‘Op het platteland ben je nog afhankelijker van de supermarkt’

Nooit meer peultjes uit Zimbabwe, vlees uit Argentinië, kaas die smaakt zoals het plastic waarin het verpakt zit. Nooit meer kiloknallers, bonusaanbiedingen. Nooit meer naar de supermarkt, waar 70 procent van het eten ongezond is, waar je niet weet wie je eten gemaakt heeft, hoeveel kilometer het heeft afgelegd, en wat voor schade ervoor is aangericht.

De wens om de supermarkt te verlaten is niet uniek. Zoals ons voedsel nu gemaakt wordt, dat kan zo niet langer, vindt een deel van de consumenten. Maar er ook echt afstand van nemen, is nog niet zo simpel. Joris Lohman, die met Food Hub veranderingen in voedsel en landbouw inzichtelijk maakt, heeft de laatste jaren gezien dat mensen hun eten in de stad probeerden te kweken, een moestuin begonnen, in collectieven gingen boeren, „maar ik heb de indruk dat het hoogtepunt voorbij is, omdat het in de praktijk best ingewikkeld is.”

Intussen is er wel van alles gaande, ziet hij. De toekomst van het voedselsysteem staat politiek op de kaart, met duurzame landbouw in het hart van de discussie. En ook supermarkten passen zich aan, door bijvoorbeeld meer biologische, lokale en duurzamere producten aan te bieden. Zo dringen andere manieren van produceren en eten steeds meer binnen in de mainstream voedselvoorziening. „En zo wordt het voor consumenten die niet extreem idealistisch zijn of er niet helemaal uit willen stappen makkelijker om die alternatieven in huis te halen. Iedereen kan nu een lokale, duurzame voedselbox bestellen.”

Corona heeft niet alles veranderd, maar wel het bewustzijn vergroot dat het misschien anders moet en zeker anders kan. Consumenten hebben de korte keten ontdekt: producten die van dichtbij komen, via zo weinig mogelijk schakels. Zowel langzaam (boodschappen van de boer) als snel (flitsbezorgers) hebben een duw gekregen. Joris Lohman: „We staan pas aan het begin van een nieuwe manier van boodschappen doen, van in ons voedsel voorzien. En ook al zijn er maar weinig mensen die de supermarkt helemaal verlaten, ze staan wel ergens voor.”

Emile Corre (27)

De foeragerende fietser

Toen corona uitbrak besloot Emile Corre (27) een jaar lang niet naar de supermarkt te gaan. „Een paar partijen hebben het monopolie over ons voedsel: niemand in de keten kan nog tegen ze op. Toen de horeca dicht moest, zag je het misgaan: iedereen hamsterde in de supermarkt, terwijl de kleinere producenten hun spullen niet meer kwijtkonden.”

Het viel nog niet mee, een leven zonder supermarkt. „Ik reserveerde twee uur per dag om langs boeren en kleine winkels te fietsen. En als het om wat voor reden dan ook niet lukte, at ik soms niet.” En dan had hij nog het voordeel dat hij betrokken was bij Support Your Locals, een initiatief dat de spullen die de horeca niet kon afnemen aan consumenten verkocht. „Daardoor had ik al contact met boeren. Anders was het nog moeilijker geweest.”

Intussen verhuisde hij van Utrecht naar Wijk bij Duurstede. „Daar werd het pas echt moeilijk. Je zou denken: daar zit je dicht bij de boer. Maar op het platteland ben je nog veel afhankelijker van de supermarkt.”

Als ondernemer en ontwerper houdt Emile Corre van problemen, want daar kan hij dan iets op verzinnen. Frisdrank van afvalfruit bijvoorbeeld („als een soort middelvinger naar Coca Cola”). En hebben we last van eikenprocessierupsen? Ze zitten vol eiwit, misschien kun je er wel een soort vissaus van maken. Dat zoekt hij nu uit.

Emile Corre komt uit een geslacht van antisysteemtypes. Zijn opa was kraker en provo, zijn vader heel erg do it yourself. „Maar je afzetten tegen het systeem levert ook wrok en boosheid op. Ik maak liever nieuwe systemen in het systeem, zodat kleine producenten en winkeliers de winst krijgen die ze verdienen. Ik wil laten zien wat er wél kan.”

Hij staat met zijn fiets in de buurt van het Spaanse La Coruña langs de weg als hij dit vertelt. Hij is vanuit Nederland onderweg naar het zuiden. Portugal, Marokko, Senegal misschien. Hij kijkt hoe gedurende zijn tocht het voedselklimaat verandert, praat met boeren en helpt kleine producenten met een probleem. Om van te leren, inspiratie op te doen en over te bloggen. „Ik heb in de Pyreneeën tien dagen bij een kaasmaker gezeten die daar moeilijk een bestaan uit haalt. Dan kijk ik: hoe kun je er meer waarde aan geven? Zo bedachten we een kaas met een olie van Trompette de la Mort.”

