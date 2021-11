Wakkert Poetin de migrantencrisis bewust aan? En zeven andere vragen over de situatie aan de Pools-Wit-Russische grens

Een grote groep vluchtelingen – mannen, vrouwen en kinderen – verblijft momenteel onder erbarmelijke omstandigheden in de bossen aan de Pools-Wit-Russische grens in de hoop de EU te kunnen binnenreizen, terwijl de Poolse noch Wit-Russische autoriteiten ze toestaan het gebied te verlaten.

De EU overweegt verdere sancties tegen Wit-Rusland en de Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische president Poetin verzocht om te bemiddelen.

Rusland stuurde woensdag in reactie op de ontwikkelingen twee bommenwerpers naar het grensgebied voor patrouilles. Acht vragen over de crisis.

1 Wat is er aan de hand?

Wit-Rusland heeft de crisis zelf gecreëerd, door migranten uit het Midden-Oosten en andere landen aan te moedigen een ticket naar Minsk te kopen, met de belofte dat zij daarvandaan eenvoudig kunnen doorreizen naar de EU.

Lees ook All-inclusive van Beiroet naar Minsk: deze route nemen Syrische vluchtelingen nu naar Europa

Aan de grens sturen gemaskerde, gewapende Wit-Russische soldaten de doodsbange migranten, die vaak zelf niet precies weten waar zij zich bevinden, de grens over. Daar vallen zij in handen van Poolse soldaten die hen dwingen terug te keren. De EU spreekt van een „hybride oorlog” en beraadde zich woensdag op nieuwe sancties. De sancties zullen zijn gericht tegen dertig Wit-Russische personen en instellingen, waaronder luchtvaartmaatschappij Belavia en reisbureaus die de komst van de migranten faciliteren.

2 Hoe reageert de Wit-Russische president Loekasjenko?

In een live via het presidentiële Telegram-kanaal uitgezonden interview in zijn presidentieel paleis haalde Loekasjenko woensdag hard uit naar Polen en Europa, die hij van alles de schuld geeft. „Jullie voeren een hybride oorlog tegen ons, en dan willen jullie, klootzakken en idioten, dat ik jullie bescherm tegen migranten? Jullie hebben deze situatie zelf gecreëerd”, foeterde hij. „Wij schieten niet [op migranten], onze helikopters vliegen niet over ze om ze bang te maken. Zij [de Poolse grenswachten] duwen en slaan, zelfs zwangere vrouwen! U denkt zeker dat het [in Europa] gaat om mensenrechten en vrijheid, maar nu tonen ze hun ware aard.” Ook beschuldigde hij de EU ervan afspraken te schenden over de terugkeer van migranten.

Donderdag opperde Loekasjenko nog de mogelijkheid om de toevoer naar Europa van Russisch aardgas via Wit-Rusland te blokkeren, als reactie op eventuele nieuwe Europese sancties.

3 Wat wil Loekasjenko bereiken?

De Wit-Russische econoom en politicoloog Jaroslav Romantsjoek spreekt van een oorlogssituatie. „Oorlogen zijn er in alle vormen: hybride oorlogen, informatieoorlogen, handelsoorlogen. Dit is een migrantenoorlog”, zegt hij telefonisch vanuit Kiev. Romantsjoek was directeur van een wetenschappelijke denktank in Minsk, maar vluchtte in juli naar Oekraïne, nadat het Wit-Russische regime hem had beticht van het financieren van terrorisme.

„Loekasjenko voelt zich bedreigd door wat hij ziet als een hybride oorlog vanuit het Westen, en dus probeert hij op zijn beurt Europa aan te vallen”. Het is zijn enige manier om iets van een impact op Europa te hebben. Wat hij wil is dat Europa hem geld geeft om vluchtelingen op te vangen, en de sancties waar hij al ruim een jaar mee te maken heeft, opheft.”

Lees ook Hoe moet de Europese Unie omgaan met de hybride oorlogsvoering van de Wit-Russische president Loekasjenko?

Volgens Romantsjoek meent Loekasjenko dat iets dergelijks bij de Turkse president Erdogan ook heeft gewerkt, tijdens de migratiecrisis van 2015. „Nu probeert hij een zelfde soort situatie te creëren.”

Maar het is ook een politieke overlevingsstrategie, volgens Romantsjoek. „Het is een manier om aandacht te genereren en de EU te dwingen met hem, als enige legitieme leider van Wit-Rusland, te onderhandelen. Hij ziet zichzelf als degene die de EU beschermt tegen migranten uit het Oosten, maar voelt zich niet gehoord.”

4 Welke rol speelt de Russische president Poetin?

Dinsdag sprak Vladimir Poetin telefonisch met Loekasjenko over de situatie aan de grens en de aanwezigheid van Poolse soldaten en militair materieel daar. Woensdag stuurde Rusland twee bommenwerpers naar Wit-Rusland voor een patrouillevlucht aan de grens. Het Russische ministerie van Defensie toonde beelden van de vluchten en liet weten dat er de komende tijd frequenter zal worden gevlogen aan de Wit-Russische grens, „om adequaat te reageren op de veranderende situatie, zowel in de lucht als op de grond”.

