Hollywood stemt over staking na dodelijk schot

Auto-ongelukken op weg naar huis door te weinig slaap, onleefbare salarissen in een van de duurste steden ter wereld, geen sociaal leven en jarenlange geld- en tijdwinst boven welzijn stellen. Ook dat is Hollywood.

„Het is als de klimaatverandering. We zagen dit moment de afgelopen decennia allemaal aankomen, maar deden te weinig om het te voorkomen”, vertelt regieassistent Jennifer Wilkinson (53) met haar CBS Studio-toegangspas met Covid-tracker op tafel. Sinds ze in 1991 haar eerste stappen op de filmset van Soapdish zette, maakte ze de veranderingen van nabij mee. „Het is te complex om te zeggen: A leidde direct tot B en C. Het is een alfabetsoep, maar die soep is behoorlijk heet geworden.”

Wilkinson doelt op de massale stakingsbereidheid voor betere werkomstandigheden, vooral bij de ‘streamers’. In juli liep het contract af tussen dertien IATSE-afdelingen aan de Amerikaanse westkust en de AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), waar studio’s als Disney, Paramount, Universal en Netflix onder vallen. IATSE staat voor International Alliance of Theatrical Stage Employees en vertegenwoordigt ruim 150.000 leden. De vakbond wil in de nieuwe, driejaarlijkse overeenkomst een hoger minimumloon, betere afspraken over ‘residuals’ (honorarium bij hergebruik van content door bijvoorbeeld streamingdiensten) en vooral een maximale werkdag van 12 uur. Op 4 oktober stemde 98 procent van de IATSE-leden vóór een staking als de AMPTP de poot stijf zou houden, met een opkomst van liefst 89 procent. Binnen een week lag er een nieuwe deal, zonder de gewenste 12-urige werkdag. Met een minimale rusttijd van 10 uur kan je alsnog 14 uur achtereen worden ingezet.

Auto in puin

Voor dagen met zulke lange uren worden jonge, ambitieuze filmmakers op school al klaargestoomd. Dat herinnert zich ook de Estse cinematograaf Jaan Kristjan Utno (28), die via Zoom vanuit zijn huis in Studio City inbelt na een dienst tot twee uur ’s ochtends. „Hollywood is een fabriek”, vertelt hij. „Je moet prettig gestoord zijn om dit te willen doen, want het is fysiek en mentaal slopend vanwege de lange werkdagen en de stress. Een goede vriend van mij was twaalf jaar lang camera-assistent, maar ging daar recent aan onderdoor. Hij had chronisch pijn en reed verschillende auto’s in puin omdat hij achter het stuur in slaap viel. Op zijn laatste klus werden de rusturen weer niet gerespecteerd, waardoor een crewlid uit vermoeidheid een fout maakte en een collega zwaargewond raakte. Hij liep de set af, verkocht zijn cameraspullen en liet de industrie voorgoed achter zich.”

Hollywood was niet altijd een droomfabriek. „Maar als je naar setfoto’s uit de jaren veertig kijkt, ziet het er veel relaxter en humaner uit”, zegt Wilkinson. „Een nachtshoot was niet ’s nachts maar overdag, met een donkere filter over de camera. Nu streven wij steeds spectaculairdere dromen na.” Auto-achtervolgingen, draaien vanuit helikopters, ingewikkeld stuntwerk voor greenscreens. Het publiek stelt hoge eisen. „Hoe kunnen kinderen die opgroeiden met Marvel terug naar Casablanca? Je draait het niet terug, maar we vergaten wel dat die vooruitgang meer geld en tijd kost.”

En toen kwamen de streamingdiensten er ook nog bij. Eerst Netflix, die de industrie rond 2013 op zijn kop zette, later Amazon, AppleTV+, Hulu en meer. „Omdat de streamers klein begonnen en studio’s en zenders nog alle macht hadden, moesten zij het met minder budget klaarspelen”, legt Utno uit. „De industrie ging ervan uit dat maar weinig mensen naar die producties keken, want het kwam ‘toch maar op internet’. Inmiddels weten we beter, maar spreken we in het vak nog steeds over ‘nieuwe media’ met bijbehorende lage budgetten. Maar op de set doen mensen hetzelfde werk bij Netflix als bij Universal of een tv-zender als ABC. Daar zit echt geen verschil meer tussen.”

