Dieuwertje Blok: ‘Hup, de deur uit, eindeloos zwerven’

‘Ik wandel het liefst in mijn eentje, want ik kan niet met veel mensen wandelen, op een klein groepje vrouwen na. Lekker nergens én overal tegelijk over nadenken, waarbij je gedachtenstroom niet onderbroken wordt en je de domste dingen kan en mag denken, een beetje dromen ook. Ik ben niet iemand die door wandelen tot grote inzichten komt, ik ga juist alle kanten op. Het draait eerder om het leegmaken van je hoofd.

„Ik heb een eigen tempo, het is lastig wandelen met iemand die net iets sneller of langzamer gaat dan jij. Mijn zus Tessel en ik hebben gelukkig hetzelfde tempo. Met haar loop ik nu het Trekvogelpad. Dat begint in Bergen aan Zee. Die eerste etappe kom je bij wijze van spreken zo uit de zee gekropen, het strand op, de duinen door, op weg naar het oosten.

Dieuwertje Blok (1957) presenteert wekelijks op Radio 4 het programma Podium. Sinds 8 november presenteert ze ook weer het Sinterklaasjournaal. Tot eind februari 2022 is ze met Jeroen Kramer op theatertournee met de kindervoorstelling De Prins van Oranje.

„Ik wandel al jaren zo, hup vanuit huis. Eindeloos zwerven door de Waterleidingduinen. Maar heel gek, opeens was ik uitgewandeld en toe aan een nieuw gebied. Nu lopen we etappes over natuurwandelpaden, tot we over een tijdje stoppen vlak voor de Duitse grens.

„We krijgen een prachtig beeld van Nederland. Hoe mooi het is rondom Amsterdam, de rafelranden van de stad, de Bijlmer, een stukje Gein, de Vecht, het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug – en zo door naar de Veluwe en langs de IJssel. Heerlijk om niet een suf rondje te lopen tot je weer terug bent waar je begon, maar dooorrr. Je komt steeds verder, er zit vooruitgang in.

„Wij kunnen heel goed heel lang zwijgen met elkaar, uren. Ook kunnen we heel goed enorm de slappe lach krijgen om dezelfde dingen. Tes is mijn zus en beste vriendin, dat is gewoon mazzel, want niemand ken je langer en beter dan je zus. Al wandelend nemen we de politiek door, waar we ons over opwinden, meestal over hetzelfde trouwens, dus heerlijk om elkaar te bevestigen in die verontwaardiging. Als we tussen de vier en vijf uur lopen per etappe, dan denk ik dat we fiftyfifty zwijgen en praten.

„Onderweg ben ik altijd degene die moet plassen. Heel netjes hoor, zonder wc-papier achter te laten, ik druppel gewoon uit. Ik laat in de natuur geen rotzooi achter, alleen dat plasje. Dat mag toch wel? En dat kán met je zus, die vertrouwde gewoonheid. In het oosten en in de bossen kun je je verschuilen, maar in Noord-Holland is veel weidsheid, daar kun je moeilijk bloot gaan zitten hurken. We liepen eens langs zo’n lange brede vaart en dan sta je net op het punt je broek te laten zakken, je denkt niemand komt eraan, en ineens komt er achter je een boot aan getuft. Ja, dan doen we het bijna in onze broek van het lachen.

„Je wilt niet te veel in je rugzak mee natuurlijk. Met eigen gesmeerde boterhammen ben je vrij om te eten waar je maar wilt, uit een Tupperware, lekker ouderwets. Ieder van ons neemt zijn eigen brood mee. Zo min mogelijk bij je hebben – een beetje zonnebrand, een fles water, goeie schoenen – en daar gaan we. Geen typische wandelkleding hoor, je hebt geen spullen nodig, dat is zo lekker aan wandelen: de deur uit en dan begin je, rondzwerven maar.

„Het enige jammere is wel dat we érg weinig trekvogels zien onderweg. We hebben eindelijk zondag een specht gezien, omdat de bomen nu wat kaler zijn, die zat lekker hoog in een boom te tikken. Sinds dit voorjaar hebben we grutto’s en kieviten gezien, een enkele reiger, een zwaan en een paar eenden. Maar jeetje, qua trekvogels komen we niet erg aan ons trekken, ook al dragen we braaf een boekje met de trekvogelsoorten mee.

„Ik heb nu ook een app bij me waarmee we bloemen opzoeken die we onderweg zien, bijvoorbeeld de gewone smeerwortel, een lekker vettige paarse. Dat bevalt ons goed. Dus in plaats van omhoogkijken naar de lucht, waar we toch geen trekvogels zien, kijken we nu de hele tijd omlaag naar onze schoenen: op bloemenjacht.

„Ach, een hele dag weg en buiten voor weinig, het is simpel vertier. Simpel kan heel rijk zijn, dat voel je dan.”