Hulpvaardige loodgieter

De loodgieter stond in de gang van ons appartement toen ik binnenkwam. Voor zijn voeten lagen allerlei slangen en buizen die hier nooit eerder waren gesignaleerd. „U heeft wat gemist”, zei hij.

Hij nam me mee naar de keuken waar mijn vrouw nog stond na te genieten van zijn reparaties. „De slang onder de gootsteen was verstopt”, zei ze. „Er zat allemaal zwarte, stinkende smeer in.”

„Da’s heel normaal”, zei de loodgieter. „Allerlei dingen hopen zich op als je er niks aan doet.”

Het leek nog net geen verwijt, maar een compliment was het zeker niet. „Ik zal u laten zien hoe u dit kunt voorkomen”, zei hij.

De onderwijzer in hem was wakker geworden, de twee betrapte leerlingen luisterden gedwee. Hij nam een houten steel met zuignap, ook wel plopper genaamd, ter hand, plantte hem (de plopper is mannelijk) in de gootsteen en zette de kraan vol open.

„Dit moet u eenmaal in de twee weken doen”, zei hij. „U laat het water tot de rand komen, en als de bak vol is, haalt u de plopper eruit zodat het water de afvoer kan inlopen. Let wel, u moet niet ploppen met de plopper, maar hem er gewoon uit halen.”

Of er verder nog vragen waren? Nee? „Dan wijs ik erop dat het verstandig is ons eenmaal in de vier, vijf jaar te laten komen om de zaak helemaal na te kijken.”

Wij beloofden beterschap.

Hij liep naar de gang om zijn zware spullen naar beneden te brengen.

„Zal ik even helpen?” vroeg ik.

Hij glimlachte minzaam. „Als u twintig jaar jonger was, zou ik zeggen: ‘Ja!’”

Ik begreep dat dit een dag van nederlagen werd en glimlachte zo minzaam mogelijk terug.

„Hij praat veel”, zei mijn vrouw vermoeid toen hij de trap afdaalde, „maar het is wel een vakman. Het lijkt nu eindelijk verholpen.”

Even later was hij terug om af te rekenen. „Ik geef de mensen graag zoveel mogelijk informatie”, zei hij. „Daar hebben ze recht op. Dan hoeven ze ons niet zo vaak te laten komen. Er zijn loodgieters die niks zeggen omdat dat voor de business beter is.”

Ik vroeg hem naar de omvang van het bedrijf waarvoor hij werkte.

„Vroeger hadden we tweemaal zoveel mensen in dienst”, zei hij. „Maar we zijn kritischer geworden op het personeel, er waren er bij die niet deugden. Ik zat eens, samen met een collega, na een zwaar karwei aan tafel met de klant. Het was nog in de tijd van de geschreven bonnen. Er lag een gouden Parker op tafel. Na afloop haalde die collega hem buiten uit zijn zak. Ik trok wit weg. ‘Hoe kun je dat nou doen?’ vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op. We hebben er twee dagen met elkaar over gepraat en uiteindelijk besloten om de pen terug te brengen. ‘Ja’, zei de klant tegen mijn collega, ‘ik had ’m wel meteen gemist, maar als je ’m graag wil houden… ik heb pennen genoeg.’ En hij gaf hem weer terug!”

Hij keek ons trouwhartig aan. „De verleiding kan groot zijn. Als ik op een badkamer werk en er liggen veel edelstenen, zeg ik altijd: ‘Mevrouw, wilt u die weghalen?’”

Toen hij eindelijk weg was, zei ik tegen mijn vrouw: „Zo’n loodgieter krijgen we nooit meer.” En ik haastte me naar de keuken.

„Wat ga je doen?” vroeg ze.

„Ploppen met de plopper”, zei ik.