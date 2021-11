Ali B: ‘Weet je, ik ben gewoon geen fan van de slachtofferrol’

Geluk en spiritualiteit. Die woorden zag Ali B bijna twintig jaar geleden door de ruit van een boekwinkel in Almere, op een bordje dat uit een kast stak. De jonge rapper, tegenwoordig ook bekend als acteur, cabaretier, coach bij The Voice of Holland en ga zo nog maar even door, zat in tweestrijd. Zou hij naar binnen gaan?

Die boekenkast was iets voor mensen met wie hij niets te maken wilde hebben. Weirdo’s. Zweverige types. Aanstellers. Die ene keer dat hij als tiener ergens had ingebroken vond hij minder eng dan over de drempel van deze winkel stappen.

Aan de andere kant: hij had hulp nodig. Bouali, kind van gescheiden ouders, opgevoed door zijn moeder, die zijn broer al op haar vijftiende kreeg, hem op haar zeventiende, had altijd gedacht dat alles beter zou worden zodra hij succes had. Hij had net een ton op de bank, verdiend met zijn eerste twee top 40-hits, in 2004. Doelen waarvan hij droomde toen hij nog een losgeslagen schoolverlater was, verslaafd aan gokken, wiet en sigaretten, wat hij betaalde met dealen.

Maar nee dus. Ali B was ongelukkiger dan ooit. Hij was dan wel op het rechte pad geraakt, met hulp van Allah, had de eerste glimp van rijkdom en roem gezien, maar hij zat nog steeds gevangen in gedachten, in vervelende gevoelens. Zoals de angst dat hij een eendagsvlieg zou blijken, geen verrassende nieuwe nummers meer wist te verzinnen.

Ali Bouali (40) Rapper, cabaretier

Ali Bouali (Zaanstad, 1981), beter bekend als Ali B, groeide op in Amsterdam en Almere en brak op zijn 22ste door als rapper, waarna hij zich ontwikkelde tot onder meer cabaretier, televisiemaker, ondernemer en coach bij talentenjachten als Holland’s got talent en The voice of Holland. Samen met zijn vrouw, met wie hij drie zoons heeft, runt hij artiestenbureau SPEC., de stal van onder anderen rappers Ronnie Flex en Boef. In 2020 begon hij een online platform voor persoonlijke ontwikkeling, Ik Wil Groeien. Momenteel toert hij door Nederland met zijn theatershow Koorts.

Misschien kon hij toch wel wat advies uit die boeken gebruiken, uit een wereld van mensen die hij „altijd een beetje kut vond”. De verkoopster, die „een Marokkaan echt wel extra in de gaten hield”, vroeg al snel of ze hem kon helpen. Ze raadde hem onder andere De kracht van het nu aan, de bestseller van Eckhart Tolle over het loslaten van zorgen en angsten.

„Zonder overdrijven, dit soort boeken hebben mijn leven veranderd”, zegt Ali B (40) in zijn kantoor in Almere, dat de complete bovenste verdieping beslaat van een kantoortoren. Dit weekend publiceert hij zelf zijn eerste boek, De Ali B-Methode, een inspirerende schop onder de kont om, net als hij, bezig te gaan met persoonlijke ontwikkeling.

Hoe definieer jij dat begrip, persoonlijke ontwikkeling?

„Voor mij betekent het de persoon worden die je wilt zijn, als je vanaf je sterfbed zou terugkijken op je leven. Dat vergt vaak werken aan jezelf. Want iedereen loopt wel ergens in vast. Je bent partner, ouder, kind, werknemer, baas, vriend, vriendin, noem maar op. Niemand vervult al die rollen zonder problemen.”

En dan?

„Zit je in een ingewikkelde situatie, op welk vlak ook, dan is het tijd nieuwe informatie tot je te nemen. Ideeën te zoeken om het op te lossen. Het handige is, waar je ook maar tegenaan loopt, je bent vrijwel nooit de eerste. Dus al jouw problemen zijn al een keer door anderen opgelost. En vaak delen die mensen hun kennis in boeken. Dingen waar zij jaren over hebben gedaan om te leren, die kun jij in een paar dagen opzuigen. Gewoon gratis, in de bieb. Hoe gaaf is dat?”

In je boek laat je zien dat de successen waar de buitenwereld je van kent, vaak volgen op lessen die je uit boeken en seminars hebt gehaald .

„Of soms uit een citaat, of uit een film, kan ook. Rond mijn twaalfde keek ik bijvoorbeeld graag actiefilms. Vooral die met Steven Seagal. Hij heeft een zwarte band in aikido, een vechtsport waarbij je de kracht van de tegenstander inzet om hem te verslaan. Die tactiek hielp me om mijn pijn over beledigingen op het internet om te zetten in mijn voordeel. In mijn begintijd schreef GeenStijl dat ik alleen maar populair was omdat ik Marokkaan was, dat mensen verantwoord wilden overkomen door mijn muziek te draaien.”

Ze noemden je knuffelmarokkaan.

„Ja, daar was ik best boos over. Want ik kan heus wel wat. Maar in plaats van terug te vechten, mijn eerste instinct, besloot ik het mijn merk te maken. Ik ging overal mensen knuffelen. Tot ik zelfs alle voorpagina’s haalde met een omhelzing van koningin Beatrix.

Lees ook Zo ga je veerkrachtig om met verandering

„Kijk, ik ben niet zomaar gekomen waar ik ben. Ik was eerst ergens anders. Liep vast. Ging zoeken naar adviezen, oplossingen. Paste de les toe. En bereikte iets. Of niet, maar dan analyseer ik waar het misging en probeer het opnieuw.”

Wie hoop je te bereiken met de Ali B-Methode?

„Ik hoop dat mensen die al bezig zijn met persoonlijke groei, denken: wow, dat boek is tof geschreven en best wel inhoudelijk. Maar vooral dat mensen die nooit zulke boeken lezen, maar bezig zijn met feesten, Netflixen, blowen, hangen, mensen die stilstaan in hun carrière, al jaren in dezelfde baan zitten, dat zij in actie komen.”

‘Ik groei pas als ik toepas’, schrijf je.

„Inspiratie alleen is niet genoeg. Daarom leg ik in mijn boek de nadruk op actie. Ik heb in het wereldje van persoonlijke ontwikkeling veel geïnspireerde mensen gezien die niet zoveel doen. En ja, dan verandert er ook niets in je leven.”

Zijn mensen in entertainment bezig met persoonlijke ontwikkeling?

„Lang niet iedereen. Ik denk dat ik daarom een van de weinige artiesten ben van mijn generatie, van de straatrappers van toen, die nog op hoog niveau kan meedraaien. Want dat vergt veel van je. Ga er maar van uit dat iedere bekende Nederlander die je al jaren aan de top ziet, zoals een John de Mol, bezig is met zichzelf verbeteren, met groeien.

„Om het lang vol te houden aan de top en ook nog relevant te blijven voor nieuwe generaties, moet je je ontwikkelen. Anders word je voorspelbaar.”

Werk je daarom ook vaak samen, zoals je bij veel nummers doet?

„Als ik alles in mijn eentje had proberen te doen, had je nog nooit van me gehoord. Ik geloof heilig in samenwerken met de juiste mensen.

Een goede grap of scherpe song ontstaat veel makkelijker als je met je kop bij het nu bent

„Toen ik bij de inauguratie van koning Willem-Alexander mocht optreden, heb ik hulp gevraagd van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Van Dale en schrijver van boeken en columns over taal. Hij leerde me over alliteratie en assonantie, over paradoxen. Ik bleek onbewust al veel stijlfiguren in mijn nummers te gebruiken, maar door er meer over te leren, kon ik een veel sterkere tekst maken.”

Maar toch niet iedereen kan Ali B worden? Ik bedoel, creativiteit, humor, intelligentie: dat kun je toch niet van iets of iemand leren?

„Deels wel. Het zijn principes, die je kunt kopiëren. Mijn gevatheid bijvoorbeeld heb ik grotendeels te danken aan mensen als Tolle, van wie ik leerde mijn aandacht in het nu te houden. Want een goede grap, of een scherpe song, ontstaat veel gemakkelijker als je met je kop bij de situatie van dat moment bent.

„Natuurlijk, niet iedereen wordt geboren met dezelfde intelligentie. Maar mensen met een laag IQ die hun eigen tekortkomingen kennen en eraan werken, komen in mijn ervaring verder dan mensen met een hoog IQ die bezig zijn met randzaken waar ze geen invloed op hebben.

