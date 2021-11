WTA Finals: debutantenbal zonder sterren

Als Garbiñe Muguruza de bal buiten de lijnen slaat, stijgt er gejoel op uit het Mexicaanse publiek. Meer dan drieduizend toeschouwers staan op en beginnen te klappen, ook al heeft de voor hen favoriete Spaanse tennisster zojuist verloren van de Tsjechische Karolina Pliskova. De wedstrijd in Guadalajara is een feestje geweest, een tennisgevecht tussen twee voormalige nummers één van de wereld, drie spannende sets en bijna tweeëneenhalf uur lang. Een mooie afsluiting van de eerste dag van de WTA Finals, het jaarlijkse slottoernooi voor de beste vrouwelijke tennissers ter wereld dat woensdag is begonnen.

Het contrast met de sfeer tijdens de openingswedstrijd van het toernooi, eerder op de dag, kan nauwelijks groter. Dan zijn de tribunes van het speciaal voor de WTA Finals gebouwde stadion grotendeels leeg, zitten hier en daar slechts plukjes mensen. De speelsters zijn tijdens de toss en later de wedstrijd goed te verstaan. Ditmaal geen bekende namen als Muguruza of Pliskova, of Serena Williams, Naomi Osaka of Ashleigh Barty.

Tegenover elkaar staan Barbora Krejcikova en Anett Kontaveit, speelsters waarvan weinigen begin dit jaar hadden gehoord. De Tsjechische Krejcikova, nummer 3 van de wereld, stond in januari nog op plek 65, Kontaveit uit Estland staat pas sinds deze week in de mondiale toptien nadat ze in de afgelopen tien weken vier toernooien wist te winnen. Opnieuw laat de Estse zien in topvorm te zijn, door in twee sets simpel te winnen.

Het lucratieve toernooi staat dit jaar in teken van de nieuwkomers. Buiten Muguruza en Pliskova doen de andere zes speelsters allemaal voor het eerst mee aan de WTA Finals, waarbij een totale prijzenpot van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) wordt verdeeld. Het past in een jaar waarin acht verschillende speelsters een grandslamfinale haalden, en Krejcikova (Roland Garros) en de Britse Emma Raducanu (US Open) voor het eerst een van de vier grote toernooien wonnen.

Veertien winnaars

Sinds 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams haar houdgreep op het vrouwentennis heeft losgelaten, kunnen veel tennissters zich één toernooi manifesteren, maar weten slechts weinigen zich constant boven aan de ranglijst te handhaven. De afgelopen vijf jaar zijn de negentien grand slams – Wimbledon 2020 werd geannuleerd vanwege de coronapandemie – gewonnen door veertien verschillende speelsters.

De US Open was dit jaar nog het decor van een sprookje toen de Britse Raducanu als eerste ongeplaatste speelster ooit een grandslamtoernooi wist te winnen. Ze werd door de Britse pers direct tot nieuwe ster van het tennis gebombardeerd, maar Raducanu kwam daarna nauwelijks meer in actie en wist zich niet te plaatsen voor het eindtoernooi.

Ook andere bekende namen zijn er dit jaar niet bij. Serena Williams, inmiddels 40 jaar oud, is veel geblesseerd geweest en speelde te weinig voor kwalificatie. De huidige nummer één van de wereld, Ashleigh Barty, zei af voor het toernooi omdat ze geen zin had in quarantaine te moeten bij terugkeer naar haar thuisland Australië. En Osaka kondigde na de US Open aan voorlopig te stoppen met tennis vanwege mentale problemen.

Zo vindt de WTA Finals dit jaar plaats zonder echte sterren en kunnen de relatief onbekende speelsters zichzelf in Mexico in de spotlights spelen. De vrouw in vorm is Kontaveit, de Estse die zich pas als laatste voor het toernooi plaatste. Ze won van 27 van haar laatste 29 partijen. Na haar winst op Krejcikova gaat Kontaveit samen met Pliskova aan kop in de groep ‘Teothuacán’ - de groepen zijn genoemd naar oude Mexiaanse steden.

1.500 meter hoogte

In de groep ‘Chichén Itzá’ is de Wit-Russische Aryna Sabalenka, nummer 2 van de wereld, de hoogst geplaatste speelster. Zij moet met de Griekse Maria Sakkari, Iga Swiatek uit Polen (in 2020 winnares van Roland Garros) en de Spaanse Paula Badosa gaan uitmaken wie doorgaan naar de halve finales.

Daarbij zullen de omstandigheden een grote rol spelen. Guadalajara, dat het toernooi kreeg toegewezen nadat het Chinese Shenzhen was afgehaakt vanwege coronabeperkingen, ligt op meer dan 1.500 meter hoogte. Daardoor kunnen normale tennisballen tot wel tien centimeter hoger stuiteren en kunnen de speelsters harder slaan, maar hebben ze ook minder controle over de bal. De WTA heeft speciale ballen met minder druk ontwikkeld om deze effecten te minimaliseren, maar de hoogte was voor Barty, naast corona, een reden om zich af te melden.

Voor de Mexicaanse organisatie lijken de klachten over de omstandigheden en het gebrek aan grote namen weinig uit te maken. De lokale overheid ziet in de komst van het toernooi een kans om stad en provincie aan te prijzen en de economie een zetje te geven, na de langdurige beperkingen vanwege de coronapandemie.

Toch zal het aan de acht speelsters zijn om van het toernooi een succes te maken. Zij moeten met hun spel het Mexicaanse publiek ervan zien te overtuigen om in groten getale op te komen dagen en en passant laten zien dat zij de nieuwe gezichten van het vrouwentennis kunnen zijn.