartement op het Noordereiland in Rotterdam. Broer Henk, Henk Bosman (81), is er ook. En zus Carla is er. Carla (74) wil niet met haar achternaam – die van haar man – in de krant. Ze denkt zo anders over corona en het vaccin dan de meeste mensen, dat ze voorzichtig moet zijn, zegt ze. „Je weet niet wat je over jezelf afroept.”

Dat Carla anders denkt, dat weten Henk en Anna. Maar wat ze precies denkt en waarom – nee. Ze hebben bij het begin van de pandemie afgesproken dat ze het er maar beter niet over konden hebben. Nu zitten ze bij elkaar om het er toch over te hebben, op verzoek van NRC.

Orthodox

Ze zijn opgegroeid in Overschie, Rotterdam-Noord. Hun moeder was huisvrouw en werkte later bij de bakker. Hun vader werkte bij de plantsoenendienst. Hij was ook ouderling en diaken en lid van het schoolbestuur. Ze waren gereformeerd en bij de kerkscheuring van 1944, de Vrijmaking, kozen ze voor de meest orthodoxe kant. Niets nieuws onder de zon, zegt Henk, Prediker citerend. Die kerkscheuring leidde ook tot tweedracht in families. Maar zijn ouders waren geen scherpslijpers. Ze bleven omgaan met gereformeerden die niet met de Vrijmaking waren meegegaan.

Henk ging na de mulo naar de handelsavondschool en werkte zijn hele leven bij een technisch handelsbedrijf, uiteindelijk als verkoopleider. Kogellagers waren zijn specialiteit. Getrouwd, vier kinderen, op zondag naar de kerk. Hij is gereformeerd gebleven. Anna niet en Carla ook niet.

Carla ging na de mulo de verpleging in en woonde en werkte zeventien jaar met haar man in Israël. Daar, zegt ze, ben je gewoon christen. Ze gaat nu met haar man, een architect, naar de diensten van de Messiaanse gemeente. Ze heeft drie kinderen.

Anna heeft ook drie kinderen, van wie een geadopteerd. Zij werkte bij Trouw en het AD, en ze was tekstschrijver voor reclamebureaus. Ze was getrouwd met de schrijver en journalist Boudewijn Paans. Die is in juli gestorven. Toen ze in de jaren zestig volgens de dominee in zonde was gevallen en uit de kerk werd gezet, zwegen haar ouders. Dat is, zeggen Henk, Anna en Carla, in hun familie altijd de manier geweest om de vrede te bewaren. Zwijgen als je het ergens niet mee eens was. Verschillen accepteren. Of negeren.

Dus konden ze tot de pandemie in harmonie verjaardagen, Sinterklaas en Oud en Nieuw vieren. Ze liepen een paar keer het Pieterpad, de wandelroute van Groningen naar Limburg. Al was het wel na zo’n tocht dat Anna voor het eerst erg schrok van wat één van de zussen zei: dat premier Rutte in een netwerk van pedofielen zat. Het was ’s avonds bij een glas wijn en Anna dacht: we hebben het nooit over Rutte en nu opeens dit? De pandemie was toen al begonnen.

En een mondkapje? Dat doe je ook niet. Waarom niet, Carla? Dat is toch niet zo moeilijk? Doe het voor de maatschappij Anna Paans (79)

En nu zegt Carla: „In maart 2020 geloofde ik al dat er meer in het spel was dan alleen corona. Er is al heel lang een beweging gaande om een wereldregering te vormen. Daar verdiepten we ons al in toen we nog in Israël woonden. Eerst had je de VN, toen de Club van Rome en nu heb je het World Economic Forum met de Great Reset van Klaus Schwab. Armoede bestrijden, het klimaat redden, het klinkt mooi allemaal. Maar het doel is om iedereen onder controle te krijgen. Daar wordt corona voor gebruikt.”

Ze ontkent niet dat het coronavirus bestaat: het is alleen geen nieuw virus en het vaccin is geen echt vaccin. „Het is experimentele gentherapie.” De anderhalve meter afstand is bedoeld om mensen uit elkaar te drijven en verder onder controle te krijgen.

