Hoe zit het met de orgasmekloof bij lesbische stellen?

Het gaat op deze plaats al een tijdje over orgasmes, en dan met name de orgasmes die vrouwen wel of niet hebben bij partnerseks, en in hoeverre die partner daar genoeg zijn best voor doet, of misschien wel juist te veel. ‘Zijn’, inderdaad, want alle bijdragen gingen tot nu toe over seks tussen mannen en vrouwen. „Is dat met een bepaalde reden of komt er nog een stuk over het orgasme in vrouw-vrouwrelaties?”, schreef L* een tijdje geleden. Dat hielp: er hebben zich inmiddels lesbische vrouwen gemeld, onder wie seksuoloog en auteur van Lesbische seks. Een praktisch handboek Mirjam Hemker, die in haar mail een aantal onderzoeken aanhaalde.

Onder lesbische stellen is de orgasmekloof aanzienlijk kleiner dan onder heteroseksuele stellen, schreef zij. 95 procent van de heteroseksuele mannen komt altijd klaar tijdens partnerseks, tegenover 65 procent van de heteroseksuele vrouwen (let wel: dit gaat niet alleen over penetratie – dan zijn de verschillen nog groter). Bij homoseksuele vrouwen is het 86 procent.

Dat komt doordat bij vrouwen de stimulatie van de glans-clitoris (het zichtbare gedeelte van de clitoris) vaker voorkomt, en daarvan komen vrouwen gemakkelijker klaar. Maar dat is niet de hele verklaring. „Lesbo’s vrijen gemiddeld twintig minuten langer”, aldus Hemker. Ook zijn lesbische vrouwen seksueel autonomer – volgens een Nederlands onderzoek van Ellen Laan, Bonne van Rees en Mark Spiering uit 2016 – dan heteroseksuele vrouwen. Hemker: „De score op seksuele autonomie bleek samen te hangen met meer orgasmes in een gemiddelde vrijpartij. De aanname is dat vrouwen die seksueel autonomer zijn, vaker datgene zullen doen wat hen seksueel pleziert. Het ligt voor de hand dat lesbische vrouwen zich gemakkelijker kunnen onttrekken aan het klassieke heteroseksuele script dat dicteert dat penis-in-vaginaseks de hoofdmoot vormt van een vrijpartij.”

Iets minderwaardigs

Die seksuele autonomie is niet voor elke lesbische vrouw een gegeven, blijkt uit de mail van een 57-jarige vrouw*. „Ook seksualiteit tussen twee vrouwen wordt gedomineerd door de heteronormativiteit van alles”, schreef zij. Zij groeide op in een tijd dat seks tussen vrouwen als iets minderwaardigs werd gezien, „een slap aftreksel van heteroseks. Daarom dacht ik dat seks met een andere vrouwen vooral masturberen inhield, maar dan bij een ander.” In de loop van de jaren werd ze wijzer, mede dankzij series als The L Word. „Ik moest mijzelf herprogrammeren. Ik ben geen man en wilde dat ook niet zijn, en de manier waarop ik met vrouwen omging hoefde niet mannelijk te zijn.” Inmiddels is ze 25 jaar met haar vrouw. „Ons seksleven is gemiddeld, niks bijzonders. Essentieel onderdeel van onze relatie, maar niet het belangrijkste.” Wel wil ze graag een recente ontdekking delen: „We kunnen simultaan klaarkomen door het tegen elkaar wrijven van onze clitorissen. Een positie die ik nooit in een film heb gezien.”

„Als biseksuele vrouw met ervaring met zowel mannen als vrouwen en langere relaties met beiden”, schreef M*, „heb ik de mogelijkheid te vergelijken en mijn ervaring is dit: er is met vrouwen veelal meer ongedwongenheid, een lager tempo, er zijn minder ongeschreven regels. Alles kan eigenlijk gebeuren in elke volgorde en dat maakt het speelser en spannender. En als er vaginale penetratie is, dan is de focus op het genot van de ontvanger. Tenslotte is de grootte van hetgeen je penetreert minder een ‘done deal’ en kun je zelf kiezen/aangeven wat jij het fijnste vindt, qua aantal vingers of grootte van het speeltje.”

Hoewel M „een fijn seksleven” heeft gehad met mannelijke partners en ze ook bij hen klaarkwam bij bijna elke vrijpartij, zijn haar orgasmes met vrouwelijke partners meestal langer en intenser.

*Naam op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

