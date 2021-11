‘Die stikstofcrisis is ons aangepraat’, zegt de boer

Nog voor de koffie loopt, heeft de topambtenaar zijn eerste verwijt al geïncasseerd. „Ik twijfel of er bekwame mensen achter minister Schouten zitten”, zegt de Zeeuwse varkenshouder Gert van Dam (32). De stikstofcrisis, de CO 2 -problematiek, de waterhuishouding, somt zijn vader, Arie van Dam (62) op: „Alles wordt in Den Haag beslist zonder afstemming met de boeren. Ik vind dat triest.”

De ambtenaar van het ministerie van Landbouw geeft geen krimp. Coen Zoon (41) is sinds tweeënhalf jaar strategisch adviseur. Hij communiceert direct met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) en haar rechterhand, secretaris-generaal Jan-Kees Goet. Maandelijks bezoekt Zoon boerenbedrijven, regelmatig voert hij pittige gesprekken.

Terwijl Schouten aanschuift bij de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet, bezoekt Zoon boeren en praat hij over hun toekomst. Om het vertrouwen tussen de boeren en ‘Den Haag’ te herstellen, toeren LNV-ambtenaren deze maanden over het platteland. Op deze vrijdagmiddag drinkt Zoon koffie in de varkensstal van de familie Van Dam uit Aagtekerke; op de achtergrond krijsen biggen.

Uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant blijkt dat negen op de tien veeboeren vinden dat de overheid „niets begrijpt van de positie van de veeteeltbedrijven”. De overheid is onbetrouwbaar, besluiteloos en onkundig, zeggen ze. Nog 2 procent heeft „vrij veel vertrouwen” in de politiek – een dieptepunt.

De LNV-woordvoerder had vooraf beloofd: dit wordt geen LNV-toneelstukje. Het gesprek mag „best schuren”, zei hij, en niets is vooraf georkestreerd. „Nul komma nul niks.”

Online vond Coen Zoon veel informatie over Arie van Dam. Hij groeide op in de Alblasserwaard, heeft een groot gezin met twaalf kinderen en houdt circa 4.000 varkens. Van Dam is bovendien een innovator. Omdat een luchtwasser stroom slurpt is voor de nieuwste stal een vloer ontworpen die de urine en poep snel afvoert waardoor de uitstoot „bij de bron wordt aangepakt”, volgens Arie van Dam. Daarom is de lucht in de stal schoner voor de varkens, zegt hij, en wordt minder stikstof de natuur ingestoten.

Foto Walter Herfst

Soms achterdochtig

Wat Zoon opviel toen hij kort belde om de afspraak te verzetten: Arie van Dam is een kritische boer, en soms achterdochtig. De onderzoeken naar verschillende landbouwkwesties van Wageningen University & Research (WUR) vindt Van Dam vooringenomen: „Allemaal vegetariërs en veganisten.” Het mestprobleem – Nederland produceert jaarlijks 75 miljard kilo mest, te veel voor Nederlandse weilanden, wat tot gesjoemel leidt om ervan af te komen – ontkent hij. En het VN-klimaatpanel IPCC vindt Van Dam een ongeloofwaardige club.

Coen Zoon hoort het geduldig aan, maar tot een discussie komt het deze middag amper. Daarvoor praten ze te veel langs elkaar heen. Telkens als Zoon de discussie opzoekt, ontkennen Gert of zijn vader de aard van het probleem. Zoon: „Ik vind het jammer dat we het over de basis niet eens zijn. Wij zijn er niet om boeren te pesten.”

De Van Dams willen op hun beurt juist, beklemtonen ze, de discussie voeren op basis van „de echte feiten”. Onderzoeken waarop Zoon en zijn ministerie zich baseren, met name die van de WUR en het Planbureau voor de Leefomgeving, erkent Arie van Dam niet.

Neem de vleesproductie, zegt Van Dam senior. De basisgedachte is dat vleesproductie slecht is voor het milieu, maar dat klopt volgens hem niet. Hij tekent een cirkel op een wit vel en vertelt een ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer dat de productie van vlees juist goed is voor het klimaat, volgens hem, omdat zijn varkens graan eten en graan CO 2 onttrekt aan de lucht – zo zou de opwarming van de aarde juist worden tegengegaan.

Volgende keer nemen we factcheckers mee Coen Zoon ambtenaar ministerie van Landbouw

Zoon kijkt vertwijfeld. „Interessante gedachte, maar ik kan niet bepalen of het klopt. Volgende keer nemen we factcheckers mee”, zegt hij.