In 2020 kreeg de ‘dit is nu eenmaal hoe het gaat’-mentaliteit een flinke klap. Covid-19 leerde Hollywood dat het anders kon. „Toen de boel werd stilgelegd, raakten studio’s en producenten in paniek. Om projecten door te laten gaan, werden zij ineens heel creatief met het budget én stelden ze gezondheid voorop. Er werd extra geld vrijgemaakt, soms 15 tot 20 procent, voor een Covid-team. Om de immuunsystemen op peil te houden, werden stress, te lange werkdagen en een onredelijk slaapritme zoveel mogelijk voorkomen”, aldus Jennifer Wilkinson. Voor het eerst in haar carrière werd 10 uur de standaard in plaats van 14-plus. Ook zagen crewleden vaker hun gezin. Hadden ze tijd om over hun leven na te denken.

Voor jou twintig anderen

Maar met flinke lockdown-achterstanden in te halen werden die lessen razendsnel verleerd en gold al snel weer: voor jou twintig anderen. „En dan krijg je dus een incident als bij Rust”, verzucht Wilkinson. Op 21 oktober leidde een overhaaste repetitie met een geladen pistool tot de dood van Halyna Hutchins, cameravrouw van de western Rust. Producer en acteur Alec Baldwin vuurde een wapen af dat slechts met losse flodders geladen had moeten zijn en verwondde ook regisseur Joel Souza. De ochtend van het incident was de hele camera-afdeling opgestapt vanwege onveilige omstandigheden. Zij waren diezelfde dag nog vervangen.

„Ik heb te vaak in dit soort situaties gezeten”, vertelt Jaan Kristjan Utno met een brok in zijn keel. „Sets waar producers te veel gedaan willen krijgen in te weinig tijd. Dus wordt repetitietijd ingekort, vergaderingen over veiligheid overgeslagen en protest genegeerd.” Hoe tragisch ook, het incident had niet beter getimed kunnen zijn, denkt hij. „Verandering is noodzakelijk en dit toont aan hoe urgent dat is.”

Het wakkert het vuur alleen maar verder aan bij IATSE-leden die op het punt staan ‘ja’ of ‘nee’ te stemmen over de voorlopige deal met de AMPTP. De solidariteit is al winst. „De houding dat iedereen vervangbaar is, brokkelt langzaam af”, denkt Jennifer Wilkinson.

Suggestie van kwade opzet rond schietincident Sergey Svetnoy, gaffer (hoofd elektra) bij de western Rust, heeft in Los Angeles acteur-producer Alec Baldwin en tientallen andere betrokkenen en verantwoordelijken voor de rechter gedaagd. Hij eist smartengeld en boetes wegens nalatigheid en het stelselmatig negeren van veiligheidsvoorschriften. De 63-jarige Svetnoy stelde op 21 oktober twee meter van Baldwin het licht in tijdens een repetitie. De kogel waarmee de acteur per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde zou hem op een haar na hebben gemist. Hij was met Hutchins bevriend. Onder de gedaagden bevinden zich regie-assistent David Halls, die Baldwin de .45 Colt overhandigde met de woorden ‘cold gun’ (leeg wapen), en wapenmeester Hannah Guttierez-Reed, die belast was met vuurwapenveiligheid. Haar advocaat suggereerde eerder kwade opzet: vakbondsleden zouden uit onvrede met de arbeidsomstandigheden de wapens met scherpe munitie hebben geladen om de opnames te saboteren. Het openbaar ministerie in Santa Fe heeft geen bewijs voor sabotage maar stelt dat het met de veiligheid en registratie van wapens zo bar was gesteld dat het lastig is vast te stellen wanneer en hoe scherpe munitie – verboden op elke filmset – tussen de losse flodders belandde. Volgens Svetnoy waren bij de gewraakte scènes overigens losse flodders eveneens overbodig: Baldwin hoefde slechts op de camera te richten, een ongeladen wapen had volstaan.

