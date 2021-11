Kleine lockdown

In het dorp zijn ze klaar voor een nieuwe lockdown, voor ingrijpender maatregelen. Een buurman gisterochtend op de parkeerplaats: „Eerst nog even Sint-Maarten, snoep ophalen met de kinderen. En dan de stekker eruit.” Eerst nog even doen waar hij zich op heeft verheugd, daarna niets meer.

Hij keek naar Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) in de bakfiets.

„Dan komt Sinterklaas maar een keertje niet.”

„Wat zegt hij?”, vroeg Lucie van Roosmalen.

„Niets”, antwoordde ik.

Andere buurman, zelfde parkeerplaats.

Hij had me een paar maanden geleden bewust gemeden toen ik in het plaatselijke theatertje stond. Ik had hem niet gemist, maar hij kwam het nu toch even zeggen. Hij was tegen alle regels en restricties, maar vond het nu wel goed dat de hele cultuursector dicht moest, omdat ze daar mensen hadden geweigerd zonder geldige QR-code.

„Ja, boontje komt om zijn loontje. Alle mensen zijn voor mij gelijk.”

Hij maakte een monster in me wakker dat ook weleens zin had om zijn scherpe tanden in die te krappe corduroybroek van hem te zetten.

„Thierry Baudet wordt steeds boller”, zei ik. „Ik zag hem bij Nieuwsuur. Het lijkt alsof hij aan het opzwellen is, niet alleen qua onzin, met z’n eigen Forumland en z’n petje, maar vooral lichamelijk. Ik denk dat hij helemaal niet meer gezond eet omdat hij denkt dat er in gezond eten van alles zit om ons te manipuleren. Het is wachten tot hij knapt.”

Buurman keek me onderzoekend aan, alsof ik een nieuw luik in een verder lege ruimte had geopend. „Dus jij denkt dat hij ontploft… Ik denk het niet.” Dat vond ik het ergste aan de spertijd in ons dorpje: de hoeveelheid onzingesprekken. Dat zeker weten waar de klepel hangt terwijl ze klok niet eens hebben horen luiden. Er zitten een paar wappies tussen, maar de overgrote meerderheid doet wat gezegd wordt en dan voor de zekerheid nog een schepje erbovenop.

Handhavers zijn er amper, de mensen kunnen het prima zelf, ze kennen elkaar allemaal bij naam, maar vragen voor de zekerheid toch om een paspoort als dat straks moet. De apotheker tegenover ons huis heeft een groot stoplicht aan de gevel gehangen. Het staat weer steeds vaker op rood. Er mogen alvast minder mensen naar binnen. Ze staan zonder mondkapje met elkaar in de rij te kletsen en doen als het licht op groen springt snel een lapje voor hun mond.

