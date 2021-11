Het einde van ‘het bedrijf dat alles kon’

Van vliegtuigmotoren tot romantische komedies, van MRI-scanners tot broodroosters, lampen en verzekeringen: decennialang was General Electric hét iconische Amerikaanse bedrijf. Een overzees Philips dat alles maakte en niet weg te denken was uit alle aspecten van het dagelijks leven. Alomtegenwoordig was het ook in het bedrijfsleven: GE leidde managers op die uitvlogen naar ondernemingen overal ter wereld. Op de beurs was het aandeel een favoriet van beleggers.

General Electric, Amerikaans boegbeeld en conglomeraat der conglomeraten, maakte deze week bekend zich in drieën te splitsen. Einde van een ooit aanbeden idee, en van een alom geprezen managementschool.

Aan dat concern komt nu een einde. Topman Larry Culp maakte dinsdag bekend dat het 129 jaar oude GE – uitvinder Thomas Alva Edison was ooit nog betrokken bij de oprichting – zichzelf de komende jaren in drie delen splitst: in een luchtvaart-, gezondheidszorg- en energietak. Dat moet zorgen voor strakkere aansturing en betere resultaten, iets waar beleggers al langer om vroegen. Als geheel is het matig presterende GE (160.000 werknemers, 73 miljard dollar omzet vorig jaar) volgens Culp niet efficiënt genoeg, en voor het management moeilijk te besturen. Afstoten van kleinere bedrijfsonderdelen heeft de afgelopen jaren niet tot voldoende verbetering geleid.

Met de jongste stap trekt het in Boston gevestigde GE niet alleen een streep onder zijn eigen verleden. Met de definitieve opdeling blijft van het ooit hooggeschatte idee dat grote industrieconglomeraten nuttige bedrijfsvormen zijn, weinig meer over. Samen met Philips en Siemens gold GE ooit als de grote drie van de industrie. De eerste twee hebben zich de afgelopen jaren al, om vergelijkbare redenen als GE, in vergaande mate in delen gesplitst. Van Philips resteert alleen de gezondheidszorgdivisie, hoewel de merknaam nog op stofzuigers, lampen en scheerapparaten staat. Siemens is bezig in hoog tempo divisies af te stoten.

Bij veel kleinere conglomeraten gebeurt hetzelfde. Zo focust het Twentse TKH Group de laatste jaren op een handvol kernactiviteiten. De oorspronkelijke kabelactiviteiten zijn afgesplitst. En ook buiten de industrie is de trend zichtbaar: vrijdag maakte farmaceut Johnson&Johnson bekend als twee bedrijven verder te gaan.

Risicospreiding

De grote conglomeraten zijn teruggekomen van de strategie die in de jaren zeventig, tachtig en negentig nog volop opgeld deed. Toen gold het opbouwen van een divers palet aan activiteiten juist als een slimme strategie. Onderdelen die het even lastig hadden op de wereldmarkt, zouden in dat model op de been worden gehouden door divisies waar het juist goed ging. Verbreding betekende risicospreiding.

In het geval van General Electric kreeg die strategie vooral vorm onder aanvoering van de legendarische topman Jack Welch, in 1935 geboren als zoon van een treinconducteur en een huisvrouw. Opgeleid als chemicus liet hij het bedrijf sinds 1981 razendsnel groeien. Hij zag in de opkomst van Japan als productieland een bedreiging en sloot onderdelen van General Electric die volgens hem in de toekomst kansloos waren. Daarbij ging het met name om de productie van huishoudelijke apparatuur als haardrogers en strijkijzers.

Tegelijkertijd investeerde hij in nieuwe activiteiten. General Electric kocht televisienetwerken als CNBC, en stapte in verzekeringen en andere financiële dienstverlening. Het werkte: de omzet vervijfvoudigde in de jaren negentig tot boven de 100 miljard dollar terwijl de beurskoers jaar na jaar klom. Rond de eeuwwisseling had GE een beurswaarde van 600 miljard dollar en 223.000 werknemers. De Financial Times riep het bedrijf drie jaar op rij tot „meest gerespecteerde onderneming” ter wereld uit.

Gouden regel oud-topman Jack Welch: ontsla op routinebasis 10 procent van je slechtst presterende managers

Voor veel mensen was Welch een visionair. Het blad Fortune noemde hem in 2000 „manager van de eeuw”. Hij werd een icoon, wiens gouden regels brede bekendheid verwierven. Zo ontsloeg hij routinematig 10 procent van de slechtst presterende managers. De topman zwoer bij het idee dat GE in principe elke bedrijfstak zou kunnen runnen, omdat de – overgebleven – managers de beste van de wereld waren. Dat kwam dan weer door een speciale managementmethode, six sigma genaamd, die de toplaag van het concern in een eigen trainingscentrum in upstate New York kreeg aangeleerd.

