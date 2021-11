Een onbekende soldaat verwekte hem in ’43. Een levenslange zoektocht volgde.

Het is een rijtjeshuis als duizend anderen in een buitenwijk van Hamburg. Glad stucwerk verraadt een recente verbouwing. Een verweerd bordje aan het tuinhek waarschuwt voor de aanwezigheid van een hond. Een spoor dat meerdere generaties en continenten beslaat, leidde naar deze voordeur.

Erachter bevindt zich mogelijk de enige man die meer kan vertellen over de vader van Marcel Kemp (77). De deurbel wordt in eerste instantie niet beantwoord. Toch steekt enkele minuten later ineens een kalende man in groen overhemd zijn hoofd uit de deur. Hij schiet snel weer naar binnen, betrapt. Er is dus toch iemand thuis. Wat kan hij vertellen over de vader van Marcel Kemp?

Een moffenkind, zo heeft Marcel zich jarenlang beschouwd. Zijn vader was een Duitse soldaat, maar wie, dat heeft hij nooit geweten. Jaren is hij al op zoek naar de identiteit van zijn verwekker. NRC volgde Marcel twee jaar lang intensief bij die zoektocht. Het spoor leidde, 75 jaar na het einde van de oorlog, via genealogische databanken naar hier.

„Hé, jouw moeder is je moeder niet…!” Het is inmiddels bijna zeventig jaar later, maar Marcel Kemp kan de woorden nog precies oproepen. Hij imiteert het klasgenootje dat in 1952 – hij was toen acht – zijn leven veranderde. Want na die pesterige zin kreeg hij thuis te horen dat er inderdaad iets niet klopte.

Moeder is moeder niet

Tot dan is Marcels moeder Adriana Trimp, een gereformeerde vrouw die hem liefdevol en met ontzag voor God opvoedt. Als Marcel vraagt waarom een klasgenootje zegt dat zij niet zijn echte moeder is, vertelt ze de waarheid. Zijn biologische moeder is Wilhelmina Trip, een nichtje van zijn pleegvader. Veel meer krijgt de kleine Marcel niet te horen, behalve dat zijn vader een Duitse soldaat was. Een naam is er niet. Vanaf dat moment voelt het voor Marcel alsof hij tot het foute kamp hoort. En hij begint zich met het verstrijken der jaren af te vragen: wat heeft mijn vader allemaal uitgespookt?

Over dit artikel Dit artikel beschrijft de zoektocht van Marcel Kemp naar de identiteit van zijn vader, een Duitse soldaat. Journalisten Eric van den Berg en Bram Endedijk leerden Marcel Kemp kennen in 2019 voor hun 2DOC-documentaire Oorlogskinderen, en zijn hem sinds die tijd blijven volgen. Omdat Marcel zijn dna uploadde naar particuliere genealogische dna-databanken, werd het mogelijk journalistiek van dichtbij te verkennen wat die relatief nieuwe technologie in combinatie met intensief, maandenlang stamboomonderzoek kan opleveren. In dit geval: hoe ver een zoon komt in de zoektocht naar de identiteit van zijn vader. Voor dit artikel zijn samen met Marcel Kemp archieven doorgespit, tientallen verwanten benaderd en uitvoerige stambomen opgesteld.

Marcel kan goed leren. Hij herinnert zich dat hij als elfjarige extra oplet tijdens geschiedenis. Jullie moesten eens weten, denkt hij dan, dat ik een kind van die rotmoffen ben. In zijn omgeving weet vrijwel niemand het. Hij is nieuwsgierig naar wie zijn vader is, maar durft niet door te vragen. „Ik heb twee moeders gehad: moeder natuur, de vrouw uit wie ik geboren was, en moeder genade, mijn pleegmoeder.”

Als hij jarig is, belooft zijn ‘moeder natuur’ te komen. Hij gaat naar het station in Haarlem om haar op te wachten, maar ze komt niet opdagen. Op de spaarzame momenten dat hij haar wel ziet, praat ze weinig met hem. Zeker niet over zijn vader, dat kapt ze meteen af. Nooit zal Marcel van zijn moeder horen hoe het precies is gegaan in de oorlog, of ze contact had met Duitse soldaten. Ze zwijgt er haar hele leven over.

Later komt Marcel erachter dat zijn biologische moeder ten overstaan van Marcels pleegouders met haar hand op de Bijbel heeft moeten zweren dat ze Marcel niet terug zou willen. Zijn pleegmoeder kon zelf geen kinderen krijgen. „Ik heb altijd tussen die twee vrouwen ingezeten, zo heb ik dat heel sterk gevoeld.”

Op een gegeven moment vindt hij in de kast bij zijn pleegmoeder een stapel fotootjes. Daarop is zijn biologische moeder te zien, soms met Duitse soldaten. Drie tot vier. Hij gaat zelf vergelijken. Een kleine matroos – die zal zijn vader wel niet zijn. Een man in een SD-uniform, van wie het gezicht niet te zien is. In het stapeltje foto’s zitten ook afbeeldingen van opgehangen mensen. Die foto’s zijn, zo zal later blijken, in 1941 genomen in Minsk. „Je denkt dan: is mijn vader betrokken bij het doden van die mensen?” Maar niemand heeft antwoorden.

Zijn onzekere herkomst vertaalt zich jong in een interesse in genealogie. Marcel ontwikkelt zich zelfs tot een autoriteit. Hij is jarenlang redacteur voor een toonaangevend genealogisch tijdschrift en publiceert veel over het vakgebied. Ook brengt hij de familie van zijn moeders kant uitgebreid in kaart. Maar de helft van zijn eigen afkomst blijft een gapend zwart gat.