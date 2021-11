Zwaarste straf voor bestorming Capitool tot nu toe

Een sportschooleigenaar uit de staat New Jersey is woensdag veroordeeld tot 41 maanden cel voor het mishandelen van een politieagent tijdens de Capitoolbestorming op 6 januari dit jaar. Dat meldden internationale persbureaus woensdagavond. De mishandeling werd vastgelegd door de bodycams die agenten droegen - de man had in elk geval een politieagent geduwd en vervolgens geslagen. Het is de zwaarste straf voor een betrokkene bij de Capitoolbestorming tot nu toe.

De verdachte had zijn schuld al bekend in augustus. Hij is de eerste verdachte van de Capitoolbestorming die veroordeeld is voor geweld tegen de politie. Er volgen nog meer dan 120 strafzaken tegen verdachten die aangeklaagd zijn voor het belagen van de politie op 6 januari. Zo’n 140 politieagenten raakten gewond bij de aanval op het overheidsgebouw in Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten. Eén politieagent overleed de dag na de bestorming.

De bestorming zorgde in totaal voor ongeveer zevenhonderd strafzaken. De eerste Capitoolbestormer die veroordeeld werd, kreeg een boete van 500 euro en 120 uur taakstraf voor het binnendringen van het overheidsgebouw.

