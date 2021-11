Man die fatale vlucht van voetballer Sala organiseerde krijgt 1,5 jaar cel

David Henderson, de zakenman die de vlucht organiseerde waarbij de Argentijnse voetballer Emiliano Sala in 2019 om het leven kwam, is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. Dat melden internationale persbureaus. De rechtbank in Wales oordeelde vorige maand al dat de 67-jarige Henderson schuldig was aan het in gevaar brengen van het vliegtuig. Door de crash kwam ook piloot David Ibbotson om het leven, al is diens lichaam niet teruggevonden.

Sala verongelukte begin 2019 toen hij vanuit Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City vloog. Het toestel waarin hij zat, stortte in het Kanaal vlak bij de Franse kust. Vier dagen na het ongeluk werd Salas lichaam aangetroffen. De op dat moment 28-jarige Argentijn zou de overstap maken naar de Premier League. Van het vliegtuig werden de resten enkele weken later teruggevonden. Volgens de rechter zou zakenman Henderson het vliegtuig aanvankelijk zelf besturen, maar liet hij Ibbotson vliegen. De piloot had daar niet de juiste papieren voor. Henderson wist dat, aldus de rechtbank.

Vorig jaar maart concludeerden onderzoekers dat de piloot de controle over het vliegtuig verloor terwijl hij een bocht maakte. Ook werd hij mogelijk vergiftigd door koolmonoxide uit het uitlaatsysteem van de motor. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat Ibbotson te snel vloog onder slechte weersomstandigheden. Sala stelde vlak na vertrek al ongerust te zijn. In een audiobericht aan vrienden zei dat het vliegtuig uit elkaar leek te vallen. De dood van de Argentijnse spits schokte de voetbalwereld.

