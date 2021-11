Voor een goede nachtrust kreeg ik van een Indiase wijze het advies vooraf wat organische olie met een katoenen lont in de slaapkamer te branden, waarmee ‘alle zorgen zouden verdwijnen’ – en dat zou mij op dat moment goed uitkomen. In mijn zoektocht naar lamp, lont en olie beland ik uiteindelijk bij de Action bij mij in de buurt. Ik informeer daar naar de beschikbaarheid van een olielamp. „Daarvoor moet ik u toch echt naar de automaterialen verwijzen meneer”, antwoordt de winkelmedewerkster, met een oprechte glimlach die me raakt.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl