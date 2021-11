Uiteindelijk draait het bij Oranje niet om politiek maar om de wedstrijd tegen Montenegro

In Podgorica lonkt het weekend. Terwijl voetgangers waakzaam over zebrapaden schuifelen, duwen bestuurders de neuzen van hun auto’s onbeschroomd voor die van anderen, soms nog toeterend om te verduidelijken dat de ander maar beter op de rem kan trappen. Niet het recht op voorrang maar het nemen ervan, is doorslaggevend in de hoofdstad van Montenegro. Balkan-bluf op de boulevards.

Langs diezelfde boulevards torenen grote flats uit boven de weinige rijtjeshuizen die er te vinden zijn. Kolossale complexen, stammend uit tijden dat architecten in het voormalige Joegoslavië vooral functioneel bouwden. De woonlagen lijken in sommige wijken als blokken duplo op elkaar gezet. Stucwerk bladdert er af. Kleuren zijn vervaagd. Alsof er na de oplevering geen schilder meer is geweest.

Fleuriger wordt het in de buurt van het centrum. Daar blinken de gouden kruizen op de imposante kathedraal en maken grauwe wooncomplexen plaats voor statige ambassades, strak gepleisterde overheidsgebouwen en luxe hotels, waarvan er één sinds halverwege de middag wordt bevolkt door het Nederlands elftal: het Hilton Hotel, pal tegenover het Koningspark, de plek waar Koning Nikola, de laatste vorst van Montenegro, in het gelid op zijn sokkel staat

Beren en wolven

Mocht bondscoach Louis van Gaal zich hier laat op de avond nog een goed glas wijn gunnen, in de enige rooftopbar van Podgorica, dan zal het uitzicht hem niet tegenstaan. In de duisternis rond de stad zal hij de contouren zien van het ‘Land van de Zwarte Bergen’, zoals Montenegro wordt genoemd. Er bestaat ook een legende over. Namelijk dat de bergen en bossen waar beren en wolven leven, het werk van de duivel zouden zijn. Het was God die met een zak vol keien, grond en zaden over de wereld trok om het landschap te vormen. Vervolgens sneed de Duivel de zak open, boven de plek van het kleinste van alle Balkanstaten, Montenegro.

Nu is het echter nog vroeg op de avond, en zit Van Gaal voor een door de KNVB meegebracht sponsorbord in het Hilton, waar hij is neergestreken voor een zakelijk intermezzo. Circa 45 uur zal hij in Montenegro doorbrengen, met slechts één doel: drie punten veilig stellen in de jacht op een WK-ticket.

Dat ticket kan zaterdagavond al worden bemachtigd tegen de nationale ploeg van Montenegro, mits Noorwegen eerder op de avond punten morst tegen Letland én Nederland wint. In dat geval is deelname aan het WK in Qatar, najaar 2022, een feit. En komt het niet aan op het onderlinge duel met de Noren, dinsdag in de Kuip.

Over die wedstrijd tegen Noorwegen, ging het vrijdagavond al. Niet zozeer over de wedstrijd zelf, als wel over het feit dat de Kuip die avond leeg zal zijn, waarbij Van Gaal in weinig verhullende zinnen duidelijk maakte wat hij vond van de politieke besluiten die daaraan ten grondslag liggen. Van Gaal sloot zich aan bij de verklaring die het betaalde voetbal vrijdag uitvaardigde, een statement waarin onbegrip werd getoond voor het spelen zonder publiek. „Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen”, stond er onder meer. En: „Het spelen voor publiek vormt de basis van het betaald voetbal en de voetliefhebbers konden al anderhalf jaar niet of nauwelijks wedstrijden bijwonen. Zij zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid. Het voetbal is niet het probleem maar lijkt nu toch weer te worden gestraft.”

