Migranten zijn munitie in conflict tussen Wit-Rusland en Europese Unie

Poolse militairen en politieagenten staan rechts paraat langs de grens met Wit-Rusland, terwijl links migranten te zien zijn in hun geïmproviseerde kampementen.

Foto Irek Dorozanski / Defensie Polen via Reuters. Het is moeilijk een onafhankelijke fotograaf te sturen naar het grensgebied; dit beeld dat via de persbureaus binnenkomt is afkomstig van de Poolse defensie. Via ooggetuigenissen weten we echter dat de situatie aan de grens zoals die hier is te zien, klopt. Dat is de reden dat NRC deze foto toch toont.