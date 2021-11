Met nog twee speelrondes te gaan, nadert de groepsfase van het Europese clubvoetbal zijn climax. Alle reden dus ook deze maand weer vrienden uit te nodigen om samen te kijken. Eerst een geïmproviseerde pasta, dan gaat de televisie aan. Een pilsje in de hand, chips op tafel. De wedstrijd kan beginnen.

Naast de tegenstander en de uitslag is er elke speelronde nog een verschil: de prijs. Statistiekbureau CBS berekent maandelijks het algehele prijspeil aan de hand van 219 productgroepen. In deze rubriek is die winkelmand teruggebracht tot acht aankopen: spaghetti met spekjes, olijfolie, room en parmezaan, chips, bier en het televisieabonnement.

Verreweg de sterkste uitschieter: bier. De prijs daarvan spoot in juni omhoog en ligt nu 11,9 procent hoger dan vijf maanden geleden – een sterkere toename dan gebruikelijk in die periode (plus 0,6 procent). De verklaring is volgens het CBS de nieuwe Alcoholwet die 1 juli inging, en die extreme prijsacties verbiedt.

Ook andere producten in het mandje zijn duurder geworden, al is de stijging daar een stuk beperkter. Zo namen de prijzen van televisieabonnementen de afgelopen vijf maanden toe met 1,2 procent. Daarin speelt vermoedelijk mee dat onder meer aanbieders KPN en Ziggo op 1 juli hun prijzen verhoogden.

Nu lijkt 1,2 procent niet veel, maar in vergelijking met de laatste tien jaar is de stijging tussen mei en oktober sterker dan gebruikelijk. En waar de prijzen van andere producten naast stijgen óók vaak weer dalen, geldt dat bij televisieabonnementen minder: die gaan volgens het CBS al zeker vijf jaar gestaag omhoog.

In de pasta vallen vooral de prijsontwikkeling van parmezaan en spekjes op. Kaas werd de afgelopen maanden 1,3 procent duurder, terwijl in andere jaren juist sprake was van een prijsdaling. Een verklaring daarvoor zijn de snel stijgende prijzen van zuivel, veroorzaakt door de aantrekkende vraag en een tegenvallende productie in onder meer Europa.

Dat varkensvlees in de winkel 2,3 procent duurder werd, is opvallender: de industrieprijzen namen juist flink af. Toch is dat volgens het CBS niet ongebruikelijk. In ketens worden marges gebruikt als stootkussen. Stijgt ergens de prijs, dan accepteert de volgende schakel soms tijdelijk iets minder marge. Daalt de prijs, dan laat hij die buffer weer vollopen.

Slechts één product van de voetbalavond werd goedkoper. De prijs van pasta daalde tussen mei en oktober met 1,6 procent. Maar ook dat zou binnenkort weleens kunnen veranderen: door een slechte oogst zien fabrikanten de prijzen van durumtarwe, een belangrijke grondstof, sinds de zomer in rap tempo stijgen.

Geen wonder dus dat ook de avond als geheel duurder is: 2,3 procent. Een kanttekening daarbij is dat deze rubriek de weging van het CBS volgt, dat kijkt hoe zwaar een product door het héle jaar meeweegt in de uitgaven. Daardoor zal bier nu bijvoorbeeld lichter drukken op de kassabon dan bij sommige voetbalavonden gebruikelijk is.