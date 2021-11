Musea moeten niet groter maar beter

Sinds het begin van de coronapandemie verloren de Nederlandse musea tot 60 procent van hun bezoekers. Pas in 2024 zullen zij de oude bezoekersaantallen weer halen, zo is de verwachting. Het herstel gaat langzamer dan gedacht en het verdienmodel is hard geraakt. Afgelopen maand nog deed de Museumvereniging een dringend appèl op het demissionaire kabinet voor noodsteun. Bovendien heeft de wereld van de kunst en cultuur inmiddels een reputatie een soort hobby te zijn. Hoog tijd om na te denken over de toekomst.

Simon Morsink is internationaal kunsthandelaar en oprichter van Arts&MuseumConsultancy.

Musea zijn tegenwoordig eerder onzeker over hun collecties en geschiedenis dan dat zij er trots op zijn. Zij zoeken naar manieren om met de tijd mee te gaan en relevant te blijven. Onder invloed van het consumentisme zien zij hun bezoekers als klanten. En klanten moeten worden vermaakt en gepaaid. Citybranding en groots opgezette marketingcampagnes gericht op toeristen uit binnen- en buitenland zorgden voor groeiende stromen bezoekers. Het gevolg was dat, net als bij commerciële bedrijven, de waarde van musea werd bekeken vanuit groei. Groei van de bezoekersaantallen, de organisatie, het gebouw. Groeien om jezelf het gevoel van relevantie te geven en om het publiek te kunnen blijven vermaken.

De blockbuster is voorbij

Om de toekomst van musea te waarborgen moeten we anders gaan denken. Een nieuwe vleugel bouwen, meer tentoonstellingen organiseren, bezoekersrecords breken – het klinkt bijna ouderwets. Het is geen duurzaam model, niet alleen in ecologische maar ook in institutionele zin. De tijd van de blockbusters en de permanent de wereld rondvliegende kunstprofessionals is voorbij. Groei is voor musea zelden de oplossing geweest. Groei vraagt meer menskracht. En het aannemen van meer mensen is als het verbreden van wegen; de filedruk wordt tijdelijk verlicht, maar daarna gaat het opnieuw mis omdat de bredere wegen meer verkeer aantrekken. Meer mensen genereren nu eenmaal meer werk. Het is een spiraal, die uiteindelijk leidt tot plannen voor uitbreiding. Meer tentoonstellingsruimte betekent meer tentoonstellingen, wat betekent dat er meer mensen moeten worden ingehuurd, nieuwe afdelingen moeten worden opgezet ... meer, meer, meer.

Precies dit groeimodel zorgde de afgelopen decennia voor verminking van historische gebouwen en historische openbare ruimtes. Stadsparken, pleinen, oude villa’s, niets was veilig. Het is het virus van de aangebouwde paviljoens en vleugels. Ook nu nog waart het rond. Zo koos museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een aantal jaar geleden niet voor de kostenefficiënte optie om het fraaie, oude gebouw terug te brengen tot zijn oorspronkelijke vleugels. Had het dat wel gedaan, dan had de wereldberoemde collectie oude kunst opnieuw het podium kunnen krijgen dat zij verdient in een historische entourage. Dan ook zou een nieuw instituut voor hedendaagse kunst worden opgericht, ‘Boijmans Modern’ in Rotterdam-Zuid, op een locatie aan het water. In plaats daarvan koos men voor een aanbouw, die overigens nu financieel niet meer haalbaar lijkt.

In Amsterdam gebeurde een aantal jaren geleden iets soortgelijks. Het historische Stedelijk Museum had vandaag de dag een schitterend gerestaureerd gebouw kunnen zijn, dat hoogtepunten uit zijn ronduit spectaculaire collectie 20ste eeuwse kunst toont. En ook hier lagen plannen klaar voor een nieuw instituut voor hedendaagse kunst. Maar ook deze sneuvelden. In plaats daarvan werd een deel van het Museumplein opgeofferd aan een omstreden aanbouw. De huidige presentatie van de vaste collectie in het souterrain voelt alweer ouderwets.

Maar wat zou het geweldig zijn geweest voor Amsterdam: het Rijksmuseum voor oude kunst, het Van Gogh voor de 19de eeuw, het Stedelijk voor de 20ste eeuw en een sprankelend nieuw instituut voor Hedendaagse Kunst aan de Zuidas.

Lees ook dit opiniestuk: Stop de blockbusterverslaving

Eigenheid verdwijnt

De grote paradox is dat door te groeien musea denken met hun tijd mee te gaan en relevant te blijven, terwijl zij zichzelf van binnen uithollen. De eigenheid verdwijnt en de boel verwatert, met als gevolg dat musea steeds meer op elkaar gaan lijken en hetzelfde gaan doen. Terwijl we juist die oude instituten moeten koesteren en nieuwe moeten oprichten. Onze historische gebouwen zijn tijdmachines die na zorgvuldige restauratie optimaal moeten kunnen schitteren, juist dat maakt de beleving magisch.

Musea moeten zich duidelijker gaan onderscheiden, met een heldere focus op het eigen dna. Zij hebben goud in handen, als bolwerken van echtheid in onze razendsnel digitaliserende wereld. De ‘aanraakbaarheid’, de driedimensionaliteit van het originele kunstwerk, maakt musea een unieke plek om naartoe te gaan. Een plek om de echte objecten te zien van onze materiële cultuur en onze geschiedenis.

Musea zijn de geheugenbanken van onze beschaving, van de geschiedenis van de mensheid. De tijd is voorbij dat zij slechts één perspectief bieden. Stemmen van buitenaf zijn een enorme verrijking gebleken. Nieuwe stemmen moeten dan ook zoveel mogelijk meedoen, zodat wij ons cultureel erfgoed meerstemmig kunnen laten zien. De geschiedenis van de mensheid is nu eenmaal gecompliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere nieuwe generatie om met frisse blik te kijken naar de historische narratieven die zij heeft geërfd.

Maar vergeet niet tegelijkertijd de geschiedenis te vieren, in al haar schoonheid, naast het tonen van de zwarte bladzijden.

Musea leveren een fundamentele bijdrage aan de samenleving. Zij stellen ons cultureel erfgoed veilig en maken die toegankelijk voor het publiek. Zij stellen mensen in staat om hun eigen erfgoed en dat van andere mensen beter te begrijpen. De kunst van vorige generaties die aan ons is toevertrouwd, is daarmee van immens cultureel belang. Zij is letterlijk onvervangbaar. Het is een bijna heilige plicht om deze historische collecties en de oude gebouwen te beschermen en te delen, en om deze zo goed mogelijk door te geven aan komende generaties. Musea moeten de soms verlammende twijfel aan zichzelf opzij zetten en staan voor hun zaak. Niet groter maar beter. Het publiek heeft er recht op.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven