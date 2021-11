Duizend migranten wagen oversteek van Frankrijk naar VK

Ongeveer duizend migranten hebben donderdag geprobeerd het Verenigd Koninkrijk te bereiken via het Kanaal. Volgens Britse media is het nooit eerder voorgekomen dat zoveel mensen een poging hebben gewaagd. De Britse kustwacht zag vier schepen voor de kust liggen en heeft die vervolgens naar Dover begeleid. De Franse autoriteiten melden dat drie migranten vermist raakten, nadat ze vanaf de boten met kajaks naar het VK probeerden te varen.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken noemt de toestroom „onacceptabel”. De Britten houden de Fransen verantwoordelijk voor de situatie. Tegen persbureau AFP zegt een woordvoerder dat „het Britse publiek het zat is om mensen te zien sterven”, terwijl „criminele groepen misbruik maken van hun ellende”. Anonieme Britse regeringsbronnen suggereren dat Frankrijk de „controle op de situatie verliest” en dat het VK opdraait voor de gevolgen.

Franse reddingswerkers hebben afgelopen dagen schipbreukelingen aangetroffen voor de kust. Zoekacties naar de drie vermiste migranten hebben vooralsnog tot niets geleid. In de nacht van woensdag op donderdag hebben de Franse autoriteiten 52 migranten, onder wie kinderen, aan land gebracht. De oversteek tussen Frankrijk en het VK via het Kanaal is zeer gevaarlijk door de sterke stromingen.

Lees ook dit artikel: ‘Britse grenswacht stuurt migrantenboten rechtsomkeert naar Frankrijk’

Zeeuws visserschip

Donderdagmiddag heeft ook een Zeeuwse vissersboot zo’n 25 migranten gered, zo meldt Omroep Zeeland. De migranten zaten op een bootje dat stuurloos ronddreef in de buurt van Calais, omdat de benzine op was. De schipper van de vissersboot stelt tegen de omroep dat de Britse kustwacht hem maande de locatie door te geven en zelf verder te varen. Dat weigerde hij. Op de boot zaten migranten uit Pakistan, Irak en Iran. Ook waren kinderen aan boord. Een deel van de migranten was onderkoeld geraakt. De Britse kustwacht heeft de mensen opgehaald.

Vorig jaar kwamen tijdens vluchtpogingen zes migranten om het leven; ook raakten drie mensen vermist. Mede door de pandemie waagden veel minder migranten de oversteek. In 2021 nam het aantal weer flink toe: van januari tot eind september probeerden bijna dertigduizend migranten het VK te bereiken via zee; ruim 15.500 van hen lukte het om het eiland binnen te komen.

Lees ook dit artikel uit 2020 over migranten die het Kanaal oversteken: Toestroom bootjes tergt Brexiteers