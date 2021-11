Japanse prenten: met een strolaars in de sneeuw

Sneeuw- en ijspret lijken typische Hollandse kunstonderwerpen, maar het museum voor Japanse houtsnedes van na 1900, Nihon no hanga in Amsterdam, toont deze maand typische Japanse sneeuwlandschappen. Snow Country heet de expositie met ruim 90 zeer gevarieerde prenten. Die titel verwijst naar yukiguni, ‘sneeuwland’, het gebied van Japan dat zeker voor een derde van het jaar met sneeuw bedekt is.

Kobayakawa Kiyoshi (1899-1948): Pupils of the eyes (no. 4) (1931) Foto Collectie Nihon no hanga

Het zijn niet alleen maar poëtische winterlandschappen die curator Maureen de Vries uit de collectie van museumdirecteur Elise Wessels gekozen heeft – al zijn die er ook. Een deel van de prenten laat het alledaagse harde leven in de koude sneeuw zien: mensen in kleurig gewatteerde warme kleding en laarzen van stro die hen warm houden. Druk bezig met allerlei vormen van sneeuwscheppen en vervoer op grote en kleine sledes.

De prenten van Katshuri Tokushi en Sekino Junichiro bijvoorbeeld tonen hoe de bewoners in grote sneeuwhutten zich warm hielden met houtskoolbranders en gefermenteerde rijstdrank. Tokushi maakte ook een prent waarop je kan zien dat de voorbereidingen voor rijstbouw al in de winter beginnen, als er mest op de besneeuwde rijstvelden gelegd wordt, dat onder ministrohutjes beschermd wordt. Zuiver sneeuwsmeltwater levert lekkere rijst op, zeggen kenners.

Kawase Hasui (1883-1957): Snow at ltsukushima (1932) Collectie Nihon no hanga

De opkomst van wintersport, met alpien skiën (eerst nog met korte ski’s en één stok), rond 1910 in moderniserend Japan geïntroduceerd, is ook in beeld gebracht. De voet van de berg Myoko is vol skiënde (en vallende) Japanners op een houtsnede van Nakanishi Yoshio uit 1924. Die prent siert ook de catalogus. Grappig is ook dat er ijspretscenes zijn, met schaatstaferelen die soms aan Avercamp doen denken – alleen hebben de schaatsers soms ijzers onder Japanse slippers, en soms moderne westerse schaatsen aan.

Kawanishi Hide (1894-1965): Snowy village near a lake (1942) Foto Collectie Nihon no hanga

Uiteraard zijn er veel prachtige prenten met dorpen, bergen, tempels in sneeuwlandschappen en sneeuwbuien. Soms in licht geabstraheerde composities, van Kawanishi Hide of Saito Kiyoshi. Maar ook in tere waterverftinten, zoals een tempelpoort van Kotozuka Eiichi van rond 1930, die perfect in houtblokdruk zijn overgezet. Bijzonder is dat de oorspronkelijke aquarel en een proefdruk met correcties te zien zijn.

Vallende sneeuw is soms in het houtblok gesneden, maar soms ook gespat of geschilderd op de druk. Die varianten zijn te zien bij mooie vrouwenportretten in de sneeuw. Een deel van de prenten is voor het laatst in dit museum te zien; 1.100 werken worden geschonken aan het Rijksmuseum.

Beeldende kunst Snow Country, Japanese Winter Landscapes. Museum Nihon no hanga, Amsterdam. T/m 28/11. Inl: nihon-no-hanga.nl ●●●●●