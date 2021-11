Wel woningen, maar voorlopig geen stadion in Feyenoord City

„Verrast” waren ze bij Feyenoord, toen bouwer BAM in september ineens zei dat het nieuwe stadion 180 miljoen euro duurder zou worden. „We zaten tot een maand geleden in een trein waarvan we dachten: die komt er”, vertelde commissaris Gerard Moussault donderdag tijdens een persconferentie in de Kuip.

De aanneemsom van het nieuwe stadion aan de Maas steeg ineens van 320 naar 500 miljoen euro, inclusief inrichtingskosten en onvoorziene kosten naar 545 miljoen euro, en inclusief financieringskosten naar 624 miljoen euro. Met de gestegen bouwprijzen in de coronacrisis wilde BAM ook geen prijs meer garanderen.

Reden voor Feyenoord om woensdag te bevestigen dat het stadionplan met de combinatie BAM en Besix stil is gelegd. BAM wil zelf desgevraagd niet inhoudelijk reageren. De club wil tot volgende zomer „alle opties” onderzoeken, van alsnog het ‘Feyenoord City’-stadion met een andere bouwer, tot renovatie van de Kuip.

Hoe de hazen lopen

Hoe kon Feyenoord nou verrast zijn?, vroeg Robert Simons van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam donderdag in de gemeenteraad. Directeur Roel Vollebregt van ontwikkelaar Nieuw Stadion bv, dit jaar benoemd op voordracht van de club, heeft zelf zo’n 21 jaar lang bij BAM gewerkt. Simons: „Die weet hoe de hazen lopen.”

En hoe kon het college van b&w ook verrast zijn? Zowel burgemeester Ahmed Aboutaleb als wethouder Arjan van Gils (D66, financiën en majeure projecten) beweerden dat ze bij de persconferentie op donderdag pas hoorden van die 180 miljoen – en niet al in september. Terwijl ze afgelopen maandag op Aboutalebs kamer nog crisisoverleg hadden met de top van Feyenoord en het stadionbedrijf.

„Ik kan bevestigen dat in het overleg waar ik bij was, dat bedrag niet is genoemd”, zei Aboutaleb. Van Gils had eerder wel gehoord van een kostenstijging van zo’n „20 procent”.

Feyenoord-commissarissen Toon van Bodegom en Gérard Moussault hadden donderdag vooral de boodschap: het is BAM dat zich met een ondoenlijke kostprijs eigenlijk wil terugtrekken uit een risicovol project.

Maar de commissarissen wilden niet zeggen hoe groot het gat in de financiering al was, niet hoeveel slagingskans ze het nieuwe stadion nog geven, en niet hoe de noodlijdende club de verkenning tot volgende zomer denkt te gaan financieren. Feyenoord kan niet „nog meer schulden” maken, zei Van Bodegom alleen.

De gemeenteraad heeft na vijf jaar discussie over Feyenoord City ook geen zin om daarvoor te gaan betalen. Raadslid Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) vertolkte het chagrijn over de publiek-private samenwerking: „Hand In Hand Kameraden, You Never Walk Alone. Ammehoela”, zei hij.

Is het nieuwe stadion dan afgeschreven? Het stadionbedrijf zette in een apart persbericht nog in op „daadwerkelijke realisatie.” En een nieuw college kán volgend jaar nieuwe afspraken maken met Feyenoord over steun voor het stadion.

Maar aan de Coolsingel geloven weinig mensen nog op een wonder voor de zomer. Door het besluit over de lokale verkiezingen in maart heen te tillen, hoeft het college het verlies nu in ieder geval niet te nemen.

Een meerderheid van de raad had Feyenoord City eigenlijk een deadline gegeven: voor 31 december moesten het bouwcontract, de businesscase en de financiering rond zijn, aldus een amendement van Leefbaar en coalitiepartijen GroenLinks en PvdA.

Donderdag wilden die drie partijen eerst ook (met de VVD) een motie indienen, dat hieraan niet is voldaan. Dat zou de facto betekenen dat de gemeentelijke steun van 40 miljoen aan aandelen in het nieuwe stadion zou vervallen. Maar juristen van het college hebben PvdA en GroenLinks op het laatste moment „teruggefloten”, zoals Simons van Leefbaar het zei.

Bestemmingsplan

De vrees is namelijk dat de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan van Feyenoord City van tafel kan vegen nu het stadionplan stilligt. De gebiedsontwikkeling van Feyenoord City rond het nieuwe stadion omvat de bouw van 3.700 woningen en bedrijven. Als het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt, kan het veel langer duren om hier te bouwen, zei VVD-wethouder Bas Kurvers.

„Dat is uw schuld”, reageerde Ruud van der Velden van oppositiepartij Partij voor de Dieren. Het college heeft het bestemmingsplan doorgevoerd, voordat er zekerheid was over het nieuwe stadion, zei Van der Velden. Als dat bestemmingsplan van kracht wordt, belemmert dat weer renovatie en uitbreiding van de Kuip.

Uiteindelijk brachten Jeroen Postma van GroenLinks en Dennis Tak van de PvdA wel een korte schriftelijke verklaring uit: „Dit stadionproject gaat er dus in de huidige vorm wat ons betreft niet komen.” Maar de twee partijen wilden niet zover gaan om de officiële motie te ondertekenen.

„Echt on-Rotterdams. Zeer teleurstellend”, reageerde Leefbaar. De stemming had donderdag laat plaats.