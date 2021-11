‘Jeugdwerker organiseerde en filmde gevechten tussen kwetsbare jongeren’

Een 44-jarige medewerker van een instelling in Maastricht zit vast omdat hij gevechten tussen jongeren zou hebben georganiseerd en gefilmd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag. De man werkte voor de welzijnsonderneming Trajekt en blijft negentig dagen vastzitten. Volgens justitie werden de gevechten tussen de kwetsbare jongeren opgenomen.

1Limburg meldt dat het om Sjef Z. gaat. Hij zou de jongeren hebben geïnstrueerd over hun rol in de gevechten. Zo speelden sommigen een slachtoffer dat zich moest laten mishandelen. Andere keren werd iemand aangezet om anderen te provoceren teneinde een gevecht uit te lokken. Hoewel de gevechten in scène werden gezet, werd wel echt geweld gebruikt.

‘Nieuwe film maken’

Z. zou zich hebben laten inspireren door de Amerikaanse film Fight Club, die draait om illegale ondergrondse gevechten. Hij vertelde de jongeren dat ze een nieuwe film gingen maken met de welzijnsorganisatie; eerder was Z. ook betrokken bij een filmproductie. Hij werd begin oktober aangehouden en zit de komende negentig dagen vast. Ook tegen de jongeren loopt een onderzoek.

In een reactie tegen NRC stelt Trajekt zelf geen aangifte te doen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van justitie. Bij de welzijnsorganisatie zijn 140 medewerkers en 700 vrijwilligers actief. Ze organiseren onder meer opvoedingstrainingen en budgetcursussen, ook zetten ze buurtprojecten op en begeleiden ze kwetsbare jongeren.

Met medewerking van Noor Zwolsman.