Asielbeleid in Rusland: geen percentages maar promillages

Voor Sergej Lavrov is de migrantencrisis rond Wit-Rusland zo klaar als een klontje. Het is volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken een koekje van eigen deeg voor Europa. Jarenlang hebben de EU en de NAVO geprobeerd de volkeren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hun westerse democratie door de strot te duwen. Maar nu de mensen in die regio’s, die uiteindelijk het slachtoffer zijn geworden van dit „avonturisme”, hun heil zoeken in datzelfde Westen, houden ze in Europa de deur dicht.

Lavrovs redenering snijdt hout. Én maakt nieuwsgierig naar het asielbeleid van Rusland zelf. Gedraagt het zich wel verantwoordelijk jegens asielzoekers uit landen waar het Kremlin gewapenderhand heeft ingegrepen of nog steeds doet? Cijfers van de regering in Moskou geven uitsluitsel.

Om te beginnen met Syrië. Rusland vecht daar actief mee voor president Bashar al-Assad. Van de 6,7 miljoen Syriërs die sinds 2011 voor de burgeroorlog zijn gevlucht, zochten er door de jaren heen gemiddeld negenduizend hun heil in Rusland en dienden er 2.655 daar een asielverzoek in. Zegge en schrijve twee (2) asielzoekers zijn er in die tien jaar beloond met een echte vluchtelingenstatus. Dat is 0,7 promille. Met een ‘tijdelijke’ status was Moskou guller: begin dit jaar stond de teller op 359 Syriërs die voorlopig mochten blijven. Zo’n stempel geeft recht op legale arbeid en kost de regering verder weinig omdat het niet verplicht tot hulp bij huisvesting en gezondheidszorg.

Maar tijdelijk is wel tijdelijk. De status is maximaal één jaar geldig. Een maand voor die periode afloopt moet de asielzoeker opnieuw bewijzen dat hij echt niet terug kan. Meestal beslist de immigratiedienst dan negatief, aldus het Comité voor Burgerhulp. Het comité is inmiddels tot ‘buitenlands agent’ gebrandmerkt.

De gastvrijheid voor asielzoekers uit de meeste andere landen, waar het volgens Moskou niet pluis is, is niet substantieel anders. Vanuit Georgië, waar Rusland in 2008 oorlog voerde, hadden begin dit jaar 142 asielzoekers (tijdelijk) onderdak in Rusland gevonden, van wie 23 als officiële vluchteling. Uit het totalitaire Noord-Korea, wiens atoombom-aspiraties ook het Kremlin zorgen baren, mag slechts 1 van de 29 asielzoekers zich een vluchteling noemen. En uit Afghanistan, waar het Kremlin tussen 1979 en 1989 een interventie-oorlog voerde, hadden van de 514 officieel getolereerde asielzoekers er 256 een volwaardige status.

Uitzondering is Oekraïne, waar sinds 2014 een oorlog woedt die ruim 13.000 levens heeft geëist. Op 1 januari dit jaar noteerde de immigratiedienst 18.345 asielzoekers, van wie er 83 als vluchteling waren erkend. Maar net als bij de andere landen neemt het aantal asielzoekers uit Oekraïne de laatste jaren ook drastisch af. Zij het dat dit in de Oekraïense statistieken geflatteerd is, omdat het Kremlin de bewoners van de separatistische Donbas liever meteen een Russisch paspoort aanbiedt.

In 2021 heeft Rusland tot nu toe vijf asielzoekers op en top erkend. Het grootste land ter wereld is met dit aantal op de ranglijst van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nauwelijks terug te vinden. Maar daarover gaat het niet in de politieke discussie over de migrantencrisis. Lavrov ontmoet amper weerwoord. De voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld, zwijgt juist als het graf. Geen toeval. Want die voorzitter is Geert Wilders, een der weinige Nederlandse parlementariërs die wel welkom zijn in Moskou.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij het kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.