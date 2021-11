‘Wij kinderen wilden niet naar Nederland, maar vaders wil is wet’

Wie is Hassan Razza (63) kreeg polio op zijn vierde en bracht zijn jeugd door op een katholieke Franse kostschool waar nonnen hem misbruikten. Hij was zestien toen hij naar Nederland migreerde. Hij kreeg steun van Henny, de vriendin van zijn vader, die in hem geloofde en hem hielp te zijn wie hij wilde zijn.

‘Altijd was ik anders. Zolang ik me herinner. Ik had een verlamd been. Toen ik vier jaar was kreeg ik polio. Ik was ingeënt tegen polio. Als je je kinderen niet liet inenten in Marokko, kon je een boete krijgen. Ik was een pechvogeltje, ik kreeg de ziekte toch.

„Mijn ouders stuurden me toen naar een Franse kostschool. Niet omdat ze me niet meer wilden zien, maar omdat ze wilden dat ik, ondanks mijn handicap, een goede opleiding kreeg. En goede medische zorg. Zo kwam ik bij de nonnen in Fez. Acht jaar lang zag ik mijn ouders, mijn broers en zus nauwelijks – eens in de drie maanden ging ik naar huis, in Casablanca. Of mijn moeder kwam bij mij op bezoek.

„Ik denk dat ze niet beseften hoe groot de impact van de kostschool op mijn leven zou zijn. Ik kreeg een katholieke opvoeding en mijn moedertaal werd Frans. Mijn familie is islamitisch en sprak thuis Arabisch. Ik werd meer westers dan mijn familie.

„Maar er was nog iets dat mij voor altijd veranderde en wat ik lang, lang geheim heb gehouden. Ik werd misbruikt door de nonnen. Ik zat bij Franse kinderen in de klas, ik werd gepest, én ik was gehandicapt. Ik zocht steun en aandacht bij de nonnen. Die kreeg ik ook. Maar er werd ook misbruik gemaakt van mijn kwetsbaarheid.

„In 1960 ging mijn vader als gastarbeider naar Nederland. Ik begrijp nog steeds niet goed waarom. Mijn ouders behoorden tot de middenklasse. Ze hadden een supermarkt, ze hadden het financieel goed. Mijn vader kwam naar Nederland vóór de grote golf Marokkaanse gastarbeiders. Na een paar jaar zei mijn moeder: je komt nu terug, of ik kom daarheen. Ze wist niet dat hij inmiddels verliefd was geworden op een Nederlandse vrouw.

„De kinderen wilden niet. We hadden ons leven daar. We waren inmiddels tieners. Maar vaders wil is wet. Dus in 1974 landden we op Schiphol. En zo kwamen we van ons ruime huis in Casablanca drie hoog achter te wonen in Arnhem. Mijn moeder verruilde haar woonkeuken met inloop-koelkast voor een Bruynzeel keukentje.

„We hadden het allemaal moeilijk. Mijn vader hadden we al jaren niet meer gezien. Hij had overal een mening over. Ik sprak alleen Frans en Arabisch, geen Engels. Ik kon niemand verstaan. Ik was zestien, ik was al gevormd. Ik ben twee keer weggelopen om terug te keren naar Marokko. Ik werd teruggebracht door de marechaussee. Mijn vader was woedend.

„Grappig genoeg was het de vriendin van mijn vader, Henny, die ons enorm heeft geholpen. Zij sprak Frans. Ik besprak alles met haar. Zij zei: Hassan, zorg dat je de taal leert en een opleiding volgt, dan heb je een basis in Nederland. Ik leerde de taal en ging naar de mavo. Daarna via het mbo, studeerde ik maatschappelijk werk aan een hogeschool.

„Leren ging me makkelijk af. Mijn broers hadden het lastiger. Ze deden lts en gingen bij Akzo werken, net als mijn vader. Ik werkte als tolk en vertaler Nederlands-Arabisch en andersom. Na mijn studie werd ik raadsonderzoeker bij de Kinderbescherming.

„Je hebt mensen nodig in het leven die je zíen. Henny zag me. Net als een wiskundedocent op school. Die kunnen je helpen om te zijn wie je wil zijn. Ze zien wat je kan. Ieder kind heeft dat nodig.

„Ik had een heel moeizame verhouding met seksualiteit. Met wie moest ik daarover praten? Ik voelde me ook schuldig over wat er was gebeurd op kostschool. Bizar, achteraf. Ik zocht geborgenheid, de nonnen gaven dat en ik gaf hun iets terug. Je doet iets, het voelt niet echt goed, en toch ga je die grens over. Natuurlijk, ik was een kind. Zij hadden mij moeten beschermen. Dat zie ik achteraf.

„Ik had verschillende relaties. Ik ben getrouwd geweest, en gescheiden. Ik had te veel bagage. Ik vond het moeilijk mensen te vertrouwen, was bang voor intimiteit. Mijn vriendin kon daar niet mee omgaan. Achteraf gezien, niet zo gek.

„Ik ben lang boos geweest. Tijdens mijn werk als raadsonderzoeker moest ik mijn best doen om mijn eigen boosheid buiten de dossiers te houden. Het ging daar ook dikwijls om seksueel misbruik, of andere soorten van misbruik van kinderen.

Ik ben soms moe van het knokken maar opgeven, dat nooit

„Mijn rechterbeen is korter en dunner dan mijn linkerbeen. Mijn been zit in een beugel en ik liep altijd met een stok. Sinds vier jaar zit ik in een rolstoel, omdat ik het postpoliosyndroom ontwikkelde. Dat is een spierziekte als gevolg van de polio. De stok had ik geaccepteerd, de rolstoel vond ik moeilijker. Je bent zo afhankelijk van anderen – je wil niet weten hoe ontoegankelijk openbare gebouwen, restaurants en cafés zijn. Met de trein reizen is een ramp. Als je met iemand samen bent, word je genegeerd. Uiteindelijk ben ik gaan praten met een psycholoog om mijn emoties een plek te geven.

„Je wordt gevormd door wat je meemaakt. Ik ben gevormd door mijn handicap, de kostschool en mijn migratie naar Nederland. Ik heb me altijd anders gevoeld, maar hier voel ik me wel het meest op mijn plek. Ik heb er wel voor moeten knokken. Soms ben ik daar moe van, maar opgeven, dat doe ik nooit.

