‘Laat kinderen zelf bedenken wat voor danser ze willen zijn’

„Net met de post binnen.” Ernst Meisner (39) wijst naar een grijze wollen muts die op een tas in zijn kantoortje in De Nationale Opera & Ballet ligt. Cadeautje, een van de vele die hij ontving als dank voor de online balletlessen die hij gaf tijdens de lockdown. Wereldwijd volgden twee miljoen mensen ze, en ze onderhielden er thuis hun techniek en motivatie mee. „We moesten iets doen voor de dansers van Het Nationale Ballet en de Junior Company en via Youtube was dat eenvoudig te regelen. Het was helemaal niet bedoeld om de wereld over te gaan, maar prachtig dat het zo heeft gewerkt. Dan zie je hoe die kunstvorm leeft.”

In 2013 maakte Ernst Meisner de stap van danser naar artistiek coördinator van de Junior Company, de ‘brugklas’ tussen balletacademie en balletgezelschap. Bij de Junior Company maken talenten uit Nederland en het buitenland vlieguren. Sinds 2018 combineert Meisner de functie met het leiderschap van de Nationale Balletacademie in Amsterdam.

Maatwerk

Het is die combinatie van verantwoordelijkheden waardoor Meisner anders naar jong talent is gaan kijken, vertelt hij. Niet meer puur vanuit de noden van een gezelschap, maar met meer oog voor het menselijke en individuele. „Wat heeft iemand nodig, hoe ga je om met jonge mensen, tieners nog?” Stijl van lesgeven in relatie tot het mentale welzijn van (jonge) dansers is tegenwoordig een van de grote gesprekken in de balletwereld. Meisner is ervan overtuigd dat ruimte geven de sleutel is. „Ruimte om je techniek te ontwikkelen natuurlijk, maar ook je persoonlijkheid. Iedereen heeft andere talenten en mogelijkheden. Kinderen komen vaak naar de Balletacademie met een klassiek ideaal. Die zie je door een workshop in een andere stijl ineens wakker worden: ‘hé, dit is gaaf, dit kan ik goed.’ Dan wordt de wereld ineens drie keer zo groot voor zo’n student.”

Geen hokjes

Zelf werd Meisner, jongetje uit de Noordoostpolder, ook opgeleid aan de Balletacademie. Vanaf zijn zeventiende vervolgde hij de opleiding aan de statige Royal Ballet School in Londen. Daar werden balletstudenten nog ouderwets in de klassieke mal gedrukt, zegt hij. „Ik heb er geweldig veel kunnen leren, maar ze dachten erg in hokjes. Dat wil ik niet. Laat die kinderen zelf bedenken watvoor danser ze willen zijn. Daarvoor wil ik ze een platform bieden.”

Balletleider Ernst Meisner. Foto Erwin Olaf

Balletstudenten zijn enorm gedreven. Dat kan een risico inhouden. Meisner houdt, bij wijze van veiligheidsklep, om de zes weken een individueel gesprek. „Om te praten en vooral: te luisteren. Voelt iemand zich nog wel lekker?” Hij heeft ook klassengesprekken ingevoerd. „Toen ik de eerste keer binnenliep, zag ik ze kijken: wat is er aan de hand? ‘Niets ergs jongens, niets we gaan gewoon praten over wat jullie bezighoudt’. Dat vonden ze ráár. Maar intussen is het gewoon.”

Diversiteit is een ander actueel onderwerp. Lastig, in een discipline met een wit-westerse oorsprong en een (achterhaalde) reputatie van elitarisme. Aziatische balletdansers zijn er genoeg, maar dansers met een donkere huid zijn nog relatief zeldzaam. „Maar door actieve scouting zie je de in de eerste klassen van de vooropleiding nu veel meer kleur. Het effect in het gezelschap zul je pas over tien jaar merken; zo lang duurt de opleiding.”

Meisner is een goed voorbeeld van ‘de nieuwe balletleider’. Het cliché van de ballet bully behoort langzamerhand tot het verleden. Zijn succes – intussen is sinds 2013 een derde van de Juniors doorgestroomd naar het gezelschap – heeft aandacht getrokken; hij kreeg internationale aanbiedingen. „Maar hier in Amsterdam kan ik alles: lesgeven, choreograferen, leiding geven. Dus het moet wel veel leuker worden wil ik toehappen. Of leuk, ik bedoel meer ingewikkelder, moeilijker, spannender, onmogelijker. Dat is het nog niet.”

Ook prijzen voor Krisztina de Châtel en Remy Tilburg

De Stichting Dansersfonds ‘79 werd ruim veertig jaar geleden opgericht door balletechtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar ter gelegenheid van hun twintigjarig toneeldansjubileum. Tijdens het jaarlijkse (benefiet) Balletgala, waar een groot aantal Nederlandse gezelschappen optreedt, worden prijzen uitgereikt. Dit jaar is het gala opgedragen aan de Nederlandse dans(ers), die het afgelopen anderhalve jaar onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken. De Prijs van Verdienste ging naar choreografe Krisztina de Châtel (78), die in bijna vijftig jaar een totaal eigenzinnig oeuvre opbouwde. Remy Tilburg (32), danser bij Conny Janssen Danst, beginnend choreograaf en docent, kreeg de Aanmoedigingsprijs.