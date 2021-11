Curatele Britney Spears definitief opgeheven

Een rechter in Los Angeles heeft de curatele van Britney Spears per direct opgeheven. Haar vader Jamie Spears was eind september al vervangen door een andere toezichthouder, maar nu komt de in 2008 opgelegde curatele definitief ten einde. Jamie Spears had dertien jaar lang volledige zeggenschap over zijn dochter.

Tijdens de zitting in Los Angeles vrijdag drongen zowel de advocaten van Britney Spears zelf als die van haar vader aan op het opheffen van de curatele. Haar advocaat Mathew Rosengart zei dat de zangeres voorlopig nog wel wordt bijgestaan door financiële en juridische adviseurs om haar te helpen bij het beheer van haar miljoenenvermogen en persoonlijke aangelegenheden. Net als bij eerdere zittingen hadden zich honderden fans verzameld bij de rechtbank om steun te betuigen aan Britney Spears.

#FreeBritney

Na een mentale inzinking van de zangeres werd vader Jamie in 2008 aangesteld als curator. Sindsdien had hij de volledige controle over haar leven, geld en bezittingen. Volgens de advocaten van Britney was hij zijn rol in de loop der tijd gaan misbruiken.

De zangeres vertelde in juni dit jaar via een videoverbinding tegen de rechter dat ze ook verplicht een spiraaltje moest dragen, terwijl ze dolgraag kinderen wilde. „Ik wil gewoon mijn leven terug”, zei ze destijds.

Onder de noemer #FreeBritney hebben het afgelopen jaar meerdere demonstraties en onlineprotesten plaatsgevonden tegen de ontstane situatie. Britney Spears was niet aanwezig bij de zitting die haar na dertien jaar haar vrijheid weer terug zou geven, maar droeg voorafgaand daaraan wel een T-shirt met de tekst #FreeBritney.