De strijd tegen het water wordt niet altijd gewonnen

In de nacht van 18 op 19 november 1421 raasde een verschrikkelijke storm over Nederland. Vlakbij Dordrecht brak een dijk door, met als gevolg dat tientallen mensen verdronken. De Grote Waard, een omvangrijk gebied met daarin 22 dorpen, liep grotendeels onder water. Een catastrofe van gigantische omvang voor de omwonenden, die vruchtbare landbouwgrond in de golven zagen verdwijnen. Vandaag de dag staat dit gebied bekend als de Biesbosch.

Deze maand is het precies zeshonderd jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. Dat wordt met tal van evenementen en activiteiten herdacht: er zijn tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, lezingen en rampoefeningen en schoolkinderen uit Dordrecht kunnen aan een heuse vlottenbouw- en evacuatiewedstrijd meedoen. Bij voorgaande herdenkingsjaren bleef het stil, maar nu storten journalisten, beleidsmakers, wetenschappers en historici zich met grote gretigheid op de vloed.

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en co-auteur van De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021.

Vanwaar die plotselinge belangstelling? Dat heeft alles te maken met de actuele problematiek rond klimaatverandering en zeespiegelstijging. De geschiedenis van de Sint-Elisabethsvloed is een uitgelezen kans om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Nederland in de toekomst opnieuw grote delen van het land zal moeten prijsgeven, zoals dat zes eeuwen eerder ook gebeurde. Het lot van de Grote Waard fungeert als een lens waarmee we scherp stellen op de eigen tijd.

Wat leert de geschiedenis ons dan precies? Ten eerste dat deze overstroming mede het gevolg was van verwaarloosd dijkonderhoud. Toen de Sint-Elisabethsvloed plaatsvond, woedden de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1419 kwam er met de zogeheten ‘zoen van Woudrichem’ weliswaar een tijdelijke wapenstand, maar de oorlog had een vernielend spoor door de regio getrokken. Latere schrijvers wezen de kemphanen Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren aan als medeplichtig aan de ramp. Ze hadden zich drukker gemaakt om machtspolitiek dan om de veiligheid van de bewoners van de Dordtse regio.

De vijftiende-eeuwse politieke twisten waren dus mede debet aan deze ramp en dat brengt me op een tweede punt. De Brits-Amerikaanse historicus Niall Ferguson heeft betoogd dat alle rampen tot op zekere hoogte door de mens veroorzaakt worden. Of het nu om epidemieën, hongersnoden of overstromingen gaat, menselijk handelen speelt altijd een beslissende rol. Als een rivier buiten zijn oevers treedt, maar niets of niemand getroffen wordt, is dit geen ramp. Maar wie zich bij een breuklijn, vulkaan of onder de zeespiegel vestigt, maakt zich kwetsbaar.

Ook de politiek is van grote invloed. Overal waar regeringen handelen of juist nalaten te handelen, kunnen kleine rampen uitgroeien tot grote catastrofes, aldus Ferguson. Iedere ramp is in feite ook een door de politiek veroorzaakte ramp.

Stop met de term ‘natuurramp’

Hij heeft een punt: veel ‘natuurrampen’ zijn mede het gevolg van menselijk handelen of politiek falen. Tim Soens, hoogleraar milieugeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen pleitte er daarom voor niet langer te spreken van een ‘natuurramp’ in relatie tot de overstromingen die afgelopen zomer in Limburg, België en Duitsland plaatsvonden. De term is misleidend, omdat hij suggereert dat de oorzaak buiten de mens ligt, terwijl het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande weersextremen het directe gevolg zijn van menselijk handelen.

Een ieder die over de Sint-Elisabethsvloed schrijft, zal de geschiedenis bewust of onbewust naar eigen hand zetten. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang feiten en fictie maar van elkaar gescheiden worden. Nee, er verdronken niet 100.000 mensen en nee, er liepen niet 72 dorpen onder water, zoals de mythe wil. Nee, er spoelde geen kindje aan in een wieg bij Kinderdijk. Dat verhaal kunnen we – hoe hoopgevend en troostrijk ook – naar het rijk der fabelen verwijzen.

Maar ook de kale feiten houden ons een spiegel voor: de Sint-Elisabethsvloed was een van de vele momenten uit de geschiedenis dat de Nederlanders de strijd tegen het water niet wonnen maar verloren. Deze overstroming toont dat we niet onoverwinnelijk zijn. Dat de mens kwetsbaar is en dat politieke nalatigheid grote gevolgen kan hebben. Laat dat een les zijn voor de politieke leiders en beleidsmakers op de klimaattop in Glasgow: tijdig ingrijpen is nodig om een nieuwe Sint-Elisabethsvloed te voorkomen.