5 Waarom mengt Poetin zich in het conflict?

Rusland en Wit-Rusland onderhandelen al jaren over verregaande integratie van beide landen in een zogenoemde ‘Uniestaat’, een politiek monsterproject waarbij onder andere het douane-, defensie-, en energiebeleid van beide landen min of meer samensmelten. Hoewel Loekasjenko zich al jaren verzet tegen al te grote afhankelijkheid van Rusland, heeft hij zich het afgelopen jaar in een hoek gemanoeuvreerd waarin alleen Poetin hem een helpende hand biedt, en hem dus tegelijk kan bespelen.

Eind vorige week maakten de twee leiders opnieuw een reeks afspraken voor verdere integratie. Een van de onderdelen van het verdrag is een gemeenschappelijke defensieruimte, wat Russische vliegtuigen het recht geeft zich in Wit-Russisch luchtruim te begeven.

Romantsjoek ziet dat Loekasjenko het spel handig speelt. „Het uitspelen van Rusland tegen Europa heeft hem geen windeieren gelegd, hij krijgt nu al goedkoper gas en financiële toezeggingen. En Poetin sprak ook al met Merkel over de situatie, dus nu voelt Loekasjenko zichzelf helemaal belangrijk, een vredesbemiddelaar.” Volgens Romantsjoek is dit een „cruciale test” voor de EU om met een hard en unaniem beleid te komen tegen de Wit-Russische en Russische dreiging.

Lees ook: ‘Samengaan met Rusland is politieke zelfmoord voor Loekasjenko’

6 Heeft Poetin ook iets met de migrantencrisis te maken?

Romantsjoek ziet daar geen aanwijzingen voor. Maar Poetin houdt Loekasjenko ook niet tegen, en Wit-Rusland handelt niet zonder instemming van Moskou. Instabiliteit en paniek aan de Europese buitengrenzen komt de Russische president nooit ongelegen. De situatie biedt Poetin een kans om Loekasjenko verder aan zich te binden en tegelijk de Europese politieke en militaire zwakte te onderstrepen. „Samen zullen we weerstand bieden aan iedere poging [van anderen] om zich te mengen in de interne aangelegenheden van onze soevereine staten”, zei Poetin vorige week tijdens een bezoek aan de Krim. „Rusland zal doorgaan met het verlenen van hulp aan het broederlijke Wit-Russische volk, daar is geen twijfel over.” Maar volgens Romantsjoek is de crisis voor Rusland ook een manier om de aandacht af te leiden van de situatie in het oosten van Oekraïne, waar Rusland regelmatig troepen verzamelt.

7 Dreigt er een gewapend conflict?

Rusland en Wit-Rusland reageren naar eigen zeggen op de dreiging van Poolse troepen aan de grens, maar ze zijn niet uit op een directe gewapende confrontatie, zei Vladimir Dzjabarov, vicevoorzitter voor internationale zaken van de Russische Federatieraad, woensdag. „Ik denk niet dat ons leger als doel heeft om in te grijpen in de gecompliceerde situatie aan de Pools-Wit-Russische grens. Ik denk niet dat het de moeite waard is om hier aandacht aan te besteden. Anders zullen westerse journalisten in alles weer een ‘Russische dreiging’ zien”, citeerde de Russische nieuwssite Lenta de senator. Over de Russische vliegtuigen zei Dzjabarov dat het gaat om „geplande patrouillevluchten”.

Donderdag maakte Oekraïne bekend extra soldaten en materieel, waaronder helikopters, naar de grens met Wit-Rusland te sturen, uit vrees dat migranten die zouden willen proberen over te steken. Het land kondigde ook aan oefeningen in het grensgebied te zullen houden.

8 Hoe kijkt de Wit-Russische bevolking naar de situatie?

Westerse journalisten krijgen in Polen geen toegang tot de grensregio en Loekasjenko heeft iedere vorm van onafhankelijke journalistiek de afgelopen maanden de nek omgedraaid. Een journalist van de gematigde Russische zakenkrant Kommersant bezocht een tentenkamp bij Grodno, waar zo’n vierduizend migranten zouden verblijven, en schrijft over de ellende die hij daar aantrof. „Iedere dag arriveren nieuwe mensen, ze wonen in tenten en zitten bij kampvuren. Er liggen zwangere vrouwen, sommigen kunnen van de kou en de pijn al niet meer bewegen. Er zijn veel kinderen”, schreef hij.

Lees ook De mensensmokkel van Loekasjenko is serieus probleem én politiek geschenk voor Polen

Volgens Romantsjoek, zelf afkomstig uit de grensregio bij Grodno, waar zijn broer nog woont, beseffen veel Wit-Russen heel goed dat het hier gaat om een „provocerende actie” van Minsk. „Er is veel angst en spanning dat het conflict escaleert. Daarnaast proberen de inwoners in de grensregio de migranten te helpen, door vooral de vrouwen en kinderen van humanitaire hulp te voorzien.”