Veel GE-managers zouden uitgroeien tot bekende namen in het internationale bedrijfsleven. In Nederland is Marijn Dekkers het bekendste voorbeeld van hen. Na een carrière bij GE in de jaren tachtig en negentig zou hij uiteindelijk tussen 2010 en 2016 leiding geven aan het Duitse chemiebedrijf Bayer. In de jaren daarna was hij president-commissaris van Unilever.

Advertentie van GE uit 1908 voor elektrisch licht.

Keerzijde: de financiële tak

Welch is in latere jaren weleens omschreven als het beste én het slechtste wat GE is overkomen. Vanaf 2008 – hij was toen al zeven jaar weg en auteur van de succesvolle autobiografie Straight from the Gut – werd de keerzijde van zijn bejubelde beleid duidelijk.

Tijdens de financiële crisis bleek razendsnel hoe kwetsbaar het concern eigenlijk was. De financiële tak, groot in hypotheken en verzekeringen en verantwoordelijk voor een groot deel van het succes, kwam in zware problemen. GE Capital, een van de grootste non-bancaire financiële instellingen van de Verenigde Staten, dreigde de rest van het concern mee te trekken. De schuldenlast groeide enorm.

Met economische tegenwind bleek een conglomeraat bovendien niet zo gemakkelijk te managen als in goede jaren. Met zijn warboel van leningen en geldstromen was GE nu vooral erg ingewikkeld en log.

Hulp van investeringsreus Warren Buffett voorkwam een ondergang, maar voor beleggers had GE grotendeels afgedaan. Het afgelopen decennium bleef de koers van het aandeel ver achter bij het beursgemiddelde. GE deed aan als een bejaard bedrijf, en Welch’ strategie, in feite niet veel meer dan een decennium oud, leek uit een ver verleden te komen. Kwamen al die verschillende bedrijfsonderdelen nog echt tot hun recht binnen het concern? Hielden slechtlopende divisies de goede eigenlijk niet tégen, doordat ze veel aandacht en kapitaal opeisten?

Bij andere conglomeraten groeide datzelfde sentiment. Philips splitste in 2016 zijn verlichtingstak af. Siemens begon onder druk van aandeelhouders vanaf 2013 aan een opsplitsing in slowmotion, die nog altijd gaande is. „Synergieën creëren geen groei, focus wel”, zei ex-topman Joe Kaeser, die het concern tot voor kort leidde, graag.

Diverse topmannen probeerden GE in de jaren na de crisis op hun eigen manier te redden, zonder al te veel succes. Jeff Immelt verkocht GE Capital en andere onderdelen, maar bleef tegelijkertijd Welch-achtige acquisities doen. Nog in 2015 kocht hij de energiedivisie van Alstom. Met de prestaties deed het allemaal weinig. Zijn opvolger John Flannery verklaarde bij zijn aantreden in 2017 dat het tijdperk van het grote conglomeraat voorbij was – maar liet dat niet met daden zien. Toen GE’s aandelenkoers volledig instortte, verdween hij na een jaar alweer van het podium. In datzelfde 2018 werd het concern geschrapt uit de Dow Jones Industrial, de beursindex waar het concern als enige sinds het begin ervan was opgenomen.

Culp heeft nu vastgesteld dat radicalere stappen meer dan ooit nodig zijn. Het besluit het concern helemaal op te heffen, is deze week positief ontvangen. De koers van General Electric steeg. Het activistische hedgefonds Trian, dat een miljardenbelang in het bedrijf heeft, heette de stap „enthousiast” welkom.

De conglomeraatgedachte is niet helemaal dood. In Azië bestaan nog grote industrieconcerns, waarbij vooral het Zuid-Koreaanse Samsung in het oog springt. Tegelijkertijd onderzoekt het Japanse Toshiba (printers, chips, lampen, liften) ook opsplitsing, mede onder druk van aandeelhouders. In private handen doet het Nederlandse VDL (van auto’s tot zonnebanken) het goed. En na de stap van GE viel hier en daar te lezen dat de techgiganten in feite hedendaagse conglomeraten zijn. Bedrijven als Meta, Alphabet en Apple bieden in de digitale wereld een breed scala aan diensten aan, kennen enorme beurswaardes en zijn – net als GE ooit – niet weg te denken uit alle aspecten van het dagelijks leven van consumenten.

Jack Welch maakt de splitsing van GE overigens niet meer mee. Hij overleed in maart 2020, na jaren van betrekkelijke stilte. Een enkele keer liet hij doorschemeren zich te hebben neergelegd bij het idee dat GE misschien niet op de oude voet verder kon. Bij de afsplitsing van GE Capital in 2015 reageerde hij tegenover tv-zender CNBC dat het hem „een slimme zet” leek.