Henk en Anna wachten tot Carla is uitgepraat en dan zegt Henk: „Ik dacht wel dat je zo dacht. Mijn ogen gaan niet opeens open of zo.”

Anna: „Maar ik moet wel zeggen dat ik die gedachtewereld niet begrijp. Ik hoor zoveel waarvan ik denk…” Ze onderbreekt zichzelf en zucht. „Carla is altijd belangrijk voor me geweest. Ze heeft me bijgestaan bij de geboorte van mijn kinderen. Ik kan het goed met haar dochters vinden.” Ze pakt het boek Waarheidszoekers van de filosoof Cees Zweistra van tafel. „Het gaat over complotdenkers”, zegt ze. „Ik probeer je te begrijpen, Carla, maar er is zoveel waarvan ik denk: het is nergens op gestoeld.”

Henk: „Mijn grootste bezwaar is dat deze mensen wantrouwen zaaien door degenen die op een ordentelijke manier boven ons zijn gesteld, in diskrediet te brengen. Rutte pedofiel, De Jonge handlanger van farmaceutische industrie.”

Carla: „Heb ik dat gezegd?”

Henk: „Rutte en De Jonge zíjn niet het beest uit Openbaring, Carla. En zonder bewijs zeggen dat het wel zo is, dat vind ik…” Het lijkt er even op dat er een krachtterm zal vallen. Maar hij zegt: „Dat vind ik verkeerd. Het verklaart de spanning hier in deze kamer, bij mij in de kerk en in de hele samenleving.”

Melaatsen

Henk heeft er geen moment aan getwijfeld of hij zich zou laten vaccineren. Hij ziet het vaccin als een gave van God. Anna heeft ook geen moment getwijfeld. „Niet omdat ik zo bang ben om ziek te worden of dood te gaan. Ik heb me laten vaccineren ter bescherming van de samenleving.”

„Dat is het argument, ja”, zegt Carla. „Dat het gaat om onze gezondheid. Maar als dat werkelijk zo was, waarom mogen de middelen die tegen corona helpen dan niet worden gebruikt? Vanaf het begin is er aangestuurd op een vaccin en zo wordt stapje voor stapje ons immuunsysteem ondermijnd. Ik ben dankbaar dat ik in mijn familie nog geen ernstige gevolgen van de vaccinaties heb gezien. Maar je houdt je hart vast.”

„Ik hoor nu voor het eerst”, zegt Henk, „dat die anderhalve meter dus ook bedoeld is om ons uit elkaar te drijven. Dat is toch eigenlijk wel heel erg.”

„Dat is het ook”, zegt Carla.

„Ik bedoel: dat jij dat zégt.” Henk doet zijn best om rustig te blijven. „Dat kan je toch niet volhouden, Carla. Dat kán je niet volhouden. Denk aan het oude volk Israël. Daar hielden ze ook afstand als er een besmettelijke ziekte heerste. Melaatsen werden in quarantaine geplaatst. Daar is toch niets satanisch aan?”

„Maar Henk, dat gebeurde alleen als mensen besmet waren.”

„Dat is nu toch ook zo? Grote groepen mensen dreigen besmet te raken.”

„Dreigen, ja. Je drijft mensen uit elkaar omdat er iets onzichtbaars zou zijn waarmee ze elkaar ziek kunnen maken. Dat is toch dwaas? Ik ben niet besmet. Ik heb geen verschijnselen, niks. Waarom zou ik afstand moeten houden?”

„En een mondkapje?”, zegt Anna. „Dat doe je ook niet. Waarom niet, Carla? Dat is toch niet zo moeilijk? Doe het voor de maatschappij.”

Carla staat op om een glas water te halen. Als ze weer zit zegt ze dat ze een kaartje bij zich heeft waarmee ze zichzelf met een beroep op de Grondwet – integriteit van het lichaam – vrijstelt van het dragen van een mondkapje. Je kunt het bestellen via internet. Ze zegt dat ze geen behoefte voelt om nog langer door te praten. „We worden het toch niet met elkaar eens.”

