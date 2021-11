Nieuwe Kuip is noodzaak

Toen ik in de A-jeugd van Ajax speelde, was een uitwedstrijd bij PSV altijd speciaal. Nieuwe kleedkamers in een voor die tijd al modern stadion, een fantastische mat, verwarming op de tribunes en televisieschermen op de eretribune. Vlak voor mijn vertrek naar Italië maakte Ajax ook stappen in het moderniseren van de club. Het onvergetelijke stadion De Meer met zijn rijke verleden maakte plaats voor woningen en de Amsterdam Arena werd het nieuwe huis van Ajax.

In de Kuip heeft Feyenoord al heel lang de onvoorwaardelijke steun van de twaalfde man. De sfeer die daar in mijn tijd altijd voor en tijdens wedstrijden heerste, zorgde bij spelers en staf altijd voor extra spanning, zowel bij Feyenoord als bij de bezoekers. Het stadion was ook altijd goed genoeg voor wedstrijden van Oranje. Dat het Nederlands elftal daar nog steeds interlands speelt heeft sommigen misschien zand in de ogen gestrooid; wellicht zagen zij lange tijd de noodzaak niet om innovatief te zijn en een nieuw stadion te bouwen.

Jaren geleden vertelden enkele vrienden van mij die betrokken waren bij het proces om in Rotterdam een nieuw stadion te realiseren al hoe moeilijk dat zou worden, en nu is het besluit voor de noodzakelijke vernieuwing voor de zoveelste keer uitgesteld. Ik voorzie dat de club en de supporters mogelijk een hoge prijs gaan betalen als dat nieuwe stadion er niet komt. Ook hier geldt dat stilstand achteruitgang is.

Wat er de afgelopen decennia in Italië en Spanje is gebeurd, kan Feyenoord tot voorbeeld dienen. Juventus speelde in de Serie B toen de club het voor elkaar kreeg om een nieuw stadion te bouwen. Het werd een multifunctioneel stadion dat de club miljoenen euro’s oplevert. Inmiddels is Juventus in Italië al tien jaar de club met de grootste begroting. Sportief en financieel heeft Inter Milaan Juventus met moeite kunnen bijbenen, AC Milan speelt dit seizoen voor het eerst in zeven jaar weer Champions League. Juventus stond intussen twee keer in de finale van de Champions League.

In Spanje hebben veel clubs, zowel grote als kleine, de stap gemaakt om een nieuw stadion te bouwen. Dat was voor hen een onvermijdelijke beslissing, en een voorwaarde voor het bereiken van financiële stabiliteit. Gigant Real Madrid is Santiago Bernabeu aan het ombouwen tot een van de modernste stadions ter wereld. FC Barcelona heeft zojuist een lening van anderhalf miljard euro afgesloten om de modernisering van Camp Nou mogelijk te maken. Ook al staat Barça er financieel minder goed voor dan Real, de club beseft dat een stadion dat aan de eisen van deze tijd voldoet een voorwaarde is om aan de top te kunnen spelen, en daar te blijven.

Ik vind het jammer dat Feyenoord de beslissing over een nieuw stadion opnieuw heeft uitgesteld. Om competitief te blijven, ook in Europa, dient het nieuwe huis van de Rotterdamse club er zo snel mogelijk te komen.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.