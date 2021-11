Knellende identiteiten – hoe zijn de genderstudies ontstaan?

‘Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt vrouw. Met die zin heb je de basis te pakken van de huidige vrouwen- en genderstudies: niet de biologie maar sociale omstandigheden en de cultuur bepalen de identiteit van vrouwen en van mannen. Dat inzicht heeft tot heel veel onderzoek en nieuwe inzichten geleid in antropologie, geschiedenis, archeologie, literatuur en, ja, waar eigenlijk niet?”, zegt Pamela L. Geller, vanuit Miami. Daar doceert ze genderstudies aan de universiteit. In 2017 publiceerde GellerThe Bioarchaeology of Socio-Sexual Lives.

„On ne naît pas femme: on le devient”, die zin aan de basis van de huidige genderstudies werd al meer dan zeventig jaar geleden opgeschreven door de Franse filosoof Simone de Beauvoir, in haar invloedrijke boekLa deuxième sexe (1949): „In Beauvoirs boek kwam het woord ‘gender’ niet eens voor”, zegt Geller. „Maar haar boodschap was toch wel duidelijk.” Beauvoirs boek werd in de jaren zestig een ‘basistekst’ voor de tweede feministische golf en die golf inspireerde weer veel wetenschappers om anders naar de rol van vrouwen te gaan kijken.

Het woord ‘gender’ zelf wordt pas begin jaren zeventig groot, om het culturele aspect van de verschillen tussen mannen en vrouwen te benadrukken en ook duidelijk te maken dat die beleefde verschillen iets heel anders zijn dan de biologische, anatomische verschillen.

Culturele rollen

Dat culturele en sociale omstandigheden grote invloed hebben op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en hun identiteit lijkt nu vanzelfsprekend, maar zeker tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw – en nog steeds – heerst er in wetenschap en maatschappij ook een heel andere kijk op de verschillen tussen man en vrouw. Volgens die opvatting bepaalt niet de omgeving maar juist de biologie alles, óók de eigen beleving van de identiteit en de culturele rollen. In zijn boek Psychology of Sexuality (2014) vat de seksuoloog Justin L. Lehmiller (Kinsey Institute, Indiana University) die visie samen met een anekdote over hoe hij altijd zijn colleges begint met de vraag aan studenten: wat maakt iemand tot man of vrouw? De overgrote meerderheid van de studenten geeft dan een anatomisch antwoord: heb je een penis of een vagina? Andere studenten beginnen hooguit over de invloed van hormonen. Terwijl de vrouwen- en genderstudies toch al jaar in jaar uit studies publiceren over enorme variëteit in de beleving van die mannelijke of vrouwelijke identiteiten, lós van biologische determinatie, in de westerse cultuur en overal verder op de wereld. Lehmiller: „Biologie is zeker een deel van het verhaal, maar er is veel meer wat iemand tot een man of vrouw maakt en het is ook wel duidelijk dat niet iederéén netjes in een van die twee categorieën past.”

Aanvankelijk bleef het denken toch binair: het ging alleen over mannen en vrouwen Pamela L. Geller docent genderstudies

De ironie is: die biologische determinatie van de mannelijke en vrouwelijke identiteit is een relatief recente ontwikkeling, uit de negentiende eeuw. Daarvoor leefden mensen in een wereld waarin verschillen tussen mannen en vrouwen helemaal niet zo fundamenteel waren, maar juist letterlijk ‘fluïde’ waren, in elkaar overvloeiend. In haar elegante boekje Sexuality, a very short introduction (2008) beschrijft de socioloog Véronique Mottier (Universiteit van Cambridge) hoe volgens de medische opvattingen in dat ‘ancien régime’ – die teruggaan tot de diepe oudheid – vrouwenlichamen juist als vrijwel identiek werden beschouwd aan mannenlichamen – alleen wel in een inferieure versie. Niet een aangeboren of onveranderlijke biologie bepaalde toen de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke identiteit, maar een wankel evenwicht tussen lichaamsvloeistoffen. Mannen waren vurig en actief, vrouwen vochtig en passief, maar als door gedrag of voeding het evenwicht tussen de lichaamsvloeistoffen veranderde, konden mannen vrouwelijker worden, of vrouwen mannelijker.

Mottier: „Die mannelijke of vrouwelijke identiteit kon dus ieder moment bedreigd worden.” Pas toen in de negentiende eeuw anatomische en biologische definities het toneel van de geslachtsverschillen gingen domineren, gold het onderscheid tussen mannen en vrouwen als fundamenteel en onveranderlijk. Opvallend genoeg werd uit het oude model wel die vrouwelijke inferioriteit overgenomen, die zelfs aangeboren werd, met het moederschap als hoogste ‘natuurlijke’ doel.

Planning en training

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw begint die dominantie van aangeboren geslachtsverschillen te wankelen, zelfs in het hart van de sociobiologie, die toen juist het belang van genetica benadrukte. Bioloog en uitvinder van die sociobiologie E.O. Wilson schreef bijvoorbeeld in zijn boek On Human Nature (1978) dat er slechts „een klein genetisch verschil bestaat” tussen mannen en vrouwen, dat doorgaans door de interactie met de sociale en psychologische omgeving flink versterkt wordt, maar door „een samenleving met zorgvuldige planning en training ook weer zou kunnen worden uitgewist.”

Door die inzichten uit biologie en sociale wetenschap wordt het verband tussen het biologisch ‘geslacht’ en het cultureel en psychologisch ervaren ‘gender’ steeds losser gemaakt. Maar, zoals Geller zegt, „aanvankelijk bleef het denken toch binair: het ging alleen over mannen en vrouwen, zonder verdere variatie”.

De gender- en queerstudies ontstonden in de jaren tachtig als reactie op dat nog sterke binaire denken van vrouwenstudies. „Dan pas gaat ook diversiteit in seksuele voorkeuren een grotere rol spelen.” In het woord ‘queer’ ligt een duidelijk afscheid van de oude indelingen besloten. Dat woord (ooit een scheldwoord voor homo) wordt gebruikt om weerzin tegen iedere vorm van hokjesdenken aan te geven, onderzoek naar transseksuele identiteit, intersekse en tussengenders komt op. „Het wordt daarmee allemaal verschrikkelijk gecompliceerd”, geeft ook Geller toe. „Als je dan ziet hoe simpel ooit het wetenschappelijke denken over geslachten en seksualiteit begon in de achttiende en negentiende eeuw, en je ziet dan nu de vaak met veel jargon geschreven gender- en queer-onderzoeken, dan snap ik wel dat mensen er moeite mee hebben, ook wetenschappers. Ik gaf laatst een seminar aan genetici van het Max Planck Instituut in Duitsland, want die wilden ook wel eens praten over geslacht en gender. Ze wisten echt niks! En dat zijn echt heel slimme onderzoekers. Ik heb ze toen maar Queer, A graphic history aanbevolen, van Meg-John Barker en Jules Scheele, een stripboek in feite, maar héél verhelderend. Daar waren die genetici heel blij mee.”