In Nederland, ziet hij, is de voedselproductie gericht op efficiëntie, „ten koste van kwaliteit en smaak”. In Noord-Frankrijk staan tussen de uitgestrekte maïs- en graanvelden overal grote schoenendozen met Super U’s en Lidls. Hoe zuidelijker hij komt, hoe makkelijker hij zijn eten bij elkaar foerageert. „Ik zie steeds meer cafeetjes, bakkers, kleine boeren.” En anders eet hij wel kastanjes, paddestoelen, vijgen, eetbare planten.

Vanavond slaapt hij waarschijnlijk buiten, aan de Galicische kust. Misschien raapt hij wat mosselen of vangt hij nog een visje – hij heeft zijn hengel en barbecuetje bij zich. Zijn Bretonse voorouders oogstten ooit zeewier, aan de kust voelt hij zich rijk. „Zolang ik aan zee zit, zal ik nooit een dag zonder eten zitten.”

Geert van Loo (40)

Zelfvoorzienend in Zweden

Geert van Loo (40) komt uit de scheepvaart. Hij zag in grote koelschepen bananen liggen die onrijp aan boord gingen, god weet hoe lang onderweg waren en daarna weer de koeling ingingen. „Wat dat kost aan energie. En dan liggen ze voor iets meer dan een euro per kilo in de winkel.” Maar het waren niet alleen die bananen die hem de ogen openden, de winkel ligt vol bewerkte spullen waarvan de ingrediënten van over de hele wereld moeten komen.

Hij verdiepte zich in de Britse chef en voedselactivist Hugh Fearnley-Whittingstall, die op het Engelse platteland zelf in zijn voedsel voorziet. Toen hij een vriendin kreeg met dezelfde ideeën werd het serieus. „Maar hoe dan? Ik had wel een moestuintje, maar om in Nederland genoeg grond te kunnen kopen om van te leven, heb je zo’n dikke baan nodig, dat je de tijd niet meer hebt om je eigen voedsel te produceren.”

In Zweden kost de grond bijna niets, en de huizenprijzen zijn er laag. Zo volgden Geert en zijn vrouw Amber drie jaar geleden een bevriend stel dat de stap al eerder had gezet. En ze zijn niet alleen. Met andere zelfvoorzienende Nederlanders in Zweden delen ze kennis, ervaring en soms spullen via een Facebookgroep. „Door het thuiswerken in coronatijd trekt dit leven nog meer jonge gezinnen aan. Kantoortijden zijn hier van zeven tot vier. Daarna ga je naar buiten met je ski’s.”

Geert van Loo – grote baard, geblokt overhemd – videobelt vanuit zijn boerderij in Ytterberg, een dorp met tweehonderd inwoners, in het dunbevolkte midden van Zweden. Bij het houten huis ligt een flinke moestuin, een hectare grasland en 32 hectare bos. Geiten, schapen, konijnen, kippen, bijen – dus melk, kaas, vlees, eieren en honing. Appels en peren uit eigen bomen. Bessen en paddestoelen uit het bos. En als het even kan, trekt hij erop uit met zijn jachtgeweer. De kou kan elk moment invallen, maar in de vriezer ligt 70 kilo elandvlees en het hout ligt voor de deur. „Dat is wel een discussie, want hout stoken levert relatief veel CO 2 -uitstoot op. Maar het kost niets.”

Milieubelasting is één ding. Het belangrijkste voor Amber en Geert is: weten waar je spullen vandaan komen. „De kippen komen hier uit het ei en lopen rond totdat ik met mijn bijl langskom. Hé, als je ze niet zelf wilt slachten, moet je geen dieren willen eten.”

Af en toe lijkt hij zich er bijna voor te verontschuldigen dat hij nog niet helemaal zelfvoorzienend is. „We hebben net ons derde kind, we zitten nog in de opbouwfase, ik werk nu nog fulltime als procesoperator bij een klein Zweeds energiebedrijf.” Intussen is er elke dag wel wat. Een zieke geit, drie kippen die door een vos gegrepen zijn, een omgewaaid schapenhok. En elke dag zijn er dilemma’s: „Het liefst drinken we melk van onze eigen geiten. Maar dat is elke dag een kwartier werk: die tijd is niet gratis.”

Tegenslag hoort bij een zelfvoorzienend leven. Maar die kwetsbaarheid verkiest hij boven de onvoorspelbaarheid van systemen waar hij geen invloed op heeft. „Eén bootje scheef in het Suezkanaal en alles loopt vast. Daar wil ik niet aan overgeleverd zijn.” Al is helemaal buiten het mondiale voedselsysteem leven lastig in een land waar ook heel veel niet groeit. „Ongeveer één keer per maand rijden we naar de grote supermarkt, 110 kilometer verderop, voor meel, pasta en rijst bijvoorbeeld. Van alles dat we doen is transport nog het meest belastend voor het milieu, drie uur rijden is niks hier. En ja, af en toe kopen we ook gewoon bananen.”