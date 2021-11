De klimaattop in Glasgow hield echte wereld buiten

Dat internationale klimaattoppen uitlopen is eerder uitzondering dan regel. In Parijs, Madrid en Doha kostte het soms dagen extra om tot een unanieme verklaring te komen, net als nu onder het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk.

Zolang die gesprekken lopen – dat was nog het geval toen NRC vrijdagavond naar de drukker ging – is niet te zeggen of het grote doel is gehaald dat gastland het Verenigd Koninkrijk zichzelf had gesteld voor de VN-klimaattop in Glasgow: zicht houden op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius. Hoe dan ook zullen doorrekeningen nodig zijn om die vraag te kunnen beantwoorden. Duidelijk is wel: de afgelopen twee weken heeft het VK geen kans laten lopen om de top zo succesvol mogelijk te laten líjken.

Vooral in de eerste week was de stemming goed en werden meerdere grote overeenkomsten tussen groepen landen gepresenteerd, waardoor Britse diplomaten optimistisch waren over de slagingskansen van de top. Al was de kritiek dat sommige landen gratis beloften deden – over het uitfaseren van steenkool terwijl ze daar al plannen voor hadden bijvoorbeeld. Terugkomen op afspraken gebeurde ook geregeld. De tweede week stonden de stroeve onderhandelingen tussen de landen meer in de aandacht, die gesprekken die de eigenlijke COP26 vormen, zoals de top officieel heet.

Herbruikbare bekers

Duurzaamheid was ook kernwoord bij de praktische kant van de top. De menu’s in de restaurants van het congrescentrum vermeldden hoeveel uitstoot het eten kost, in CO 2 -equivalenten. Het Schotse vleesgerecht haggis, met koolraap en aardappelpuree, is goed voor 3,4 kilo CO 2 -eq, de plantaardige variant voor 0,6 kilo. Koffie kreeg je in blauwe herbruikbare bekers die elke dag werden afgewassen, het afval ging in gescheiden bakken. En de kampeertoiletten hadden „om de top duurzamer te laten zijn” alleen koud water om je handen mee te wassen.

Maar de vliegtuigen waarmee wereldleiders en zakenlui naar Glasgow kwamen, zouden volgens Britse media goed zijn geweest voor ongeveer 60 procent van de in totaal 102.500 ton uitstoot CO 2 -eq. Daarmee zou het zelfs de vervuilendste top in jaren zijn geweest. Dit overschaduwde inspanningen om de top duurzaam te laten lijken, hoezeer Britse ambtenaren ook benadrukten dat alle uitstoot gecompenseerd wordt. Premier Boris Johnson kreeg zoveel kritiek op zijn privévluchten tussen Londen en Glasgow dat hij in de tweede week toch maar met de trein kwam.

Hoe dan ook had Boris Johnson moeilijke weken, omdat de top samenviel met een binnenlands schandaal dat steeds verder uit de hand liep. Het begon met Lagerhuislid Owen Paterson, die tegen de regels in meer dan 100.000 pond, omgerekend ruim 117.000 euro, van twee bedrijven betaald had gekregen voor lobbywerk. De regering-Johnson vervolgens, dwong de Conservatieve parlementariërs voor het instellen van een comité te stemmen dat de regels zou kunnen herzien, zodat Paterson kon aanblijven.

Het VK ‘is geen corrupt land’

Publieke weerstand plus publicaties over meer dubieus handelende Lagerhuisleden volgden. Zozeer dat Johnson zich zelfs genoodzaakt zag om de verzamelde Britse en internationale pers in Glasgow te verzekeren dat het VK „geen corrupt land is, in de verste verte niet”. Hij zei dat politici die de regels breken, natuurlijk gestraft moeten worden en liet het plan voor het comité weer intrekken. Het leidde de aandacht af van alle Britse diplomatieke inspanningen in Glasgow.

Kritiek was er ook op de toegankelijkheid van de top. Door coronarestricties konden minder waarnemers van non-gouvernementele organisaties de onderhandelingen van dichtbij volgen dan normaal. Deze top was „male, pale and stale”, klaagden jonge milieuactivisten.

Aanvankelijk hield de organisatie ook geluiden uit de echte wereld buiten. De hekken voor de ingang raakten steeds voller met spandoeken: „Hoeveel COPS ziin er nodig om de klimaatcrisis te arresteren?” „Houd 1,5 graad in leven – het ligt nu op jullie schouders.” „Geen actie = sterfte.” Later, na druk van onder meer Greenpeace, werden kleine groepjes demonstranten ook het congrescentrum binnen gelaten zodat onderhandelaars directer met hen geconfronteerd werden. En vrijdagavond gebeurde zelfs het omgekeerde: deelnemers liepen naar buiten en sloten zich aan bij de demonstranten, uit onvrede met het uitblijven van een akkoord.

Waarom een akkoord bereiken zo lastig is De tegenstellingen tussen rijke, ontwikkelde landen en minder ontwikkelde, armere landen zorgden voor spanning en vertraging, vrijdag in Glasgow. Armere landen vonden dat er meer, hardere afspraken over de kosten van klimaatverandering en geld voor aanpassing aan extremer weer moeten komen. Terwijl rijkere landen juist de vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen vooral prioriteit wilden geven. Voor het eerst in de geschiedenis van de internationale klimaattoppen stonden in de ontwerpteksten verwijzingen naar stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Al was het voorzichtig uitgedrukt: er zou een einde moeten komen aan gebruik van steenkool waarbij kolencentrales niet met opslag van uitstoot werken, en landen zouden alleen de „inefficiënte” subsidies voor fossiele brandstoffen moeten stopzetten.