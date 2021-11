Bij de Prix de Rome gaat kunst ten onder aan geëngageerd onderzoek

Als een religieuze processie betreedt een groep van vijf vrouwen zingend de brede trap van het Stedelijk Museum, geleid door een vrouw die het tempo van beweging en zang aangeeft. De zang weerklinkt in het museum als in een kathedraal, weemoedig klagend. De vijf vrouwen bewegen slangachtig, alsof ze één lichaam zijn. Dan gaat de vloeiende dans over in schokkerige bewegingen en ook de klaagzang verandert gaandeweg in een luide protestzang. De vrouwen stampen in een steeds sneller en opzwepend ritme, het zingen wordt een krijsen en huilen, beestachtig en rauw, een indringende aanklacht van angst en woede.

Alexis Blake (Pittsburgh, US, 1981) maakte deze performance tijdens haar werkperiode voor de Prix de Rome. Zij is een van de vier kunstenaars die door een internationale jury geselecteerd zijn voor de shortlist voor deze prestigieuze stimuleringsprijs, georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaanfonds. Jonge, in Nederland werkende kunstenaars tot veertig jaar kunnen zich aanmelden voor de tweejaarlijke prijs, dit jaar waren dat er 217. De vier genomineerden ontvangen een werkbudget van 17.250 euro, waarmee zij in een periode van vijf maanden een nieuw werk produceren. De winnaar ontvangt 40.000 euro, te besteden aan een werkperiode in een kunstenaarsresidency naar keuze.

Klaagzang

Het werk van Blake, gebaseerd op het verschijnsel van de klaagzang uit de Griekse oudheid, is eerder een streng gechoreografeerde productie dan een performance, die immers doorgaans juist geïmproviseerd is. Allerlei culturele verwijzingen, van slavenliederen tot het motief van de Pietà (Maria met de dode Christus op schoot) uit de westerse kunstgeschiedenis en feministische performances uit de jaren zestig komen voorbij, tot en met een moment van Publikumsbeschimpfung waarbij de performers het publiek luidkeels uitlachen: Piece of Shit!, Strontzak!

Alexis Blake, ‘Rock to jolt’ (Performance). Foto Daniel Nicolas

Volgens Blake maken we allen een groot rouwproces en een collectief trauma door. Daarbij laat zij in het midden welk trauma dit is: toenemende gewelddadigheid, de wereldwijde onderdrukking van vrouwen, een teloorgang van beschaving? Een cultureel bepaalde angst voor het vrouwenlichaam en voor de vrouwenstem speelt in ieder geval een centrale rol. De voorstelling kent zeker indrukwekkende en zelfs huiveringwekkende momenten, maar is, mede door de kunsthistorische citaten, als geheel te ambitieus, te veelomvattend en daardoor hier en daar over the top.

Kleurrijk jacquardtapijt

Wellicht wordt dit mede veroorzaakt door het genereuze werkbudget, want iets vergelijkbaars is aan de hand met de drie andere genomineerden. De producties zijn allemaal ambitieus van opzet, kostbaar en complex. Mercedes Azpilicueta (1981, La Plata, Argentinië) liet een monumentaal, kleurrijk jacquardtapijt weven dat als een sculptuur in de ruimte staat, met taferelen die geïnspireerd zijn door het Aardappeloproer van 1917 in de Amsterdamse Jordaan. Het tapijt toont een gedetailleerde collage van leuzen en fotografische afbeeldingen van het oproer, en verbindt het onder meer met de Mexicaanse Zapatistabeweging. Het werk wil een hommage brengen aan arbeidersvrouwen, schoonmaaksters, verpleegsters, huisvrouwen. Een aantal grove, handgemaakte, witte objecten, zoals een macramé-plantenhanger en een gehaakt hesje met plastic slagroomspuitmonden als tepels, vormen een tegenhanger van het weefsel.

Silvia Martes, ‘To Confirm That You Are Not a Robot, Place a Check in the Box Next to “I’m Not a Robot”’ still uit video

Silvia Martes (1985, Eindhoven) maakte een sciencefiction-film die zich afspeelt in 2121, over een robot met gewetenswroeging over wat de technologie mens en natuur heeft aangedaan. Het was niet ingewikkeld om tot een totale destructie te komen, de aanpak wordt samengevat met de leus „Als het product gratis is, ben jij het product”.

Martes zelf speelt een rol als de laatst overgebleven menselijke ‘entiteit’ op aarde, zij heeft het eeuwige leven gekregen door een vaccinatie. Wie de film wil zien, moet door donkere sluis lopen met blauwe lampen, waarin je wordt gescand.

Coralie Vogelaar, ‘Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations’ Foto Daniel Nicolas

Coralie Vogelaar (1981, Delft) is gefascineerd door algoritmen en brengt artistieke verbeelding samen met data-analyses. Zij maakte een laboratorium-achtige multi-media installatie, bestaande uit rood geglazuurde, organisch gevormde keramische objecten en speakers die verbonden zijn door slangen en buizen. Drie bezoekers kunnen in de installatie plaatsnemen en hun hartslag laten opmeten door middel van sensoren. De hartslag wordt geregistreerd tot en met de kleinste onregelmatigheden en de bio-feedback creëert ritmische klanken en geluiden. Bij twee of drie ‘testpersonen’ ontstaat een steeds veranderend, pulserend muziekstuk.

Solidariteits-netwerken

Er zijn dit jaar uitsluitend vrouwelijke kunstenaars genomineerd, van wie het werk bovendien een vergelijkbare thematiek heeft: sociale of ‘solidariteits’-netwerken, de zorg voor/om elkaar, de onderdrukking van de vrouw, de representatie van het vrouwenlichaam en de belichaamde ervaring. In de begeleidende publicatie wordt benadrukt dat het vooral belangrijk is dat deze kunstenaars onderzoek doen. Vogelaar doet dat naar algoritmen, Martes naar de gevolgen van sociale media en technologie, Azpilicueta naar historische voorbeelden van vrouwenonderdrukking en Blake naar de wijze waarop in onze cultuur de angst voor het vrouwenlichaam en voor vrouwelijke seksuele energie gestalte heeft gekregen en tot geweld tegen vrouwen heeft geleid.

Lees ook: Geëngageerd werk voor Prix de Rome vraagt aandacht voor het onderbelichte

Het gegeven dat kunstenaars onderzoek doen zegt natuurlijk niets over de artistieke kwaliteit of zeggingskracht van het werk. Het is ook onjuist om kunst en onderzoek met elkaar te verwarren, alsof alle kunst onderzoek zou zijn. Kunst heeft de kwalificatie ‘onderzoek’ helemaal niet nodig. Misschien is dit de verwarring waar deze editie van de Prix de Rome aan lijdt: dat onderzoek naar een belangrijk sociaal of geëngageerd thema ook belangrijke en geëngageerde kunst zou opleveren. Op zichzelf is dit niet uitgesloten, maar een betekenisvol kunstwerk biedt altijd ruimte voor reflectie en twijfel. Juist doordat kunst niet eenduidig is, roept die vragen op in plaats van ze te beantwoorden. Daarmee krijgt kunst een gelaagdheid die op deze tentoonstelling veelal ontbreekt.

Prix de Rome Beeldende Kunst 2021. Tot 21/3 te zien in Stedelijk Museum, Amsterdam. Tot 21 maart. Meer info: stedelijk.nl ●●●●●