„Dat denk ik ook niet”, zegt Henk. „Maar ik probeer toch de dingen te vinden waar we het misschien wel over eens kunnen worden, zoals het volgen van een paar eenvoudige regels gedurende een bepaalde periode, zodat we het virus de baas kunnen worden.”

„Als je weet wat een mondkapje voor gevolgen heeft voor je zuurstof”, zegt Carla, „dan noem je dat geen eenvoudige regel.”

Foto Walter Herfst

„En wat”, vraagt Anna, „zijn volgens jou de gevolgen van het vaccin?”

„Niet volgens mij”, zegt Carla. „Volgens mensen die het weten. Vanmorgen heb ik nog een verhaal gelezen van iemand die topman bij Pfizer is geweest. Ik kreeg het via één van de app-groepen waar ik in zit. Hij zegt dat binnen twee jaar heel veel mensen zullen overlijden, zeker als ze boosters krijgen. Hij noemt het massamoord.”

„Hm, hm”, zegt Anna. „En waarom lezen we dat niet in de gewone kranten?”

Carla klinkt nu bijna wanhopig. „Omdat er een plan achter zit, Anna. Een kwaadaardig plan en daar zijn de gewone kranten een onderdeel van. Hoe kan ik jullie nou overtuigen? Jullie vinden toch alles wat ik zeg belachelijk.”

„Niet belachelijk”, zegt Henk. „Ongefundeerd.”

„Er speelt zoveel achter de schermen wat jij niet weet, Henk.”

„O ja?”, zegt Henk. „En jij weet dat wél?”

„Ja, want ik verdiep me erin.”

Wist jij dat in de qr-code het getal 666 staat? Het merkteken van het beest Carla (74)

Henk kan zijn boosheid niet meer helemaal onderdrukken. „Ga me er nou niet van betichten dat ik me niet heel grondig in alles verdiep. Het probleem is, Carla, dat ik naar andere informatie kijk dan jij.”

„Wist jij”, zegt Carla, „dat in de QR-code het getal 666 staat, het merkteken van het beest, en dat er op dit moment al mensen zijn die een chip in hun hand krijgen waarmee…”

„Carla”, roept Henk. „Hou op!”

Wijn

„Goed”, zegt Anna. „Ik ga een glas wijn inschenken. Jij ook, Carla?” Ze wacht Carla’s antwoord niet af. „Jij neemt ook.”

Dan komt Henk terug op de verjaardag van broer Piet. Is Anna echt zo bang voor ongevaccineerden?

„Niet bang”, zegt Anna. „Ik vind het gewoon asociaal.”

„Ik ben ook niet bang”, zegt Carla. „Ook niet voor mensen die gevaccineerd zijn, al weet ik dat ze me kunnen besmetten.”

„Dat is waar”, zegt Henk.

Rutte en De Jonge zíjn niet het beest uit De Openbaring, Carla. En zonder bewijs zeggen dat het wel zo is, dat vind ik verkeerd Henk Bosman (81)

Maar Carla bedoelt wat anders dan hij denkt. In de vaccins zitten gifstoffen en die worden uitgeademd, zegt ze. „Daar kun je als ongevaccineerde mee besmet raken.”

„Oké”, zegt Henk, opeens moedeloos. „Oké.”

Carla gebruikt nu elke ochtend een detox van appelciderazijn en baking soda om dat tegen te gaan. Ze zal er steeds meer van nodig hebben, want de vaccins worden sterker. En de boosters beginnen nu ook in Nederland.

Vrijdag, na het bekend worden van de nieuwe maatregelen, zegt Carla aan de telefoon: „Het verbaast me niet, dit is de strategie. De ongevaccineerden zullen geïsoleerd worden en de schuld krijgen. Daar bereid ik me psychisch op voor. Maar wat ze ook doen, ik ga geen injectie nemen, al kost het me mijn leven. De eindtijd is begonnen. Ik vertrouw op de Heer.”

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven