Nog geen slotakkoord op laatste dag klimaattop, onderhandelingen gaan door

De klimaattop in Glasgow zou op vrijdagavond om 18.00 uur lokale tijd eindigen, maar de 197 deelnemende landen hebben nog steeds geen slotakkoord bereikt. De onderhandelingen gaan zaterdagochtend door, zegt voorzitter van de top Alok Sharma volgens verschillende persbureaus. Gabon spreekt tegen persbureau AP van een patstelling. Die zou zijn veroorzaakt door de opstelling van de Verenigde Staten en de Europese Unie. De deelnemende landen zijn het oneens over onder meer het geleidelijk afbouwen van steenkoolgebruik en financiële klimaathulp aan armere landen.

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry heeft tegen het Britse Sky News gezegd dat teksten in het slotakkoord niet verder moeten worden afgezwakt, nadat bekend was geworden dat partijen passages over CO2-reductie, de geleidelijke uitbanning van kolen en het subsidiëren van fossiele projecten hadden laten herformuleren. Vooral aanpassingen aan dat laatstgenoemde voornemen zouden volgens Kerry „de definitie van krankzinnigheid” zijn. Wat hem betreft verdwijnen de subsidies voor fossiele brandstoffen.

De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) vindt het afzwakken van passages „een zeer slecht signaal”. Hij heeft verder gezegd dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad niet alleen politieke noodzaak is — het is ook „persoonlijk”. Een onleefbare wereld moet voor volgende generaties, onder wie zijn 1-jarige kleinzoon, worden voorkómen. De EU pleit voor een gefaseerd afscheid van steenkoolgebruik en meer financiële hulp voor armere landen in de klimaattransitie.

"1.5 degrees is about avoiding a future for our children and grandchildren that is unliveable. I want my one-year old grandson to live a peaceful, prosperous life, like I want it for everybody's children and grandchildren."