Van Gaal: „Als je maatregelen neemt, dan moet je die controleren en handhaven. Ik woon in Portugal en daar is dat wel gebeurd. We hebben geen besmettingen meer, ziekenhuisbedden zijn heel minimaal bezet.” Dat heeft met leiderschap te maken, volgens de bondscoach. „Volgens mij is meneer Rutte toch de leider van dit volk. Daar mag je ook wat van vinden.”

„Kijk, een Portugees is volgzaam”, ging Van Gaal verder. „Die discussieert niet over het opdoen van een mondkapje (…) Het is heel ander volk dan de Nederlander die het altijd beter denkt te weten. Ik denk ook veel beter te weten, maar dan heb ik er ook verstand van.”

Op de vraag of de inmiddels beruchte Portugese ‘vaccinatiegeneraal’ in Nederland goed werk zou kunnen doen: „We gaan hier niet over politiek praten. We spelen tegen Montenegro. En dat is voor ons een belangrijke wedstrijd. Je kunt vinden van niet, maar dat is het wel, in aanloop naar de wedstrijd tegen Noorwegen.”

Nummer 73 van de wereld

Zo ging het uiteindelijk toch weer over Montenegro, waarvan de ruim zeshonderdduizend inwoners sinds 2006 niet meer bij Servië horen. Een jaar later volgde het onafhankelijke nationale voetbalelftal. Ingeklemd tussen Irak en Noord-Macedonië op de 73ste plaats van FIFA’s wereldranglijst, heeft het team nog een tamelijk blanco conduitestaat. Montenegro bracht in het verleden wel degelijk topspelers voort, zoals Predrag Mijatovic, voormalige sterspeler bij Real Madrid. Maar mannen als hij worden vooral als speler van Joegoslavië herinnerd, niet als Montenegrijn.

Nooit nam Montenegro deel aan een eindtoernooi. De thuiswedstrijd won Nederland met 4-0, hoewel Oranje daar in de eerste „twintig minuten zoek werd gespeeld”, zoals Van Gaal afgelopen week zei. „Individueel kunnen ze allemaal wel wat, als team is het minder.”

Het waren bespiegelingen die hij in een gulle bui deelde. Zijn persconferenties mogen dan berucht zijn, deze week sprak hij vooral monter met de pers. Dinsdag vertelde Van Gaal zelfs dat zijn filosofie niet meer van deze tijd was, een nogal pittige uitspraak van de trainer die bekendstaat als vasthoudend.

Het ging over het feit dat hij vanwege blessures had besloten om de achttienjarige Devyne Rensch op te roepen. Gezien diens kwaliteiten niet zozeer opmerkelijk, ware het niet dat Rensch dit seizoen nog geen drie hele wedstrijden voor Ajax speelde. In Van Gaals twee eerdere ambtstermijnen betekende dit dat een speler niet snel geselecteerd zou worden. Geen ritme, geen Oranje. Maar dat is verleden tijd. „Ook Van Gaal moet met de tijd mee”, verklaarde hij. „Ik moet mijn visie evalueren. En al is het eigenlijk iets waar ik niet tegen kan, gezien zijn talent wilde ik Rensch toch selecteren.”

Volgens aanvoerder Virgil van Dijk zal Oranje zaterdagavond op alle scenario’s voorbereid zijn. Een gevolg van alle meetings die Van Gaal gedurende de week heeft belegd. „Waarin elke fase van de wedstrijd wordt besproken (…) Hij praat heel veel met spelers. Is heel direct. Ik denk dat deze groep dat bevalt. Confronterend? Ja. Maar kritiek is er ook om ons beter te laten presteren.”

Wat had hij nou allemaal precies veranderd sinds zijn aantreden, vroeg een Montenegrijnse journalist tot slot. Even leek het erop dat Van Gaal een zucht zou ontsnappen. Want waar moest hij beginnen? Maar toen lichtten zijn ogen weer op, en vertelde hij uitgebreid over tactiek. Zijn visie mocht dan aan verandering onderhevig zijn, de wijze waarop hij zijn boodschappen overbrengt is dat allerminst.