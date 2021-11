CVC wil Intertrust overnemen voor 1,63 miljard euro

Met een vooruitziende blik zei toenmalig directeur Dick Niezing van Intertrust in juni 2017 al dat de Nederlandse trustsector, destijds 150 kantoren groot, flink zou gaan krimpen als toezichthouder De Nederlandsche Bank strengere eisen zou gaan stellen aan controles en risicobeheersing bij trustkantoren. Niezing zat destijds bij de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de rol van Nederland in fiscale constructies. Deze vrijdag, ruim vier jaar na dato, moest zijn opvolger bij Intertrust, Shankar Iyer, bekendmaken exclusief in gesprek te zijn met de Amerikaanse investeerder CVC Capital Partners over een overname. CVC biedt 18 euro per aandeel, 43 procent meer dan de slotkoers van donderdag. In totaal zou de overname van het Nederlandse trustkantoor CVC 1,63 miljard euro kosten.

Daarmee lijkt Intertrust - gevestigd in Amsterdam en goed voor zo'n 4.000 arbeidsplaatsen - zich te voegen in de trend die in 2017 al door Niezing werd voorzien: consolidatie. Niet per se uit vrije wil, maar vanwege ontevreden aandeelhouders, die de winsten van de trustkantoren de laatste jaren hebben zien verdampen. En onder druk van strenger toezicht.

Steeds strenger toezicht

Trustkantoren worden de laatste jaren aan steeds strenger toezicht onderworpen. Deze beursintermediairs verzorgen of controleren de financiële administratie en regelen belastingzaken van andere bedrijven of beleggers. Vaak wordt daarbij gezocht naar een zo gunstig mogelijk belastingtarief, een praktijk die met de publicatie van onder meer de Panama Papers onder een vergrootglas is komen te liggen.

Intertrust, het grootste trustkantoor van Nederland en tot de verzelfstandiging in 2009 een onderdeel van Fortis Mees Pierson, werkt onder meer voor de internationale voetbalbond FIFA en kwam al eens negatief in het nieuws omdat het duizenden klanten had geholpen de belasting te ontwijken. De financieel dienstverlener ging eind 2015 naar de beurs.

CVC kocht in 2017 al TMF Capital, een ander groot Nederlands trustkantoor.

In het persbericht dat Intertrust vrijdag voor beurs naar buiten bracht, wordt een mogelijke fusie van Intertrust met TMF Capital genoemd. Een samenvoeging van Intertrust en TMF onder de vleugels van CVC zou in elk geval de steeds zwaarder worden toezichtslast van de trustkantoren draaglijker kunnen maken. De aangescherpte regels hebben geleid tot forse kostenstijgingen bij de trustkantoren, die veel meer tijd en moeite moesten steken in het natrekken van transacties. Dat gaat ten koste van de winstgevendheid van de kantoren. Eerder deze maand kwam Intertrust nog in het nieuws vanwege een open brief van een ontevreden aandeelhouder over de resultaten.

Poortwachtersfunctie

De Amerikaanse investeerder Hawk Ridge Capital was niet blij dat de financieel dienstverlener al jaren niet aan de verwachtingen voldoet en minder hard groeit dan de markt in zijn geheel. Hawk Ridge Capital opperde al dat Intertrust beter kon samengaan met een branchegenoot.

Voorzitter Martin Wörsdörfer van Holland Quaestor, de belangenvereniging van trustkantoren, begrijpt de stap van Intertrust dan ook goed. „Met name de wat grotere kantoren hebben baat bij het opzoeken van schaalvoordelen. De eisen en criteria waar de sector aan moet voldoen zijn steeds strenger geworden, en dat kost tijd en mankracht. Het gaat om het tegengaan van witwassen, het invullen van de poortwachtersfunctie.” Wörsdörfer vindt het terecht dat de trustsector, net als de banken, een rol toebedeeld hebben gekregen bij het voorkomen van fraude en witwassen. „De Nederlandsche Bank zit er bovenop, en dat is goed. Als dit soort stappen helpen, ben ik er blij mee.”

Het is overigens nog de vraag in hoeverre de Nederlandse regering de trustsector nog als waardevol blijft zien, Afgelopen zomer suggereerde demissionair minister Hoekstra (Financiën, CDA) dat hij wil onderzoeken of de sector wel toegevoegde waarde heeft. Binnenkort geeft Financiën de opdracht aan een extern kantoor om de hele sector tegen het licht te houden. De uitkomsten daarvan worden voor de zomer van 2022 verwacht.