Het kabinet blijft hardnekkig optimistisch als het over corona gaat

Alsof je vlak voor de finish van de marathon te horen krijgt dat je tien kilometer extra moet lopen.

Met de zoveelste beeldende metafoor van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) presenteerde het kabinet nieuwe, vergaande maatregelen om het sterk groeiende aantal coranabesmettingen de kop in te drukken.

„Een heel ingrijpend pakket”, gaf premier Mark Rutte (VVD) toe. Om daarna meteen een wenkend toekomstperspectief te schetsen. Na deze „harde klap van een paar weken”, zo zei Rutte, gaat Nederland toe naar een situatie waarin het virus zal worden „vertraagd” met nieuwe, ‘slimmere’ maatregelen: het uitbreiden van het aantal situaties waarin je een ‘coronatoegangsbewijs’ moet laten zien (zoals op het werk) en het inperken van de toegang tot horeca en evenementen van ‘3G’ (gevaccineerd, genezen of getest) tot ‘2G’ (gevaccineerd en genezen).

De lockdown light die het kabinet nu afkondigt, tekende zich al een tijdje af. Afgelopen woensdag werd met 16.364 positieve coronatests een nieuw record gevestigd. Ondanks de hoge vacccinatiegraad in Nederland van 84,4 procent van de volwassen inwoners is het aantal besmettingen zo opgelopen dat afgelopen vrijdag 330 mensen op de IC’s lagen. Anderhalf jaar geleden waren dat er vier keer zo veel, maar toen kwam alle reguliere zorg stil te liggen – met enorme achterstanden tot gevolg. Een dergelijke situatie mag zich niet opnieuw voordoen, zo zei De Jonge.

De verantwoordelijke ministers hebben er twee dagen voor nodig gehad om de knoop door te hakken – tot vrijdag vier uur ‘s middags is er gesproken, zo liet een duidelijk vermoeide De Jonge doorschemeren. Het kabinet neemt dan ook een stap die het dacht niet meer te hoeven nemen. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei half oktober nog geen nieuwe lockdown meer te verwachten; minister De Jonge zei eerder te verwachten dat Nederland met QR-controles en vaccinaties corona deze winter wel onder controle zou kunnen houden.

Maar nog voordat het griepseizoen echt is begonnen heeft het kabinet zich laten verrassen door de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het virus. Dat is een constante. Het kabinet voorzag al verschillende malen het einde van de crisis: in juni 2020 bijvoorbeeld, toen de eerste lockdown ten einde kwam, en ook afgelopen najaar, toen het kabinet de meeste maatregelen afschafte en de hoop uitsprak per 1 november eens voor altijd van alle maatregelen af te kunnen.

Kwetsbare positie

Het gevolg is dat Nederland zich nu in een kwetsbare positie bevindt, waarin niet alleen de besmettingen snel stijgen, maar ook het burgerlijke ongemak over de maatregelen groeit. Basisregels, zoals de 1,5 meter afstand, worden steeds minder opgevolgd, bleek uit gedragsonderzoek van het RIVM. Koninlijke Horeca Nederland liet vrijdag dreigend weten dat een deel van de branche de nieuwe sluitingstijd aan zijn laars zal lappen.

Het kabinet heeft dat deels aan zichzelf te wijten. Vanuit de wetenschap is er regelmatig gewaarschuwd dat de vaccins verlichting zouden brengen, maar geen panacee zouden blijken. Waar wetenschappers spraken over een jarenlange strijd,presenteerde het kabinet corona altijd als een tijdelijke ontwrichting. Afgelopen mei presenteerde het kabinet een ambitieus ‘openingsplan’ waarin de coronamaatregelen stap voor stap zouden worden afgebouwd, op weg naar het nieuwe normaal. Daarbij werd er geen aandacht besteed aan een tegengestelde ontwikkeling: scenario’s waarin het virus weer sneller zou rondgaan. De WRR en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) presenteerden in september een advies met daarin vijf toekomstscenario’s. In slechts twee daarvan (‘terug naar normaal’ en ‘griep +’) kunnen maatregelen grotendeels achterwege blijven.

Gezien de grote onzekerheden pleit het WRR-rapport voor een lange termijn-visie, waarin wordt gepland op onzekerheden. Toen enkele weken geleden de besmettingen weer begonnen op te lopen, was er rond het kabinet te horen dat dat niet problematisch was: vroeg of laat moeten mensen toch immuniteit opbouwen voor een virus dat niet meer verdwijnt. Nu lopen de ziekenhuizen opnieuw vol en moeten de cafés al om acht uur dicht. Minister De Jonge bleef hardnekkig optimistisch: „We zeggen niet dat het virus na de winter weg is. Maar ik denk wel dat we er steeds beter mee leren leven.”

Overzicht Coronamaatregelen Niet-essentiële winkels en dienstverlening, zoals kledingwinkels en de kapper zijn open tot 18.00 uur. Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels en drogisterijen, tot 20.00 uur. De verplichte sluitingstijd geldt niet voor voorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

Op plekken waar het coronatoegangsbewijs niet verplicht is, geldt de 1,5 meter-afstandsregel. Daar geldt ook een mondkapjesplicht.

Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs, een vaste zitplaats en maximaal 1.250 personen per zaal.

Sporten blijft toegestaan, maar alleen zonder publiek.

Het thuiswerkadvies wordt ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Thuis mogen maximaal vier gasten per dag komen.

Wanneer een huisgenoot besmet is, geldt de quarantaineplicht niet alleen voor de besmette persoon maar ook alle andere huisgenoten.

Voor het mbo, hbo en wo geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte van 75 personen (exclusief personeel).

In de horeca is een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats verplicht.