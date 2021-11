Migranten aan boord? EU legt ban op

De Europese druk op luchtvaartmaatschappijen die vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten naar Wit-Rusland zouden vliegen en zo de Wit-Russische dictator Loekasjenko aan nieuwe pionnen in het steekspel met de EU zouden helpen, heeft vrijdag de eerste vruchten afgeworpen.

Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines gaat voorlopig geen enkele-reistickets naar Wit-Rusland meer verkopen aan mensen uit Irak, Syrië en Jemen. Ook het Wit-Russische Belavia en Iraqi Airlines komen tegemoet aan de wens van de Europese Commissie.

De Europese Commissie meldde donderdag dat het nieuwe sancties overweegt tegen Wit-Rusland en tegen enkele luchtvaartmaatschappijen. Brussel laat onderzoeken of het een zwarte lijst kan opstellen van maatschappijen die zouden bijdragen aan de politieke en humanitaire crisis tussen de EU en Wit-Rusland door vluchtelingen uit het Midden-Oosten te vervoeren naar Minsk. Die mensen worden gedumpt bij de grens met de EU.

De aankondiging van Turkish Airlines volgde op een bericht van de Turkse burgerluchtvaartautoriteit SHGM. „Vanwege het probleem van illegale grensoverschrijdingen tussen de EU en Wit-Rusland is besloten dat inwoners van Irak, Syrië en Jemen die willen reizen naar Wit-Rusland vanaf een Turkse luchthaven, voor onbepaalde tijd niet langer tickets mogen aanschaffen en mogen boarden.”

Turkish Airlines vliegt ongeveer twintig keer per week tussen Istanbul en Minsk. Na de vliegvelden van Moskou is de Turkse luchthaven de belangrijkste vliegverbinding met de Wit-Russische hoofdstad.

De Europese Commissie reageerde vrijdag positief op de Turkse beslissing. „Dit is het moment waarop de EU rekent op onze vrienden en we zijn erg blij te merken dat we er zoveel hebben”, aldus Eurocommissaris Margaritis Schinas vanuit de Libanese hoofdstad Beirout. Schinas maakt een rondreis door het Midden-Oosten om te praten over het migratieconflict met Wit-Rusland. De Commissie praat ook met andere Arabische maatschappijen, waaronder Royal Air Maroc, Emirates, Qatar Airways en Etihad.

Passagiers weren

Luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers weren, ook al hebben die een geldig ticket, zegt Pablo Mendes de Leon, hoogleraar lucht- en ruimterecht. „Een maatschappij mag een passagier weigeren om security-redenen, door een beroep te doen op veiligheids- of immigratieregels. Wie zich keer op keer misdraagt tijdens een vlucht komt op een zwarte lijst van een maatschappij.”

Een Europese zwarte lijst van maatschappijen die Loekasjenko helpen om vluchtelingen te laten invliegen, is lastiger, zegt Mendes de Leon. „Het is zeer de vraag of de Commissie of de Europese luchtvaarttoezichthouder EASA politieke sancties kunnen opleggen aan luchtvaartmaatschappijen.” De EU kent wel zwarte lijsten met maatschappijen die technisch tekortschieten op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld wat het onderhoud van toestellen betreft. „Maar als het raakt aan politiek-strategische zaken of immigratie zijn de lidstaten soeverein”, zegt Mendes de Leon. In de luchtvaart regelen bilaterale verdragen het verkeer tussen landen onderling.

Turkish Airlines, Belavia en Iraqi Airlines hebben afgesproken geen migranten meer naar Minsk te brengen. Maar de meeste vluchten naar Wit-Rusland vinden plaats vanuit Rusland. Wekelijks komen er zeventig vluchten vanuit Moskou aan. Onbekend is hoeveel vluchtelingen via Rusland reizen. De nationale maatschappij Aeroflot ontkende afgelopen week stellig dat het betrokken is bij vervoer van migranten uit Irak, Syrië of Turkije naar Wit-Rusland.

Mendes de Leon denkt niet dat Brussel de Russische maatschappij Aeroflot snel om politieke redenen op een zwarte lijst zou plaatsen. Dat leidt vermoedelijk tot represailles tegen Europese luchtvaartmaatschappijen. Als die niet langer over Siberië mogen vliegen naar Azië, kost hen dat veel extra brandstof en geld.

Luchtvaart en immigratie

Dat Loekasjenko migranten uit het Midden-Oosten laat invliegen staat niet op zichzelf, aldus Mendes de Leon. „De luchtvaart krijgt steeds meer te maken met problemen rond immigratie. Dat is een nieuwe ontwikkeling, ook al is elke situatie anders.”

Hij wijst onder meer op een incident op het vliegveld van Mallorca vorige week. Daar moest een toestel van Air Arabia Maroc van Casablanca naar Istanbul een noodlanding maken omdat een passagier onwel was geworden. De melding bleek vals, aldus de Spaanse politie, maar tijdens de stop op Mallorca wisten 24 passagiers het vliegtuig te verlaten. Zeker twaalf Marokkaanse passagiers zouden zijn ontsnapt met de veerboot naar Barcelona.

In januari 2020 meldde actualiteitenrubriek Nieuwsuur hoe luchtvaartmaatschappij Aruba Airlines meewerkte aan de gedwongen uitzetting van twee Cubaanse dissidenten. De VN heeft de Nederlandse regering destijds om opheldering gevraagd over de medewerking van de Arubaanse maatschappij.

