Om half vijf vrijdagmiddag krijgt horeca-ondernemer Paul Herman een appje uit de kring van zijn branchevereniging „Het wordt: ’s avonds sluiten op acht uur, in plaats van zeven uur”, zegt hij. „Een eerste ronde dineren blijft mogelijk.”

Tijd om hierover na te denken heeft hij niet. Hij heeft zijn handen vol aan het scannen van QR-codes, buiten bij de deur van een van zijn vijf cafés, De Vergulde Kruik. Zijn café in de Haarlemmerstraat van Leiden stroomt vol. Met winkelend publiek, met stamgasten en deelnemers aan een ‘binnenstadborrel’ van collega-ondernemers.

Ruim voor de aankondiging van premier Rutte heeft het bericht ook Maarten Collée bereikt. Hij is eigenaar van café l’Espérance, een van dé studentencafés aan het Rapenburg. „Denken ze nou écht, daar in Den Haag, dat we achterlijk zijn?”, vraagt hij zich af. „Eerst laten ze uitlekken dat we om zeven uur dicht moeten. Rutte zegt dan straks: het wordt acht uur. Dan mogen we blij zijn dat het zogenaamd meevalt.”

En premier Rutte zei inderdaad dat cafés en restaurants de komende drie weken om acht uur hun deuren moeten sluiten. Maar waarom? Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt niet direct dat horecazaken een loeiende besmettingshaard vormen. Nog geen 3 procent zou tot café- of restaurantbezoek te herleiden zijn. Hét grote risico schuilt achter ieders voordeur. In 55 procent van de gevallen springt het virus over huisgenoot op huisgenoot, plus 16 procent dat meekomt met bezoek.

Zelfbedieningskarren vol drank

Twee studentes, gehaast op weg om op het terras van café l’Espérance hun dates op te halen, noemen het „zwaar balen” dat de kroegen de komende drie weken weer dicht zijn. Wat nu? „Dat wordt weer net als bij de vorige lockdown”, zegt de ene. „Dan gaan we gewoon weer thuis feesten”, vult de andere aan. Het éxtra risico hiervan deert hen niet. „Nee joh, daar houden we ons niet mee bezig.” Sorry, ze hebben haast. De dates wachten. De anderhalve metersamenleving gaat pas morgen weer in.

Dit is precies wat café-eigenaar Collée „volstrekt onbegrijpelijk” vindt aan het overheidsbeleid. „De zelfbedieningskarren vol drank rammelden hier vandaag weer door de binnenstad. Iedereen zit de komende weken thuis, elkaar te besmetten. Daar mogen de boa’s niet komen om toezicht te houden. Terwijl wij enorme boetes krijgen wanneer we ons niet aan de coronaregels houden. Denken ze in het kabinet écht dat iedereen thuis wel braaf gaat zitten zijn? Ik vind het zó naïef. En wij betalen de rekening, keer op keer.”

Paul Herman begroet intussen de ene na andere ondernemer voor de ‘binnenstadborrel’ in De Vergulde Kruik. Het gaat, bij de eerste ontmoeting, al meteen over gederfde inkomsten en annuleringen.

Daaf Sloos van de Leidse Rederij zegt dit weekend duizend euro omzet van rondvaarten mis te lopen. Hij had zijn boten verhuurd in combinatie met diners in Leidse restaurants. Kees Bos, eigenaar van Hotel Nieuw Minerva, kan melden dat hij vandaag annuleringen voor overnachtingen heeft binnengekregen voor de som van drieduizend euro. Paul Herman schat dat hij in zijn cafés zeker 20.000 euro omzet misloopt bij weekendsluiting om acht uur.

Personeelstekort

Binnen licht hotelier Kees Bos toe dat de coronacrisis een ramp is die niet alleen komt. Er is ook een dramatisch personeelstekort. Het ene heeft met het andere te maken. Bos: „Zelf werk ik met personeel in vaste dienst. Veel andere horecazaken werken met oproepkrachten. Die hebben bij de vorige lockdown allemaal andere baantjes gevonden. Een groot deel werkt nu voor callcenters. Het betaalt minder dan de horeca, maar je zit lekker makkelijk achter een computer. Je kunt je eigen werktijden bepalen. Je hoeft niet te werken tot ’s avonds laat, of in de weekenden. Daarmee vergeleken is de horeca keihard werken. Steeds minder jonge mensen hebben daar zin in.”

Ergens halverwege de cafés De Vergulde Kruik en l’Espérance torent de Leidse Pieterskerk boven de binnenstad uit. Sinds ruim een halve eeuw doet de kerk dienst als locatie voor diners, ceremonies, evenementen, concerten en tentoonstellingen. Maar het is stil binnen, en donker, al bijna twee jaar lang. „Er is niet alleen de directe schade, van wéér omzetverlies in de komende drie weken”, zegt directeur Frieke Hurkmans. „Er is ook de onrust, de onzekerheid, die steeds langer zal naijlen.”

Begin deze week annuleerde een internationaal bedrijf op het laatste moment een diner voor 250 gasten, waarvoor de tafels in de kerk donderdagavond gedekt zouden staan. Het is een schadepost van vele tienduizenden euro’s, want alle kosten – tot en met de inkopen door de cateraar – waren al gemaakt.

Hurkmans: „En we waren net blij dat we iets als dit eindelijk weer in huis hadden. Door deze nieuwe lockdown zullen opdrachtgevers zich wel drie keer bedenken voordat ze zoiets weer durven te organiseren. Het vertrouwen is weg. Niemand gelooft ook dat deze lockdown maar drie weken gaat duren. Dit wordt een lange, zware winter.”