Vleesproductie

Uit een publicatie van de VN-voedsel- en landbouworganisatie FAO, uit 2013, blijkt dat de bijdrage van vleesproductie aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen groot is, bijna 15 procent van het totaal.

En de stikstofcrisis? In 2019 oordeelde de Raad van State dat in Nederland te weinig was gedaan om de stikstofneerslag terug te dringen, natuurgebieden leden eronder. Door talrijke bouwprojecten ging vervolgens een streep, of ze werden tijdelijk stilgelegd.

„Die [stikstofcrisis] is ons aangepraat”, zegt Gert van Dam. Nergens is de uitstoot van stikstof zo veel gereduceerd als in de landbouwsector, zegt hij. De afgelopen dertig jaar nam de uitstoot in deze sector met circa twee derde af.

Klopt, zegt Zoon, maar de landbouw stoot nog steeds veruit het meeste uit. Bovendien slaat nog steeds stikstof neer, bovenop wat er al ligt. „Het stapelt zich zo op.”

De varkensstal van de familie Van Dam uit Aagtekerke, Zeeland. Foto Walter Herfst

De uitspraak van de Raad van State was een „wake-upcall”, zegt Zoon. Sommige kwetsbare natuurgebieden waren erdoor aangetast, volgens hem. De stikstofwet, die afgelopen zomer is aangenomen, bepaalt dat de uitstoot in 2035 gehalveerd moet zijn, en daarna nog verder omlaag moet.

Wat de boeren heel boos maakt, zijn berichten over onteigening. Het ministerie van Landbouw liet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorberekenen wat het kost (17 miljard euro) om de grond van honderden boeren te onteigenen, voor meer duurzame landbouw met minder dieren. En, nog ingrijpender: de landsadvocaat adviseerde minister Schouten desgevraagd dat de overheid de mogelijkheid moet hebben vergunningen van boeren in te trekken als hun bedrijven te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. „Hoe bedenkt-ie het”, zegt Gert van Dam. Arie van Dam wijst naar Zoon: „Het lijkt wel alsof jullie ons koste wat het kost weg willen hebben.”

Meer meten

„Zag je ze?” Net als Arie van Dam en Coen Zoon naar buiten lopen, schieten in de verte twee reeën voorbij. Op het dak van de varkensstal is een ventilator geïnstalleerd die de lucht naar buiten blaast, stank is er amper. Het natuurgebied ligt zo’n 2,5 kilometer verderop, en volgens berekeningen zou stikstof daar neer kunnen slaan.

Maar wie zegt dat mijn stikstof daar neerkomt, vraagt Arie van Dam zich af. „Dat weet je alleen door het te meten.”

Voor het eerst deze middag is de topambtenaar het echt met de boer eens. De stikstofneerslag wordt te veel berekend via statische modellen, zegt Zoon, dat moet veranderen. „Wij willen ook veel meer gaan meten waar het neerkomt.”

In een laatste poging het gesprek open te breken, vraagt Zoon hoe deze boeren de toekomst van de Nederlandse landbouw voor zich zien. Een retorische vraag: „Is het houdbaar om op deze schaal voedsel te produceren in een klein landje als Nederland?” Nederland is na de VS de tweede voedselproducent van de wereld. De voedselexport vormt 1,4 procent van het bruto nationaal product. Inclusief de verwerkende industrie en de toeleveranciers, zoals zuivelindustrie en veevoerproducenten, is het zelfs zo’n 7,5 procent.

De Van Dams geven geen sjoege. De landbouwsector kleiner maken is geen optie, vinden ze. „Wij zijn het beste landbouwland ter wereld”, zegt Gert van Dam, „waarom zouden we dat opgeven?”

Waarom niet? „Omdat we van Nederland niet één grote stad moeten maken zonder agrarische sector”, zegt Gert van Dam.

Er waren weinig „gemeenschappelijke gronden”, zegt Zoon in de auto terug naar huis, dat vond hij „jammer”. Toch was het een nuttig bezoek, omdat het hem een goede indruk heeft gegeven hoe deze boeren denken.

Zoon wil nog meer uit de „Haagse arena” komen, zegt hij. Prangende nabrander: hoe blijf je in gesprek met boeren zoals Van Dam, die niet alleen kritisch zijn, maar ook het onderzoek onder het beleid in twijfel trekken?

Zoon weet het niet. Daar moeten we als landbouwministerie achterkomen, zegt hij. Want één ding is zeker: Van Dam is niet de enige boer die zo denkt. „De groep is groter.”