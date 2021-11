De coronawandeling, die houden we erin

Ze was al langer slaaf van haar Fitbit, eigenlijk sinds ze het ding kreeg, maar corona zorgde bij Saskia Bosch van Rosenthal (46, Amsterdam) voor een flinke schep dagelijkse stappen erbovenop. Heen en terug naar bokstraining, toch zo’n zeven kilometer al. Tussen meetings door een stukje wandelen. Als ze met het ov gaat, stapt ze bewust wat haltes eerder uit en loopt ze de rest. Zeker toen er afgelopen winter weinig anders te doen was dan wandelen, al dan niet met een koffie of een glühwein, bleek hoe makkelijk ze dagelijks zo’n tien kilometer kon lopen. „Ik doe inmiddels alles lopend, raak mijn fiets niet aan.”

Op een Twitteroproepje met de vraag of corona voor nieuwe, gezonde gewoontes had gezorgd, sprong er een duidelijk uit: wandelen. Wandelen heeft in coronatijd het saaie imago afgeschud, kreeg zelfs in studentikoze kringen hippe namen. Het blokje om werd de kowa (korte wandeling), een middag slenteren de lawa (lange wandeling). Het hielp natuurlijk dat in sommige maanden weinig anders te doen was én dat er vaak lange tijd geen sportfaciliteiten open waren. Maar de coronawandeling lijkt, ook nu bijna alles alweer een tijdje kan, een blijvertje.

Voor Pauline Schilthuizen (61, Dordrecht) begon het dagelijks wandelen al eerder, uit medische noodzaak. Een hernia die ze drie jaar geleden opliep, erge rugklachten en reuma. „Maar op een gegeven moment dacht ik, tijdens corona: ik wil er meer structuur in krijgen.” Tijdens de eerste lockdown, toen ze niet meer naar kantoor kon om collega’s te spreken, sprak ze af om stukjes met hen te gaan lopen. Of ze wandelde tijdens een overleg op Teams, telefoon in de kontzak.

Mark Herzog (40, Zwolle) merkte na een kleine maand lockdown, waarin de sportschool sloot, dat hij vrij snel aan het uitdijen was. Inmiddels telt hij fanatiek zijn stappen. Hij wandelt vaker naar werk, en in het weekend doet hij lopend de boodschappen. „Maar dan maak ik eerst een omweg zodat ik, als ik terug ben, toch minstens een uur gewandeld heb.”

Het zijn voorbeelden waar Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, blij van wordt. „Verschillende studies geven aan dat wandelen, een beetje doorlopen, een bijdrage levert aan je immuunsysteem. De zogenoemde naturalkillercellen (die doden alles wat niet goed is) nemen al in aantal en activiteit toe als je een halfuur hebt gelopen. Dat geldt ook voor de neutrofielen (witte bloedcellen die ook, onder andere, virussen kunnen doden).”

Twee pandemieën

In samenwerking met de Hersenstichting ontwikkelde Scherder de app ‘Ommetje’, waarin mensen hun wandelingen kunnen noteren, daar punten mee scoren en zo in competitie met bekenden, en zichzelf, kunnen gaan. Dat de app rond het begin van de coronacrisis werd uitgebracht, was toeval. „Er zat een heel andere drive achter: we hadden al lang daarvoor een pandemie, die van een gebrek aan lichamelijke activiteit”, zegt hij. We zitten véél te veel, is zijn punt, en corona was in dat opzicht een onwelkome verrassing: hingen we opeens nóg vaker netflixend op de bank en noodgedwongen thuis achter een bureau.

De app heeft inmiddels zo’n 1,5 miljoen gebruikers. Een signaal dat het wandelen in coronatijd aanslaat, maar Scherder blijft kritisch. „Het is niet automatisch zo dat we netto ook meer bewegen. We wandelen bijvoorbeeld wel, maar fietsen minder, bleek eerder in coronatijd uit Nederlands onderzoek. We zijn er nog niet.”

De coronawandelaars hebben vooralsnog geen moeite de gewoonte in stand te houden en zien dat ook niet snel veranderen. Pauline Schilthuizen heeft op het moment van spreken al 394 dagen op rij in de Ommetje-app een wandeling genoteerd. „Het is mijn eer te na een dag niet te lopen.” Maar ook zonder die motivatie kan ze niet meer zonder haar rondjes. De stad wakker zien worden, meer van de natuur meekrijgen, even uitwaaien of over „simpele dingen” nadenken, zoals wat ze die avond zal gaan eten. „Ik mis het als ik het niet doe.”