„Mijn doel om die focus op jezelf ontwikkelen gemeengoed te maken in Nederland. Nu word je vaak nog vreemd aangekeken als je bezig bent met persoonlijke groei. Maar als je de nieuwe, hoe heet dat… (kijkt zijn assistent Anaïs vragend aan), Squid Game heet die serie…? Als je die hebt gekeken, dan hoor je erbij. Terwijl je een rare vogel bent als je een zelfhulpboek hebt gelezen. Gaat het wel goed met je, vragen ze dan.

„Hoe gaaf zou het zijn als je op kantoor komt en je collega zegt: ‘Hé, ik werk vandaag aan mijn skills om beter naar anderen te luisteren. En jij?’. ‘Wat goed, ik werk eraan om op tijd te stoppen, zodat ik bij mijn gezin kan zijn.’ Wat een inspirerend landje zou dit dan worden.”

Leren van je fouten is een belangrijk onderdeel van jouw methode. Vallen en opstaan. Wordt volgens jou iedereen in Nederland op dezelfde manier beoordeeld op het maken van fouten?

„Nee, dat sowieso niet. Maar de vraag is, is dat relevant?”

Ik denk dat een Marokkaanse Nederlander, een jongen van zeventien, die een fout maakt…

„Ja, die past meer in een soort herhaald verhaal. Alleen, mijn boodschap aan die jonge Marokkaan is: je kunt het ook omdraaien. Als de verwachtingen van jou niet heel hoog zijn, kun je makkelijk boven verwachting presteren.”

Doe dat maar eens, als je al vanaf de kleuterschool minder kansen krijgt.

„Weet je, ik ben gewoon geen fan van een slachtofferrol. Ja, er is discriminatie in Nederland. Feit. Maar ik vind externe discriminatie minder erg dan interne discriminatie.”

Wat bedoel je daarmee?

„Een niet-Marokkaan die geen potentie ziet in een Marokkaan, vind ik minder erg dan een jonge Marokkaan die zijn of haar eigen potentie niet ziet.”

Komt het één niet door het ander?

„Hoeft niet. Je hebt een keuze of je een boodschap overneemt. Kijk, geweigerd worden voor een stageplek gebeurt op één moment. Maar met jezelf ben je de hele dag. Dus als jij de hele dag niet je potentie ziet en denkt dat je dingen niet kan, ja, dat is de zwaarste discriminatie die er bestaat.

„Dat is waar ik op focus, als ik jonge Marokkanen spreek. Zorg dat je het maximale van jezelf geeft, maximale waarde toevoegt aan de samenleving. En dan zullen ze ook voor jou kiezen, uiteindelijk. Dat betekent niet dat de kansen opeens gelijk zijn. Maar je hebt wel veel meer controle over je leven, op die manier.”

Zijn mensen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap veel bezig met groei?

Voor welke problemen zoeken lezers van zelfhulpboeken eigenlijk massaal raad?

„Ja, ik denk dat de nieuwe generatie keihard gaat op persoonlijke ontwikkeling. Het is een vorm van studeren natuurlijk, van een leven lang leren. Heel veel hebben het goed gedaan op het roc, het hbo, de universiteit. Vooral de meisjes. Maar deze jongeren zijn wel zoekende. Alleen al omdat hun ouders in een ander land zijn geboren dan zij, dat maakt je per definitie al zoekende. En zoeken is het begin van vinden.

„Bovendien, ze hebben veel meer rolmodellen.”

Op het vlak van persoonlijke groei?

„Nee, ik bedoel Marokkanen naar wie je op kunt kijken. Die had je nog niet toen ik jong was. De eerste die een beetje doorbrak in het theater, was Najib Amhali. Ik zag toen, oh hé, het kan gewoon! Wij kunnen een plekje hebben in Nederland. En daarna kwamen de Afellays, de Ziyechs; de voetballers. En de schrijvers, de acteurs, Nasrdin Dchar, ze zijn nu overal.

„Jongeren hebben nu veel meer bewijs dat ze een verschil mogen maken in deze samenleving. Zodra ze klaar zijn met school, zie ik dat ze doorgaan, veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt me superblij. Iemand zien groeien, dat vind ik het mooiste wat er bestaat.”

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven