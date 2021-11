Medewerker Veilig Thuis ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

Een medewerker van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, is ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een medewerker van de vestiging Amsterdam-Amstelland. In een raadsbrief schrijven de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en zorgwethouder Simone Kukenheim (D66) vrijdag dat de man sinds 2017 37 vrouwelijke (oud-)cliënten heeft benaderd via WhatsApp voor „niet-werkgerelateerd contact”. Er is aangifte tegen hem gedaan.

Het grensoverschrijdende gedrag kwam aan het licht doordat een oud-cliënt er op 26 augustus melding van deed bij Veilig Thuis. Daarop is de medewerker op non-actief gesteld en gaf de GGD Amsterdam, waar Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland onder valt, opdracht om verder onderzoek te doen. De man bleek de vrouwelijke (oud)-cliënten te hebben benaderd om afspraken buiten werktijd te maken. Het grensoverschrijdende gedrag „varieerde in ernst”, schrijven Halsema en Kukenheim. Vanwege lopend strafrechtelijk onderzoek en de privacy van de betrokkenen willen ze niet naar buiten brengen wat de inhoud van de berichtjes precies was.

Halsema en Kukenheim noemen het grensoverschrijdende gedrag in de raadsbrief „onacceptabel”. „Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar zou moeten zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste.”

De gemeente heeft niet alleen aangifte tegen de man gedaan, maar ook een tuchtklacht ingediend, zodat hij in de toekomst niet opnieuw kan werken in een dergelijke functie. De GGD Amsterdam laat uitzoeken hoe het kan dat de man dit gedrag kon vertonen bij Veilig Thuis en hoe dergelijk gedrag in de toekomst kan worden voorkomen. Een woordvoerder van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zei vrijdag tegen NRC geen extra informatie te kunnen geven over de zaak.