Schoner, minder gestresst en gezonder leven gaat niet zomaar, maar het kán

Als de pandemie iets heeft laten zien, is het dat het kán. Je kunt maatschappelijke structuren, gedragspatronen en systemen gewoon achterlaten – in elk geval tijdelijk. Hoezo van 9 to 5 werken? Hoezo dagelijks in de file? Zelfs bij massaal klassikaal onderwijs zijn er omwegen te verzinnen, is gebleken. De omstandigheden en maatregelen zorgden voor grote problemen, maar ook voor creatieve oplossingen. Veel kennisbanen bleken – veel makkelijker dan eerder gedacht – vrijwel volledig los van plaats, en soms zelfs tijd, uit te voeren.

Lees alle artikelen over Systeem- verlaters hier

Terwijl de wereld op slot ging, leek er dus ook wat open te gaan. In de manieren waarop veel mensen leefden, werkten. En was dat ‘oude normaal’ niet sowieso al te vervuilend, te vermoeiend, te ongezond – onhoudbaar?

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven

Inmiddels zijn de files, uitstoot en stressniveaus bezig met een flinke inhaalslag. Het oude normaal blijkt verslavend, dwingend. Maar voor veel mensen is corona wel een contrastvloeistof geweest: al langer sluimerend onbehagen, kwam helderder aan de oppervlakte. Ideeën die mensen al langer hadden over veranderingen in hun leven, werden misschien tastbaarder. Sluit mensen maandenlang op in hun huizen, en ze gaan bijna allemaal over dezelfde dingen nadenken.

Gaan we echt op de oude voet door, alsof er niets is gebeurd? Of zijn er alternatieve manieren van leven te bedenken die beter in deze tijd passen?

‘Liminale fase’

Na een grote crisis zoals deze gebruiken sociologen en antropologen graag de term ‘liminale fase’ of ‘tussentijd’. Dat is volgens hen een tijd waarin het oude systeem niet meer goed blijkt te functioneren, maar het nieuwe nog niet helemaal klaar is: onaf, eng, raar, polariserend. Zo’n tussentijd is onrustig, onbestemd. Diezelfde antropologen en sociologen wijzen erop dat er dán juist pioniers nodig zijn die radicaal nieuwe dingen uitproberen. Mensen die de veiligheid en zekerheid van het oude durven te verlaten en inruilen voor iets onbekends. Termen als ‘verbeeldingskracht’ vallen dan vaak.

Is dat wensdenken, zweeftaal – of nu al daadwerkelijk gaande? Wie doet dat nu al dan? Wie naar de mainstream kijkt, de maatschappelijke bovenstroom van grote bedrijven en oude instituties, naar de meerderheid van de Nederlandse bevolking, kan makkelijk cynisch worden: CO 2 -uitstoot, consumptie – er lijkt weinig te veranderen. Maar in de onderstroom, in de kleine gemeenschappen van duurzaamheidspioniers, hackers, cryptovaluta-believers, doe-het-zelvers, dwarse denkers, en andere alternatievelingen, is meer veranderingsdrang te zien.

In landen zoals Portugal verzamelen zich de laatste maanden bijvoorbeeld enclaves van Nederlanders die het economische systeem, de stress, de vervuiling en de polarisering willen omzeilen. Een zeer diverse mix van mensen uit de spirituele hoek, de cryptovalutawereld, of mensen die tegen de corona-aanpak zijn en zeggen: ‘Wij doen niet meer mee.’

Er demonstratief uit stappen

Dat laat ook meteen de spanning zien die dit soort ‘systeemverlaten’ kan oproepen. Er demonstratief uit stappen is één ding, werken aan alternatieven iets anders. Dat gebeurt bijvoorbeeld door mensen die radicaal proberen geen afval te produceren. Of bij mensen die willen wonen zonder dat ze aangesloten zijn op externe energienetwerken, en daarom nieuwe manieren van wonen uitproberen.

Van zero waste en off the grid leven, tot energieneutraal de wereld overzeilen op zoek naar duurzamere manieren van leven: er zijn diverse alternatieven te bedenken voor de mainstreammanier van leven, wonen en werken. Kort samengevat zijn deze pioniers erop gericht om autonomer, digitaler, zelfvoorzienender, duurzamer en betekenisvoller te leven dan nu de standaard is.

Geordende inschrijfprocedures

Maar die nieuwe manieren van leven en werken kunnen nogal botsen met de oude. Er bestaan nou eenmaal structuren om mensen aan de samenleving te binden – en sommige daarvan zijn ook met goede redenen bedacht. Samenkomen op kantoor schept een band en faciliteert gezamenlijke creativiteit. Een bestaan als ‘digitale nomade’ kan dat in de weg staan. Dat kinderen leerplicht hebben is doorgaans niet heel controversieel, maar bindt mensen wel aan hun oude manieren van leven. Geordende inschrijvingsprocedures van gemeentes helpen bij een deugdelijke administratie van wie er waar woont, maar deze procedures bieden amper mogelijkheden om permanent te reizen bijvoorbeeld. Ga er maar aan staan, om de wereld over te zeilen en verzekerd te blijven. En ga er maar aan staan om zonder afval te leven in een maatschappij waarin alles in wegwerpverpakkingen zit.

Hoe zien fundamenteel andere manieren van leven er überhaupt uit? Is het reëel om er helemaal uit te stappen?

Doen al die structuren, gewoontes, gebruiken, regels die samen ‘het systeem’ vormen, wel recht aan de nieuwe mogelijkheden en nieuwe wensen die mensen hebben over hoe ze zélf (of samen) hun leven willen vormgeven?

Hoe zien fundamenteel andere manieren van leven er überhaupt uit? Is het reëel om er helemaal uit te stappen? Welke uitruil vindt er plaats? Wat kóst totale autonomie eigenlijk? En wat levert het op? Is er een spanningsveld tussen wat het individu wil en wat de samenleving nodig heeft? De enige manier om daarachter te komen, is het uitproberen, vinden de pioniers die NRC voor deze serie artikelen sprak.

Met vallen en opstaan bedenken zij nieuwe manieren van leven, die niet alleen een afwijzing zijn van het oude systeem, maar waarmee ze ook proberen bij te dragen aan iets écht nieuws. Zij doen al een tijdje waar sommige anderen vooral over fantaseren.

Kun je leven zonder troep achter te laten, kun je fijn leven in een camper die tot tiny office is omgebouwd? Kun je aan eten komen dat buiten het bestaande voedselsysteem om is gemaakt? Kost dat niet te veel tijd en moeite om het vol te houden?

Deze pioniers laten zien: ja, het kan – maar het verlaten van het oude, en het opbouwen van het nieuwe, dat blijkt bepaald geen makkie.