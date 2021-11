‘Nieuwe kerncentrale gespreksonderwerp aan formatietafel’

De komst van een nieuwe kerncentrale is onderwerp van gesprek aan de formatietafel. De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen over de financiële voorwaarden voor één grote nieuwe centrale of twee kleinere kernreactoren. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag. Volgens het dagblad onderhandelen de partijen over de vraag hoeveel geld een nieuw kabinet hiervoor vrijmaakt. Ook is nog niet besloten waar de kerncentrales eventueel zouden komen; genoemde potentiële locaties zijn Rotterdam, Groningen of naast de al bestaande centrale in het Zeeuwse Borsele.

Lees ook: Waarom bedrijven niet zomaar een nieuwe kerncentrale willen bouwen

De hoogte van het bedrag dat het kabinet vrijmaakt om te investeren in kernenergie, bepaalt of en hoeveel nieuwe centrales er komen. Over de financiële voorwaarden hebben de partijen vooralsnog geen akkoord bereikt. De VVD en het CDA zijn voor de komst van nieuwe kerncentrales. Volgens die partijen is nucleaire energie een goede optie om Nederland energieneutraal te maken: kernstroom is CO₂-neutraal en bovendien niet afhankelijk van weersomstandigheden zoals wind- en zonne-energie.

Bij de ChristenUnie en D66 heerst minder enthousiasme voor nucleaire energie. De partijen zijn niet per definitie tegen, maar wijzen wel op nadelen van kernstroom zoals hoge bouwkosten en mogelijke problemen met het opslaan van kernafval. Ook zal het jaren duren voor een nieuwe kerncentrale is gebouwd in Nederland, terwijl het kabinet zich heeft voorgenomen om voor 2030 de CO₂-uitstoot fors terug te dringen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk investeren de komende jaren in kernenergie; Duitsland is er eerder mee gestopt.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Informateurs: onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd